По словам Екатерины Терентьевой, врача-терапевта сети медицинских лабораторий «Инвитро», анализ капиллярной крови — из пальца — следует сдавать только в случае, если невозможно взять кровь из вены. Такое бывает, к примеру, при:
очень низком артериальным давлении,
выраженном ожирении,
серьезном повреждении вен,
массивных ожогах.
В большинстве же случаев, по словам врача, лучше все-таки потерпеть, отдав предпочтение анализу венозной крови.
Врач-терапевт, руководитель отдела медицинской экспертизы компании «Инвитро»
- Кровь из пальца представляет собой смесь капиллярной крови и межтканевой жидкости, а все референсные значения, на которые врачи ориентируются при интерпретации результатов, рассчитаны на венозную кровь. Именно поэтому анализы, выполняемые из венозной крови, точнее, — объяснила Екатерина Терентьева.
Кроме того, у анализа крови из пальца есть и другие минусы:
сильное надавливание на палец при взятии крови может исказить показатели лейкоцитов и эритроцитов;
объема крови из пальца не хватит для выполнения нескольких исследований;
капиллярная кровь не подходит для многих анализов.
Как часто можно сдавать кровь
По словам Екатерины Терентьевой, ограничений на количество стандартных исследований крови во время плановых профосмотров, чек-апов по собственному желанию или лечения в стационаре нет — количество забираемого биоматериала настолько мало (примерно 50 мл за раз), что не нанесет вреда организму.
Чего не скажешь про доноров — у них количество кроводач строго регламентировано законом, как и допустимые интервалы, количество единовременного объема крови. Так, при донорстве цельной крови женщины могут сдать кровь максимально 4 раза за год, мужчины — 5 раз. Подробнее о том, как часто можно сдавать кровь без вреда для здоровья и кому нельзя это делать, читайте ЗДЕСЬ.
- Кровь для проведения лабораторных исследований рекомендуется сдавать утром, обычно с 7 до 10-11 часов. Это связано с тем, что биоматериал надо сдавать натощак, а период голодания проще переносится ночью. При экстренной необходимости, например, при поступлении в стационар или после операций кровь берут в любое время суток, — добавила доктор.