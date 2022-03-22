Терапевт Фаррахов рассказал о частой причине «смерти мозга», на которую редко обращают внимание

Очень часто даже самые опасные болезни могут долго не давать о себе знать, проходя в бессимптомной форме. В итоге пациент приходит ко врачу уже слишком поздно.
Терапевт Марат Фаррахов рассказал о распространенной проблеме, на которую нередко закрывают глаза — и которая нередко приводит к самым страшным последствиям.
Как отмечает специалист, порой очевидные проблемы со здоровьем игнорируют не только пациенты, но и сами врачи.
- Самая игнорируемая проблема — это атеросклеротические бляшки на внутренних стенках сонных артерий, — подчеркивает Фаррахов.
Такие бляшки с возрастом появляются у многих. В особой группе риска — курильщики, люди с повышенным уровнем холестерина, диабетики и гипертоники.
Именно по сонным артериям кровь поступает к нашему мозгу. Если кровоток нарушен, мозг «умирает» — происходит инсульт. Несмотря на это, пациенты, да и врачи, все равно нередко игнорируют факт наличия бляшек в сонных артериях, отмечает терапевт.
Есть еще одна причина, по которой на эту проблему ни в коем случае нельзя закрывать глаза. Дело в том, что если бляшки уже появились в сонных артериях, значит, они могут быть и в коронарных сосудах. А это многократно повышает риск инфаркта.
Впрочем, предупредить проблему возможно: если вовремя начать принимать статины, отказаться от курения и следить за уровнем давления, риск инфаркта и инсульта снизится в 2-3 раза.
- Что точно не поможет от атеросклеротических бляшек, так это бесполезные капельницы — они не могут «почистить» сосуды и лишь перегружают сердце. Кроме того, нет смысла пить и травяные отравы — они могут навредить печени, — продолжает эксперт.
Наконец, важно помнить: симптомы появления бляшек часто путают с остеоходрозом и списывают именно на проблемы со спиной все неприятные признаки. Однако пока врач будет лечить вас от мифической болезни, время на то, чтобы справиться с настоящим недугом, может быть упущено.
Что делать, если на УЗИ сосудов головы и шеи врач нашел изменения в стенке сосудов? Фаррахов советует отправиться на дополнительное обследование и сделать все для профилактики осложнений.
Как определить избыток холестерина
Атеросклеротические бляшки чаще всего появляются у людей с повышенным уровнем холестерина в крови. Высокий холестерин «не болит», но приводит к инсульту, инфаркта миокарда, поражению артерий нижних конечностей.
Как понять, что у вас появились бляшки? Симптомы могут быть разными в зависимости от очага поражения. Например, если пострадали сосуды сердца, пациент чувствует давящую боль в груди, часто появляется ощущение «нехватки воздуха». А если бляшки появились в сосудах головного мозга, то больной жалуется на нарушение внимания, шаткость походки, проблемы со зрением. При бляшках в сосудах ног человеку постепенно становится больно ходить.
Кстати
Уровень холестерина в крови может расти по разным причинам, и дело далеко не всегда в питании и вредных привычках. О том, что еще может спровоцировать скачок холестерина — читай ЗДЕСЬ.