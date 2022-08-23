Если вы любитель соленой рыбы, вам знакома пословица — «рыба посуху не ходит». После употребления соленой пищи нередко мучает жажда, и в ночное время вы можете несколько раз встать для того, чтобы попить воды. Это вполне нормальная реакция организма на поступление избытка соли — необходимо восстановление водно-солевого баланса.
Объем соли, необходимый организму — около 3-5 граммов. Все что выше, особенно в 3-5 раз, требует дополнительного потребления воды, чтобы сравнят концентрации жидкости и солей, предотвратить потерю влаги в клетках. Но если соленое не ели, а жажда мучает, особенно по ночам, насколько это опасно? «Доктору Питеру» ответила на эти вопросы врач-терапевт, гематолог Галина Кузнецова.
врач-терапевт, гематолог Центра молекулярной диагностики CMD Санкт-Петербург ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Жажда — это симптом
Появление жажды — это сигнал организма о том, что есть проблемы с балансом воды и ионов. Само по себе желание пить воду в дневное или ночное время — это не патология, но когда вы пьете много и часто — это повод для того, чтобы задуматься — в чем причины? Возможно, вас мучает сухость во рту, из-за чего вам хочется попить, или вы теряете много жидкости с мочой, и тело настоятельно требует восстановить баланс.
В медицине постоянная мучительная жажда или полидипсия — это симптом, характеризующийся неестественно сильной, неутолимой жаждой. И с этой проблемой стоит обратиться к врачу.
Неопасные причины ночной жажды
Начнем с определения. Жажда в привычном понимании этого слова — это желание пить воду с чувством мучительной сухости во рту. Понятно, что основной причиной может быть банальное несоответствие потребности организма в воде и потреблении жидкости.
В жаркую погоду, например, при усиленной потливости и с дыханием теряется большее количество жидкости, соответственно и потребность в питье увеличивается — появляется жажда.
Повышенное потребление соли днем вызовет жажду ближе к ночи. Все жидкости нашего тела изотоничны, содержат строго заданную концентрацию с постоянством состава солей. Именно поэтому изменения диеты влияют на водный баланс.
Если не дышит нос
Частой причиной именно ночной жажды могут быть проблемы с носовым дыханием — заложенность, аллергический ринит, хронический синусит. Нос выполняет множество функций, в том числе и увлажнение вдыхаемого воздуха. При дыхании через рот слизистые оболочки рта и глотки пересыхают, и возникает желание попить, чтобы смочить поверхность и устранить дискомфорт.
Воздух слишком сухой и жаркий
Этот же механизм работает при нарушении влажности воздуха, особенно на фоне повышенных температур. Например, при включении отопления в зимний период снижается влажность воздуха в жилых и рабочих помещениях, и может возникнуть повышенное желание пить воду. Механизм тот же — пересыхают слизистые рта, носа и глотки, требуется их увлажнение.
Патологические причины жажды
Некоторые нарушения обмена веществ, например, сахарный или несахарный диабет могут проявляться жаждой. Это связано с нарушениями гормональной регуляции обмена углеводов (глюкозы) или электролитов. Избыток соли или глюкозы почки пытаются вывести с мочой, при этом возникает ощущение жажды, поскольку теряется много жидкости.
Повышение температуры ускоряет обмен веществ и потерю жидкости с дыханием. Кроме того, если на фоне лихорадки возникает потливость, это усиливает потери жидкости через кожу.
Заболевания слюнных желез — сиалоаденит может проявляться сухостью слизистых полости рта, в силу чего появляется желание пить.
Некоторые ревматологическое заболевания, например, синдром Шегрена, проявляется сухостью слизистых оболочек и крайне скудным слюноотделением.
Многогранный климактерический синдром также может проявляться повышенным желанием пить. Это связано с дисбалансом гормонов и колебаниями уровня солей.
Определенные заболевания печени, почек, прием мочегонных и некоторых других лекарств, алкоголя могут проявляться сухостью во рту и жаждой.
Потеря жидкости при диарее и/или рвоте на фоне отравлений, кишечных инфекций — также имеют сходную симптоматику.
Как определить причину постоянной ночной жажды?
Естественно, тактика будет зависеть от причины и всех тех жалоб, которые есть у человека. Иногда достаточно консультации врача-терапевта или изменений микроклимата в помещении, пересмотра питания и питьевого режима. Чаще требуется обследование. Что назначит врач?
Чек-лист при постоянной ночной жажде:
Биохимический анализ крови с обязательным исследованием глюкозы, АЛТ, АСТ, билирубина, креатинина.
ТТГ (уровень тиреотропного гормона).
УЗИ органов брюшной полости.
Скрининг ФЛГ.
Консультация терапевта.
Чтобы устранить жажду нужно по возможности ликвидировать ее причину. Помимо коррекции питания и питья, нужно активное лечение заболеваний печени, почек, желудочного тракта, нормализация углеводного обмена, увлажнение воздуха. В любом случае, при наличии жалоб на здоровье запланируйте консультацию врача.