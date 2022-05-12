глаза
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Пока человеку не под силу воскрешать мертвых — если верить фильмам про зомби-апокалипсисы, возможно, оно и к лучшему. Однако наука не стоит на месте, и с каждым днем мы все больше узнаем о возможностях человеческого тела. Так, специалисты университета Юты и Исследовательского института Скриппса смогли оживить светочувствительные клетки в сетчатке глаз, полученных от мертвых людей. Более того, ученые даже смогли восстановить связь между этими клетками.

В наш мозг информация от глаз поступает с помощью специальных нервных клеток — фоторецепторов, способных воспринимать свет. У людей фоторецепторы находятся в желтом пятне на сетчатке, и именно эта зона ответственна за центральное зрение. Кроме того, желтое пятно обеспечивает возможность видеть окружающие предметы четко и в цвете.

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Ученые США смогли создать способ «оживить» эти фоторецепторы и восстановить их взаимодействие. Как сообщается в отчете, опубликованном в издании Nature, с помощью этой методики исследователи сумели «оживить» 40 донорских глаз, полученных от умерших людей. Стоит отметить, что время, прошедшее с момента смерти доноров, было разным: кто-то умер за 20 минут до начала эксперимента, кто-то — за 5 часов.

Для того чтобы восстановить связи между фоторецепторами, исследователи использовали специальную систему, которая поставляет кислород и другие полезные вещества в сетчатку.

В результате все получилось: ожившие клетки в глазах стали реагировать на яркий свет и цвета.

Авторы исследования выразили надежду, что их открытие будет использовано для разработки новых методов лечения слепоты.

- Научное сообщество теперь может изучать человеческое зрение способами, которые просто невозможны для лабораторных животных, — отмечают ученые.

Кроме того, исследователи заявили, что результаты эксперимента ставят вопрос о том, насколько необратима смерть мозга.

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Кстати

Ученые продолжают искать способы продлить молодость человека и добились больших успехов в этом направлении. Так, специалисты из з Университета Лестера в Лестерском центре биомедицинских исследований нашли простой и доступный каждому способ замедлить старение клеток и снизить биологический возраст на 16 лет. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.

Дарья Балясникова