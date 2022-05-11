Тест на гибкость

Гуттаперчевый взрослый — это оксюморон. Если малыши в положении лежа могут с легкостью закидывать ноги за голову, то человеку старше 50 сделать это уже крайне сложно, если у него нет соответствующей подготовки.

С возрастом мы становимся менее гибкими и буквально «задубеваем» — не можем нагнуться, повернуться, достать чашку с верхней полки и даже с легкостью поднять руки вверх, чтобы расчесать волосы (уже не говоря о позе лотоса и шпагате). Потеря гибкости — это очень важный показатель ухудшения здоровья суставов, мышц и тканей организма.

Японцы провели исследование , изучив данные более 500 человек в трех возрастных группах, и пришли к выводу, что гибкость тела людей среднего и преклонного возраста ассоциируется с лучшим состоянием артерий, хорошая растяжка способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.

Врачи уверены, что гибкость — степень подвижности всех звеньев опорно-двигательного аппарата — важна для снижения риска травм, уменьшения мышечной слабости, улучшения осанки, снижения уровня стресса и профилактики болей в спине и шее.

- Хороший диапазон движений обеспечивает достаточное кровоснабжение мышц и суставов и предотвращает укорочение или удлинение бездействующих мышц, что может привести к смещению позвонков и болям в спине, — цитирует издание Daily Mail профессора Дона Скелтона.

Особенно важно оставаться гибким в пожилом возрасте — в случае, если вы споткнетесь, вам нужно будет удержаться от падения, протянуть руку и за что-то схватиться.