Дыня обладает мочегонным действием и может быть полезна гипертоникам. А еще в ней большое содержание пищевых волокон — клетчатки, она стимулирует перистальтику кишечника и, поэтому ее советуют есть при запорах.

Как правильно едят дыню

- Дыню рекомендуется есть отдельно от других продуктов через час после еды и за 2 часа до следующего приема пищи, чтобы избежать несварения. Еще одно важное правило: старайтесь лакомиться дыней не менее, чем за 2-3 часа до сна, — рассказывает Елена Саблина.

К столу дыню нужно подавать предварительно охлажденной. Категорически нельзя сочетать ее с молоком и кисломолочными продуктами, а также алкоголем, иначе рискуете пострадать от брожения в кишечнике и диареи.

В дыне содержится много сахара, она очень ароматная, поэтому отлично заменит десерт.