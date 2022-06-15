Если вы хотите сбросить вес или просто немного похудеть перед отпуском, достаточно соблюдать диету, но процесс сбрасывания килограммов пойдет еще активнее, если сочетать ее с физическими нагрузками. И вовсе не обязательно покупать абонемент и часами потеть в спортзале.

Достаточно включить в свой ежедневный режим дня небольшой комплекс из всего двух упражнений, который лучше всего делать по утрам, считает известный британский врач-диетолог Майкл Мосли, создатель знаменитой диеты 5:2.