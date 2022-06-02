Дело может быть в артериальной гипотензии (пониженном артериальном давлении). Оно характеризуется цифрами — менее 100/60 мм рт. ст., и может быть проявлением разных заболеваний. Обычно, симптомами пониженного артериального давления могут быть головокружение, плохое самочувствие, потемнения перед глазами, общая слабость, а, иногда, и обморочные состояния. Чаще такие симптомы наблюдаются при снижении артериального давления менее 90/60 мм. рт.ст.

Низкое давление может быть в рамках физиологической нормы, если у человека нет проблем со здоровьем и нет клинических проявлений. А может быть вызвано серьезными причинами, среди которых: