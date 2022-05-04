Ученые нашли «лишнюю» извилину, которая влияет на риск развития ранней деменции

По сравнению с другими формами деменции, лобно-височная начинается относительно рано — до 60 лет. Эта болезнь быстро прогрессирует, а средняя продолжительность жизни после постановки диагноза составляет всего около 8 лет.

Ученые до сих пор не пришли к единому мнению, что же на самом деле вызывает лобно-височную деменцию. Исследователи Лундского университета обнаружили, что извилины в мозге, которые формируются на поздних сроках беременности, могут влиять на возраст, в котором она начнется.

- На сегодня нет лекарства, которое могло бы замедлить прогрессирование этой болезни. Поэтому любые новые знания имеют большую ценность, — рассказал изданию Eurekalert психиатр-консультант, доцент кафедры психиатрии Лундского университета Александр Сантилло.

В шведском исследовании приняли участие 307 человек в возрасте 27-87 лет. Из них 92 страдали болезнью Альцгеймера, 105 — лобно-височной деменцией, еще 110 человек вошли в контрольную группу. Все участники проходили обследование мозга с помощью МРТ. Авторы работы пришли к выводу, что извилины мозга, которые формируются во время внутриутробного развития, могут влиять на возраст, в котором люди начинают страдать от лобно-височной деменции. Для страдающих болезнью Альцгеймера явной связи они не обнаружили.

- Область, которую мы изучали, называется поясной извилиной — она расположена в лобной доле головного мозга. У участников, имевших лишнюю складку в этой области в правом полушарии, симптомы лобно-височной деменции развились в среднем на три года позже, чем у людей без нее, — рассказал невролог, первый автор исследования Люк Харпер.