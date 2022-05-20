Пить насыщенную минералами воду

Этот секрет долголетия хранят пенсионеры полуострова Никойя на северо-западе Коста-Рики. Вода в Никойе очень жесткая и имеет одну особенность. В ней так много кальция, что пять литров в день вполне могло бы обеспечить суточную потребность человека в этом важнейшем минерале. Как известно, кальций крайне необходим для здоровья сердца и костей.

- Мы в Никойе считаем, что люди здесь ведут один из самых оптимальных для долголетия образов жизни на Земле. Часть его — особый вид питьевой воды, — уверены местные жители, пишет ABC News .

По данным ВОЗ, употребление жесткой воды на 25% сокращает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Жесткость и мягкость воды определяется содержанием в ней растворенных солей щелочноземельных металлов, главным образом, кальция и магния. Вода с большим содержанием таких солей называется жесткой, с малым содержанием — мягкой. Так что, если вы хотите жить долго, выбирайте обогащенную этими минералами воду.

Важно также, что у жителей всех «голубых зон» принято пить много воды — как во время еды, так и в течение дня. Вода необходима для выведения токсинов, поддержания нормального давления, транспортировки питательных веществ, баланса электролитов и правильного обмена веществ.

Ежедневное употребление достаточного количества воды может улучшить работу организма и увеличить продолжительность жизни.