Пока человеку не под силу воскрешать мертвых — если верить фильмам про зомби-апокалипсисы, возможно, оно и к лучшему. Однако наука не стоит на месте, и с каждым днем мы все больше узнаем о возможностях человеческого тела. Так, специалисты университета Юты и Исследовательского института Скриппса смогли оживить светочувствительные клетки в сетчатке глаз, полученных от мертвых людей. Более того, ученые даже смогли восстановить связь между этими клетками.
В наш мозг информация от глаз поступает с помощью специальных нервных клеток — фоторецепторов, способных воспринимать свет. У людей фоторецепторы находятся в желтом пятне на сетчатке, и именно эта зона ответственна за центральное зрение. Кроме того, желтое пятно обеспечивает возможность видеть окружающие предметы четко и в цвете.
Ученые США смогли создать способ «оживить» эти фоторецепторы и восстановить их взаимодействие. Как сообщается в отчете, опубликованном в издании
Для того чтобы восстановить связи между фоторецепторами, исследователи использовали специальную систему, которая поставляет кислород и другие полезные вещества в сетчатку.
В результате все получилось: ожившие клетки в глазах стали реагировать на яркий свет и цвета.
Авторы исследования выразили надежду, что их открытие будет использовано для разработки новых методов лечения слепоты.
- Научное сообщество теперь может изучать человеческое зрение способами, которые просто невозможны для лабораторных животных, — отмечают ученые.
Кроме того, исследователи заявили, что результаты эксперимента ставят вопрос о том, насколько необратима смерть мозга.
Кстати
Ученые продолжают искать способы продлить молодость человека и добились больших успехов в этом направлении. Так, специалисты из з Университета Лестера в Лестерском центре биомедицинских исследований нашли простой и доступный каждому способ замедлить старение клеток и снизить биологический возраст на 16 лет. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.