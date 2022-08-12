Тошнота, бессонница и еще 7 признаков, что в организме накопилось слишком много соли

Зачастую мы и не догадываемся, как много соли съедаем за один день. А ведь ее избыток опасен для организма, говорят врачи. Разбираемся, где искать скрытую соль и как понять, что ее стало слишком много в вашем меню.