Терапевт Фаррахов рассказал о частой причине «смерти мозга», на которую редко обращают внимание

Как отмечает специалист, порой очевидные проблемы со здоровьем игнорируют не только пациенты, но и сами врачи.

- Самая игнорируемая проблема — это атеросклеротические бляшки на внутренних стенках сонных артерий, — подчеркивает Фаррахов.

Такие бляшки с возрастом появляются у многих. В особой группе риска — курильщики, люди с повышенным уровнем холестерина, диабетики и гипертоники.

Именно по сонным артериям кровь поступает к нашему мозгу. Если кровоток нарушен, мозг «умирает» — происходит инсульт. Несмотря на это, пациенты, да и врачи, все равно нередко игнорируют факт наличия бляшек в сонных артериях, отмечает терапевт.

Есть еще одна причина, по которой на эту проблему ни в коем случае нельзя закрывать глаза. Дело в том, что если бляшки уже появились в сонных артериях, значит, они могут быть и в коронарных сосудах. А это многократно повышает риск инфаркта.