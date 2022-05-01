Терапевт Иванова назвала опасные болезни, которые появляются из-за пониженного давления

Артериальная гипертензия (высокое давление), безусловно, считается значимым фактором риска инфаркта миокарда и инсульта, но не стоит забывать и про другую угрозу: пониженное давление. Не все знают, что сердечно-сосудистые патологии возможны и у гипотоников. Да, они встречаются реже, но все же не следует терять бдительность.

Основное проявление патологической гипотонии — снижение кровотока в периферических сосудах. Кислород не питает органы как следует, из-за этого начинается гипоксия или кислородное голодание. Каждый организм индивидуален, поэтому невозможно для всех людей подобрать какой-то единый показатель, который бы точно говорил: давление ниже нормы, тревога! Поэтому принято считать, что артериальная гипотензия — это снижение давления на 20% от привычных «рабочих» значений. Она может свидетельствовать о ряде тяжелых заболеваний и даже провоцировать их, говорит терапевт Евгения Иванова.

Даже небольшие отклонения от нормы могут сильно навредить. При снижении давления нарушается кровоснабжение сосудов головного мозга, в ряде случаев оно может повышать риск развития таких заболеваний, как: