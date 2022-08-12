Тошнота, бессонница и еще 7 признаков, что в организме накопилось слишком много соли

Соленое, жирное, сладкое — такая еда вкусная, но крайне вредная, особенно, если вы не контролируете количество съеденного. Принято считать, что чаще всего мы становимся зависимыми именно от сахара, мол, от шоколадок и тортиков крайне сложно отказаться.
Но не стоит забывать и об опасности соленой еды: на такие продукты как чипсы, снеки, различные закуски, сыр, оливки очень легко подсесть. Вот вы смотрите сериал, в очередной раз опускаете руку в пачку с чипсами, а там уже пусто. Соленое съедается быстро и высокая вероятность, что обязательно захочется добавки.
Врач-диетолог санатория «Белые ночи — ММЦ «СОГАЗ»
Норма для всех разная
- Взрослым рекомендуется употреблять не более 6 г соли в день — это около 1 чайной ложки. Конечно, если нет никаких ограничений и запретов. У детей же потребности гораздо меньше, — говорит диетолог.
Так, чем младше ребенок, тем меньше соли должно быть в его рационе:
Детям до 1 года — не более 1 г соли в день
Детям от 1 до 3 лет — не более 2 г
Детям от 4 до 6 лет — не более 3 г
Детям от 7 до 10 лет — не более 5 г
Детям 11 лет и старше — не более 6 г
Важно понимать, что в эти нормы входит вся соль, содержащаяся в продуктах, соусах и приправах. Если ребенок находится на грудном вскармливании, он получает необходимое количество минералов, включая натрий, из грудного молока, говорит Наталья Круглова.
Почему мы так любим соленую еду: 8 причин
Хочется солененького так, думать невозможно ни о чем другом, кроме банки соленых огурцов? Такая тяга к соленому может быть спровоцирована различными факторами, например:
Пищевые привычки, заложенные в детстве
Вкусовые предпочтения формируются в детском возрасте — если в семье было принято постоянно пересаливать пищу, то в будущем нужно будет приложить много усилий, чтобы избавиться от этой привычки.
Нехватка минералов
Организм может страдать от дефицита натрия, хлора и калия. Чтобы определить, есть ли недостаток, можно сдать анализ на эти микроэлементы. Но для начала лучше обратиться к терапевту — врач поможет выяснить, на что надо обратить внимание в первую очередь.
Обезвоживание и потеря электролитов
В этом случае происходит нарушение водно-электролитного баланса. Оно может возникать при повышенном потоотделении — во время жары или после занятий спортом, когда вместе с жидкостью выходит электролит-натрий. Это приводит к тому, что человеку хочется большего количества соли, чтобы восполнить запасы натрия. Поэтому так популярны спортивные напитки, содержащие электролиты.
Стресс
У некоторых людей стресс заглушает сигналы голода, а у других, наоборот, усиливает их. При этом одних тянет на сладкое, других — на мучное, а третьих — на соленое. Тут все индивидуально.
Недосып
Недостаток сна также может провоцировать повышенный аппетит и тягу к фаст-фуду, содержащему много соли. Зачастую мы не замечаем, как начинаем переедать, ведь организму надо как-то восполнить дефицит энергии.
Беременность
Тут все просто и очевидно: причина тяги к соленому — это ничто иное, как гормональные изменения в организме.
Высокое давление
У людей, страдающих артериальной гипертензией, снижена чувствительность вкусовых рецепторов к соли, поэтому таким пациентам может постоянно хотеться соленого, говорит Наталья Круглова.
Нарушение функции надпочечников
В этом случае тяга к соленому — один из симптомов болезни Аддисона. Это редкое эндокринное заболевание, которое характеризуется недостаточной выработкой гормонов кортизола и альдостерона. Тут уже без врача точно не обойтись.
Как понять, что в организме слишком много соли
Определить избыток соли в организме не так сложно, уверена диетолог. Достаточно лишь внимательно понаблюдать за изменениями, которые с вами происходят.
На обилие соли могут указать:
Натрий притягивает воду, поэтому при повышенном употреблении соли может возникнуть набор веса и задержка жидкости в организме — отеки лица, рук, ног, лодыжек.
Сильная жажда.
Учащенное мочеиспускание.
Повышение артериального давления — задержка натрия и воды в организме приводит к повышению объема циркулирующей крови и дополнительному давлению на стенки сосудов.
Употребление на ночь соленых продуктов может способствовать нарушению сна, частым пробуждениям.
Некоторые исследования показали, что избыточное потребление соли может вызывать головные боли и тошноту.
Постоянная тяга к соленым продуктам также может сигнализировать о том, что в рационе много соли. Когда вкусовые рецепторы привыкают ко вкусу соленой пищи, то может возникнуть желание есть еще больше соленой еды.
В каких продуктах искать скрытую соль
Соль можно найти в продуктах, в которых, как мы думаем, ее быть не должно. Поэтому крайне важно читать состав на этикетках.
Топ продуктов, в которых больше всего «скрытой» соли:
бекон, колбасы, сосиски, ветчина
полуфабрикаты, фастфуд
сыр
оливки
соленья, маринады, квашенные овощи
соленая рыба, креветки
снеки: соленые и жареные орехи, чипсы, сухарики
копченое мясо и рыба
соевый соус
бульонные кубики и универсальные приправы с солью в составе
майонез и готовые соусы на основе майонезе
Кстати
Соль на прилавках в магазинах продается в разных видах. Но какая все-таки полезнее — каменная, морская, йодированная или экстра? И есть ли смысл в горячей ванне с солью? «Доктор Питер» совместно с Еленой Манило, гастроэнтерологом, гепатологом, определяли — какая соль лучше внутрь или наружно.