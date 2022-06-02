Вопрос: «После сна у меня в течение часа отличное самочувствие и настроение. А потом начинает крутить или заносить немного в сторону, мотыляет. Начинается паника, как будто я в обморок могу упасть. Меня это состояние раздражает, хоть не просыпайся. И так в течения дня. По обследованию — все в норме».
Читательница «Доктора Питера» Наталья, 45 лет.
Дело может быть в артериальной гипотензии (пониженном артериальном давлении). Оно характеризуется цифрами — менее 100/60 мм рт. ст., и может быть проявлением разных заболеваний. Обычно, симптомами пониженного артериального давления могут быть головокружение, плохое самочувствие, потемнения перед глазами, общая слабость, а, иногда, и обморочные состояния. Чаще такие симптомы наблюдаются при снижении артериального давления менее 90/60 мм. рт.ст.
Низкое давление может быть в рамках физиологической нормы, если у человека нет проблем со здоровьем и нет клинических проявлений. А может быть вызвано серьезными причинами, среди которых:
обезвоживание,
инфекция,
болезни сердца — нарушения сердечного ритма, сердечная недостаточность,
болезни эндокринной системы — недостаточность надпочечников, заболевания паращитовидных желез,
низкий сахар в крови,
сахарный диабет,
болезни желудочно-кишечного тракта,
«жесткие» диеты,
применение ряда лекарств — диуретики, альфа- и бета-блокаторы, антидепрессанты и многие другие.
Чем может быть опасно снижение давления? Вы можете потерять сознание, получить травму при падении. Поэтому обязательно надо обратиться к врачу-кардиологу, если случаются обмороки и другие вышеперечисленные симптомы.
А вот бессимптомная артериальная гипотензия не ухудшает прогноз жизни и не требует лечения. Терапия должна проводиться только в случае, если вы плохо переносите низкие цифры артериального давления. Если вы чувствуете себя хорошо, то делать ничего не нужно. Самая важная рекомендация — ведите дневник самоконтроля артериального давления и пульса. Заметили большие отклонения, что-то насторожило — обратитесь к кардиологу.