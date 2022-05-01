Терапевт Иванова назвала опасные болезни, которые появляются из-за пониженного давления

Артериальная гипертензия (высокое давление), безусловно, считается значимым фактором риска инфаркта миокарда и инсульта, но не стоит забывать и про другую угрозу: пониженное давление. Не все знают, что сердечно-сосудистые патологии возможны и у гипотоников. Да, они встречаются реже, но все же не следует терять бдительность.
Основное проявление патологической гипотонии — снижение кровотока в периферических сосудах. Кислород не питает органы как следует, из-за этого начинается гипоксия или кислородное голодание. Каждый организм индивидуален, поэтому невозможно для всех людей подобрать какой-то единый показатель, который бы точно говорил: давление ниже нормы, тревога! Поэтому принято считать, что артериальная гипотензия — это снижение давления на 20% от привычных «рабочих» значений. Она может свидетельствовать о ряде тяжелых заболеваний и даже провоцировать их, говорит терапевт Евгения Иванова.
Даже небольшие отклонения от нормы могут сильно навредить. При снижении давления нарушается кровоснабжение сосудов головного мозга, в ряде случаев оно может повышать риск развития таких заболеваний, как:
стенокардия,
почечная недостаточность.
«Артериальную гипотензию можно разделить на острую и хроническую. Для острой характерно резкое падение артериального давления, возникающее при коллапсе, из-за снижения функции сердца, тонуса сосудов и уменьшения объема циркулирующей крови. Такое состояние может возникать вследствие острого инфаркта миокарда, тромбоэмболии легочной артерии, тяжелых нарушений ритма сердца», —
Если говорить о хронической гипертензии, то в некоторых случаях человек может и не ощущать никаких изменений в самочувствии. Другие люди же начнут страдать от головной боли, слабости, у них появляется тошнота, бессонница, перепады в настроении и сильная потливость.
Чтобы избежать пониженного давления, нужно следить за своим режимом дня и эмоциональным состоянием: цифры на тонометре могут измениться, если вы постоянно нервничаете, мало едите, много стрессуете. Также гипотонии могут спровоцировать:
острые инфекционные заболевания;
заболевания ЖКТ;
некоторые хронические заболевания почек.
Врачи советуют периодически измерять давление, даже если вы юны и никогда не страдали от болезней сердца и сосудов. Взять тонометр и нажать на кнопку — это дело, на которое уйдет не больше пяти минут, но так вы сможете защитить себя от развития опасных болезней. Кардиолог Ксения Медведева рассказала, каким должен быть идеальный тонометр для домашнего использования.