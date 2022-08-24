В августе люди делятся на два лагеря: тех, кто больше любит дыни и тех, кто готов есть только арбузы. Пока урожай сладкий и сочный, так и хочется наесться впрок, поэтому некоторые решают купить всего, да побольше.
Ароматные дыни стоят намного дороже своих соседей по бахче — арбузов, но неизменно пользуются не меньшим спросом. Чем дыня полезна для организма и как ее правильно есть — разбираемся с экспертами.
Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог; специалист Ленинградской областной клинической больницы
Чем полезна дыня
- Дыня — это малокалорийный продукт, в ней содержится всего 30-35 калорий на 100 граммов. Она на 90% состоит из воды, что тоже немаловажно, — рассказывает врач.
Дыня богата следующими полезными веществами:
витаминами В6,
аскорбиновой кислотой,
фолиевой кислотой, бета-каротином;
кальцием,
железом,
калием,
магнием,
кремнием.
Плюс ко всему в ней еще содержаться антиоксиданты. Они повышают сопротивляемость организма к воздействию вредных факторов окружающей среды, помогают ему бороться со стрессом.
В дыне мало жиров и холестерина, что полезно при сердечно-сосудистых заболеваниях, ее также могут есть худеющие и те, кто устраивают себе разгрузочные дни.
Дыня обладает мочегонным действием и может быть полезна гипертоникам. А еще в ней большое содержание пищевых волокон — клетчатки, она стимулирует перистальтику кишечника и, поэтому ее советуют есть при запорах.
Как правильно едят дыню
- Дыню рекомендуется есть отдельно от других продуктов через час после еды и за 2 часа до следующего приема пищи, чтобы избежать несварения. Еще одно важное правило: старайтесь лакомиться дыней не менее, чем за 2-3 часа до сна, — рассказывает Елена Саблина.
К столу дыню нужно подавать предварительно охлажденной. Категорически нельзя сочетать ее с молоком и кисломолочными продуктами, а также алкоголем, иначе рискуете пострадать от брожения в кишечнике и диареи.
В дыне содержится много сахара, она очень ароматная, поэтому отлично заменит десерт.
Кстати
У многих назревает вопрос, что же все-таки полезнее — дыня или арбуз. Здесь невозможно отдать предпочтение чему-то одному, говорит эксперт.
- И арбузы, и дыни обладают многими полезными свойствами. Здесь уже надо учитывать вкусовые предпочтения и покупать то, что больше нравится. В любом случае надо быть осторожными тем, у кого есть сахарный диабет и заболевания ЖКТ в стадии обострения. Обилие сахара и других веществ в этом случае может навредить организму, — заключила Елена Саблина.
клинический психолог, диетолог, нутрициолог — эксперт в психологии снижения веса
Сколько дыни можно съесть без вреда для здоровья
Если за один присест «уговорить» половину дыни, то в крови резко повысится уровень сахара, который вполне способен отложиться в нашем организме в виде жира. Безопасной «дозой» дыни могут считаться лишь 1-2 кусочка, считает диетолог Елена Кален.
- Дыня — это десерт номер один для тех, кто хочет сохранить стройность и сексуальность. Все дело в том, что в дыне содержится кремний. Этот элемент благотворно влияет на кожу, устраняет угревую сыпь и морщинки. А чем больше мы довольны своей внешностью, тем сексуальнее выглядим в глазах партнера, — поясняет Елена Кален.
От дыни стоит отказаться тем, у кого:
язвенная болезнь,
обострение гастрита,
острый панкреатит,
холецистит.