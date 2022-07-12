Как часто можно сдавать кровь

По словам Екатерины Терентьевой, ограничений на количество стандартных исследований крови во время плановых профосмотров, чек-апов по собственному желанию или лечения в стационаре нет — количество забираемого биоматериала настолько мало (примерно 50 мл за раз), что не нанесет вреда организму.

Чего не скажешь про доноров — у них количество кроводач строго регламентировано законом, как и допустимые интервалы, количество единовременного объема крови. Так, при донорстве цельной крови женщины могут сдать кровь максимально 4 раза за год, мужчины — 5 раз. Подробнее о том, как часто можно сдавать кровь без вреда для здоровья и кому нельзя это делать, читайте ЗДЕСЬ.