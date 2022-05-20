Долгожители привычки правила
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Голубые зоны — это территории, где люди живут значительно дольше среднестатистических показателей и где почти не регистрируются сердечно-сосудистые заболевания и деменция. Это пять «уголков» планеты — Лома-Линда в Калифорнии, острова Икария в Греции и Сардиния в Италии, Окинавские острова в Японии, полуостров Никоя в Коста-Рике.

Ученые выяснили, какие питьевые привычки имеют долгожители в этих регионах. Ключевых оказалось пять.

Пить насыщенную минералами воду

Этот секрет долголетия хранят пенсионеры полуострова Никойя на северо-западе Коста-Рики. Вода в Никойе очень жесткая и имеет одну особенность. В ней так много кальция, что пять литров в день вполне могло бы обеспечить суточную потребность человека в этом важнейшем минерале. Как известно, кальций крайне необходим для здоровья сердца и костей.

- Мы в Никойе считаем, что люди здесь ведут один из самых оптимальных для долголетия образов жизни на Земле. Часть его — особый вид питьевой воды, — уверены местные жители, пишет ABC News.

По данным ВОЗ, употребление жесткой воды на 25% сокращает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Жесткость и мягкость воды определяется содержанием в ней растворенных солей щелочноземельных металлов, главным образом, кальция и магния. Вода с большим содержанием таких солей называется жесткой, с малым содержанием — мягкой. Так что, если вы хотите жить долго, выбирайте обогащенную этими минералами воду.

Важно также, что у жителей всех «голубых зон» принято пить много воды — как во время еды, так и в течение дня. Вода необходима для выведения токсинов, поддержания нормального давления, транспортировки питательных веществ, баланса электролитов и правильного обмена веществ.

Ежедневное употребление достаточного количества воды может улучшить работу организма и увеличить продолжительность жизни.

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Не злоупотреблять алкоголем

По данным исследования, опубликованном в American Journal of Lifestyle Medicine, жители всех голубых зон регулярно пьют вино — исключая представителей общины адвентистов из Лома-Линда в Калифорнии.

Так, жители Сардинии предпочитают особый тип вина, в котором содержится в два-три раза больше флавоноидов — антиоксидантов, которые помогают организму бороться с токсинами и другими потенциально вредными веществами в организме.

- Хорошее красное вино в умеренных количествах содержит большое количество ресвератрола, антиоксиданта, который способен нормализовать уровень холестерина, уменьшить воспаление и предотвратить повреждение кровеносных сосудов, — заявила диетолог Блаффтонского университета Наталья Комова. — Есть научные данные, что существует связь между умеренным употреблением алкоголя и более низким риском смертности.

Врачи предупреждают, что риск для здоровья резко возрастает при употреблении более одной-двух порций алкоголя в день.

Ранее врач-нарколог рассказал «Доктору Питеру», что любое употребление алкоголя — это всегда вступление в зону определенного медицинского риска.

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Пить много чая

Вот эта привычка объединяет почти всех долгожителей из «голубых зон». Они обязательно включают чай (черный, зеленый и травяной) в свой ежедневный рацион — например, окинавцы пьют исключительно зеленые сорта.

Как известно, зеленый чай обладает множеством преимуществ для здоровья, которые могут способствовать долгой и здоровой жизни.  Он богат полифенолами и катехинами — это тип флавоноидов, которые могут снижать риск развития сердечных заболеваний и некоторых видов рака. Также зеленый чай действительно может снизить уровень холестерина и понизить давление.

На острове Икария посреди Эгейского моря жители предпочитают чай из смеси свежего розмарина, дикого шалфея, орегано, майорана, мяты или одуванчика. Эти растения обладают противовоспалительными свойствами.

А вот на Сардинии любят травяной чай из расторопши, который, как считается, очищает печень.

Привычка пить кофе

У многих долгожителей самый главный напиток в течение дня (после воды) — это кофе. Сардинцы, икарианцы и никоянцы известны тем, что ежедневно пьют кофе из зерен арабики сорта ява. 

Исследования доказали, что регулярное употребление кофе связано со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности и инсульта. Кроме того, бодрящий напиток в умеренных количествах может защитить от некоторых нейродегенеративных заболеваний и связан с более низким риском заболеваний печени и рака.

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Общаться (и сидеть на полу)

Одним из секретов долгожителей исследователи считают привычку проводить время в обществе, а не жить поодиночке. И это — один из факторов долголетия.

Жители Окинавы живут тесной группой, в которой люди и едят и пьют вместе. На Сардинии тоже принято регулярно проводить время со своей семьей и много общаться с соседями — устраивать ужины и вечеринки. В Никойе, Коста-Рика, долгожители практикуют политику открытых дверей в своем сообществе и часто делятся едой и напитками.

И еще один небольшой лайфхак от долгожителей с Окинавы. Там люди сидят на полу, когда общаются, читают, пьют чай. И это еще одна из привычек, поддерживающих здоровье. И вот почему: вам приходится часто садиться и вставать — и этим регулярно тренировать мышцы спины и ног. Кроме того, сидение на полу улучшает осанку и увеличивает гибкость суставов.

Анна Майская