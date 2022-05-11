О здоровье человека говорят четыре важнейших параметра — соотношение роста и веса, какую аэробную нагрузку он выдерживает, какова его мышечная сила и выносливость, а также — насколько подвижные у него суставы.
Такую формулу
Тест на гибкость
Гуттаперчевый взрослый — это оксюморон. Если малыши в положении лежа могут с легкостью закидывать ноги за голову, то человеку старше 50 сделать это уже крайне сложно, если у него нет соответствующей подготовки.
С возрастом мы становимся менее гибкими и буквально «задубеваем» — не можем нагнуться, повернуться, достать чашку с верхней полки и даже с легкостью поднять руки вверх, чтобы расчесать волосы (уже не говоря о позе лотоса и шпагате). Потеря гибкости — это очень важный показатель ухудшения здоровья суставов, мышц и тканей организма.
Японцы провели
Врачи уверены, что гибкость — степень подвижности всех звеньев опорно-двигательного аппарата — важна для снижения риска травм, уменьшения мышечной слабости, улучшения осанки, снижения уровня стресса и профилактики болей в спине и шее.
- Хороший диапазон движений обеспечивает достаточное кровоснабжение мышц и суставов и предотвращает укорочение или удлинение бездействующих мышц, что может привести к смещению позвонков и болям в спине, —
Особенно важно оставаться гибким в пожилом возрасте — в случае, если вы споткнетесь, вам нужно будет удержаться от падения, протянуть руку и за что-то схватиться.
«Почеши спинку!»
Проверьте свою гибкость с помощью этого теста
Закиньте одну руку за голову и спину через плечо и протяните как можно дальше по спине, ладонью касайтесь спины, пальцами тянитесь вниз.
Вторую руку заведите за спину ладонью наружу и тянитесь пальцами вверх, чтобы дотронуться до пальцев (хотя бы до среднего) другой руки.
Попросите кого-нибудь направить ваши руки так, чтобы они были выровнены, и измерьте расстояние между кончиками средних пальцев обеих рук.
Минус (-) означает, что вы не могли коснуться пальцами обеих рук.
Плюс (+) — что пальцы рук накрывают друг друга.
Вот результат, который подскажет, что с вашей гибкостью все в порядке — он зависит от возраста и пола человека, который делал тест:
50+: мужчины — от -10 см до +1 см, женщины — от -5 см до +7 см.
60+: мужчины — от -17 см до -2 см, женщины — от -10 см до +5 см.
70+: мужчины — от -20 см до -5 см, женщины — от -12 см до +2 см.
80+: мужчины — от -25 до -7 см, женщины — от -17 см до -2 см.
Как развивать гибкость
Способность выполнять физические упражнения (работу по дому или в саду) с большой амплитудой вполне можно натренировать. Здесь крайне важна регулярность.
Для этого достаточно в свой ежедневный комплекс упражнений включить движения на сгибание-разгибание, наклоны и повороты вправо-влево, вращения и махи. Важно выполнять их в спокойном режиме, после обсуждения с лечащим врачом.
Ранее «Доктор Питер» уже писал о разных тестах, которые помогут оценить выносливость человека и его мышечную силу.
Например, «лестничный тест» для оценки состояния сердечно-сосудистой системы и тест «сядь-встань», который считается предсказателем того, как долго вы проживете (хотя это не совсем так).
Также врачи рекомендуют провести простой тест для оценки состояния сердца и сосудов который поможет понять, достаточно ли вы натренированный человек.