Ученые США смогли создать способ «оживить» эти фоторецепторы и восстановить их взаимодействие. Как сообщается в отчете, опубликованном в издании Nature, с помощью этой методики исследователи сумели «оживить» 40 донорских глаз, полученных от умерших людей. Стоит отметить, что время, прошедшее с момента смерти доноров, было разным: кто-то умер за 20 минут до начала эксперимента, кто-то — за 5 часов.

Для того чтобы восстановить связи между фоторецепторами, исследователи использовали специальную систему, которая поставляет кислород и другие полезные вещества в сетчатку.

В результате все получилось: ожившие клетки в глазах стали реагировать на яркий свет и цвета.

Авторы исследования выразили надежду, что их открытие будет использовано для разработки новых методов лечения слепоты.

- Научное сообщество теперь может изучать человеческое зрение способами, которые просто невозможны для лабораторных животных, — отмечают ученые.

Кроме того, исследователи заявили, что результаты эксперимента ставят вопрос о том, насколько необратима смерть мозга.