Голубые зоны — это территории, где люди живут значительно дольше среднестатистических показателей и где почти не регистрируются сердечно-сосудистые заболевания и деменция. Это пять «уголков» планеты — Лома-Линда в Калифорнии, острова Икария в Греции и Сардиния в Италии, Окинавские острова в Японии, полуостров Никоя в Коста-Рике.
Ученые выяснили, какие питьевые привычки имеют долгожители в этих регионах. Ключевых оказалось пять.
Пить насыщенную минералами воду
Этот секрет долголетия хранят пенсионеры полуострова Никойя на северо-западе Коста-Рики. Вода в Никойе очень жесткая и имеет одну особенность. В ней так много кальция, что пять литров в день вполне могло бы обеспечить суточную потребность человека в этом важнейшем минерале. Как известно, кальций крайне необходим для здоровья сердца и костей.
- Мы в Никойе считаем, что люди здесь ведут один из самых оптимальных для долголетия образов жизни на Земле. Часть его — особый вид питьевой воды, — уверены местные жители, пишет
По данным ВОЗ, употребление жесткой воды на 25% сокращает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
Жесткость и мягкость воды определяется содержанием в ней растворенных солей щелочноземельных металлов, главным образом, кальция и магния. Вода с большим содержанием таких солей называется жесткой, с малым содержанием — мягкой. Так что, если вы хотите жить долго, выбирайте обогащенную этими минералами воду.
Важно также, что у жителей всех «голубых зон» принято пить много воды — как во время еды, так и в течение дня. Вода необходима для выведения токсинов, поддержания нормального давления, транспортировки питательных веществ, баланса электролитов и правильного обмена веществ.
Ежедневное употребление достаточного количества воды может улучшить работу организма и увеличить продолжительность жизни.
Не злоупотреблять алкоголем
По данным исследования, опубликованном в
Так, жители Сардинии предпочитают особый тип вина, в котором содержится в два-три раза больше флавоноидов — антиоксидантов, которые помогают организму бороться с токсинами и другими потенциально вредными веществами в организме.
- Хорошее красное вино в умеренных количествах содержит большое количество ресвератрола, антиоксиданта, который способен нормализовать уровень холестерина, уменьшить воспаление и предотвратить повреждение кровеносных сосудов, —
Врачи предупреждают, что риск для здоровья резко возрастает при употреблении более одной-двух порций алкоголя в день.
Ранее врач-нарколог рассказал «Доктору Питеру», что любое употребление алкоголя — это всегда вступление в зону определенного медицинского риска.
Пить много чая
Вот эта привычка объединяет почти всех долгожителей из «голубых зон». Они обязательно включают чай (черный, зеленый и травяной) в свой ежедневный рацион — например, окинавцы пьют исключительно зеленые сорта.
Как известно, зеленый чай обладает множеством преимуществ для здоровья, которые могут способствовать долгой и здоровой жизни. Он богат полифенолами и катехинами — это тип флавоноидов, которые могут снижать риск развития сердечных заболеваний и некоторых видов рака. Также зеленый чай действительно может снизить уровень холестерина и понизить давление.
На острове Икария посреди Эгейского моря жители предпочитают чай из смеси свежего розмарина, дикого шалфея, орегано, майорана, мяты или одуванчика. Эти растения обладают противовоспалительными свойствами.
А вот на Сардинии любят травяной чай из
Привычка пить кофе
У многих долгожителей самый главный напиток в течение дня (после воды) — это кофе. Сардинцы, икарианцы и никоянцы
Исследования
Общаться (и сидеть на полу)
Одним из секретов долгожителей исследователи считают привычку проводить время в обществе, а не жить поодиночке. И это — один из факторов долголетия.
Жители Окинавы живут тесной группой, в которой люди и едят и пьют вместе. На Сардинии тоже принято регулярно проводить время со своей семьей и много общаться с соседями — устраивать ужины и вечеринки. В Никойе, Коста-Рика, долгожители практикуют политику открытых дверей в своем сообществе и часто делятся едой и напитками.
И еще один небольшой лайфхак от долгожителей с Окинавы. Там люди сидят на полу, когда общаются, читают, пьют чай. И это еще одна из привычек, поддерживающих здоровье. И вот почему: вам приходится часто садиться и вставать — и этим регулярно тренировать мышцы спины и ног. Кроме того, сидение на полу улучшает осанку и увеличивает гибкость суставов.