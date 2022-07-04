- Сколько доноры сдают крови за раз? За одну процедуру у донора берут не более 450 мл крови. Еще немного крови (в среднем до 20 мл) потребуется для проведения медицинского обследования. Это безопасная для здоровья норма, так как в нашем организме циркулирует приблизительно 4,5–5,5 литра крови. Объем циркулирующей крови зависит от роста донора и его веса.

Кроме цельной крови, можно сдавать ее фрагменты. Давайте разберемся, что это значит.

Можно сдавать плазму. Плазма нужна пострадавшим от травм и ожогов, онкологическим пациентам, при болезнях печени, а также используется для изготовления медицинских препаратов. В ходе процедуры плазмафереза кровь донора проходит через одноразовую «систему»: плазма отделяется, а остальные компоненты крови возвращаются в кровяное русло донора.

В приказе №1166н (Приложение №5 к Порядку прохождения донорами медицинского обследования) говорится, что допускается сдавать не более 16 литров плазмы за один календарный год.

Если у больного очень низкое содержание тромбоцитов в крови и возможны смертельно опасные кровотечения, ему нужны переливания донорских тромбоцитов. Процедура, в ходе которой из донорской крови выделяются только тромбоциты, а остальные компоненты возвращаются донору, называется тромбоцитаферезом.

При прерывистом тромбоцитаферезе у донора берут кровь отдельными порциями, из каждой порции выделяют тромбоциты, а затем возвращают донору остальные компоненты. Современная технология аппаратного тромбоцитафереза позволяет производить взятие крови, выделение тромбоцитов и возвращение остальных компонентов непрерывно и автоматически.