Если вы любитель соленой рыбы, вам знакома пословица — «рыба посуху не ходит». После употребления соленой пищи нередко мучает жажда, и в ночное время вы можете несколько раз встать для того, чтобы попить воды. Это вполне нормальная реакция организма на поступление избытка соли — необходимо восстановление водно-солевого баланса.

Объем соли, необходимый организму — около 3-5 граммов. Все что выше, особенно в 3-5 раз, требует дополнительного потребления воды, чтобы сравнят концентрации жидкости и солей, предотвратить потерю влаги в клетках. Но если соленое не ели, а жажда мучает, особенно по ночам, насколько это опасно? «Доктору Питеру» ответила на эти вопросы врач-терапевт, гематолог Галина Кузнецова.