Если вы хотите сбросить вес или просто немного похудеть перед отпуском, достаточно соблюдать диету, но процесс сбрасывания килограммов пойдет еще активнее, если сочетать ее с физическими нагрузками. И вовсе не обязательно покупать абонемент и часами потеть в спортзале.
Достаточно включить в свой ежедневный режим дня небольшой комплекс из всего двух упражнений, который лучше всего делать по утрам, считает известный британский врач-диетолог Майкл Мосли, создатель знаменитой диеты 5:2.
Во время подкаста
Утренняя зарядка
- Есть новое исследование о пользе тренировок, в нем говорится, что базовые упражнения с собственным весом — без какого-то специального оборудования, могут улучшить состояние мозга, а не только похудеть, — объяснил Мосли. — Также они помогают тонизировать мышцы и даже улучшить сон.
Доктор Майкл Мосли сказал, что два ключевых силовых упражнения, которые помогут вам сбросить вес, — это отжимания и приседания. Делать их можно в домашних условиях.
Отжимания — один из лучших недорогих способов укрепить верхнюю часть тела. Систематическое выполнение таких упражнений повышает выносливость, делает мышцы верхней части тела крепкими и сильными. Кроме того, отжимания способствуют наращиванию мышечной массы, укрепляют кости, благоприятно влияют на подвижность суставов.
Приседания способствуют укреплению организма, улучшают координацию движений и осанку. Изменяя технику движений, можно прокачать мышцы ягодиц, бедра и голени. Хорошая нагрузка достается мышцам пресса, поясницы, а также сердечно-сосудистой системе.
Доктор Мосли рекомендует выполнять оба упражнения в начале дня, так как утренняя тренировка заряжает энергией, помогает сердцу и может даже улучшить умственные способности.
Правильное питание — тоже важно
Майкл Мосли напоминает и о важности сочетания диеты и физических упражнений. По его словам, одни тренировки вряд ли помогут похудеть.
- Я не думаю, что упражнения сами по себе помогут вам похудеть, но они абсолютно точно улучшат ваше настроение и физическое состояние, — говорит врач. — Но по факту, «похудательный» эффект будет только тогда, когда вы сочетаете диету и упражнения.
Он подчеркнул важность белка в рационе худеющих.
- Вам необходимо съедать не менее 50 граммов качественного белка в день, чтобы поддержать в тонусе мышцы, — объяснил врач. По его словам, пить только чай или овощные соки и смузи и сидеть на безбелковой диете — прямой путь к потере мышечной массы, а не жира.
- Ваше тело нуждается в белке, и если оно не получает его из вашего рациона, оно получает его из ваших мышц, — говорит Майкл Мосли.
Ранее «Доктор Питер» рассказывал о секретном упражнении китаянок, которое помогает добиться осиной талии — это модификация упражнения из пилатеса, которое называется «тазовые часы». Оно помогает укрепить мышцы живота, поясницу и тазобедренные суставы. Если приучить себя выполнять это упражнение регулярно, то спина будет болеть реже, позвоночник станет крепче, а живот будет плоским и подтянутым.