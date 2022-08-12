Тошнота, бессонница и еще 7 признаков, что в организме накопилось слишком много соли
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Соленое, жирное, сладкое — такая еда вкусная, но крайне вредная, особенно, если вы не контролируете количество съеденного. Принято считать, что чаще всего мы становимся зависимыми именно от сахара, мол, от шоколадок и тортиков крайне сложно отказаться.

Но не стоит забывать и об опасности соленой еды: на такие продукты как чипсы, снеки, различные закуски, сыр, оливки очень легко подсесть. Вот вы смотрите сериал, в очередной раз опускаете руку в пачку с чипсами, а там уже пусто. Соленое съедается быстро и высокая вероятность, что обязательно захочется добавки.

Наталья Круглова
Наталья Круглова
Диетология

Врач-диетолог санатория «Белые ночи — ММЦ «СОГАЗ»

Норма для всех разная

- Взрослым рекомендуется употреблять не более 6 г соли в день — это около 1 чайной ложки. Конечно, если нет никаких ограничений и запретов. У детей же потребности гораздо меньше, — говорит диетолог.

Так, чем младше ребенок, тем меньше соли должно быть в его рационе:

  • Детям до 1 года — не более 1 г соли в день

  • Детям от 1 до 3 лет — не более 2 г

  • Детям от 4 до 6 лет — не более 3 г

  • Детям от 7 до 10 лет — не более 5 г

  • Детям 11 лет и старше — не более 6 г

Важно понимать, что в эти нормы входит вся соль, содержащаяся в продуктах, соусах и приправах. Если ребенок находится на грудном вскармливании, он получает необходимое количество минералов, включая натрий, из грудного молока, говорит Наталья Круглова.

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Хочется солененького так, думать невозможно ни о чем другом, кроме банки соленых огурцов? Такая тяга к соленому может быть спровоцирована различными факторами, например:

Пищевые привычки, заложенные в детстве

Вкусовые предпочтения формируются в детском возрасте — если в семье было принято постоянно пересаливать пищу, то в будущем нужно будет приложить много усилий, чтобы избавиться от этой привычки.

Нехватка минералов 

Организм может страдать от дефицита натрия, хлора и калия. Чтобы определить, есть ли недостаток, можно сдать анализ на эти микроэлементы. Но для начала лучше обратиться к терапевту — врач поможет выяснить, на что надо обратить внимание в первую очередь.

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Обезвоживание и потеря электролитов

В этом случае происходит нарушение водно-электролитного баланса. Оно может возникать при повышенном потоотделении — во время жары или после занятий спортом, когда вместе с жидкостью выходит электролит-натрий. Это приводит к тому, что человеку хочется большего количества соли, чтобы восполнить запасы натрия. Поэтому так популярны спортивные напитки, содержащие электролиты.

Стресс

У некоторых людей стресс заглушает сигналы голода, а у других, наоборот, усиливает их. При этом одних тянет на сладкое, других — на мучное, а третьих — на соленое. Тут все индивидуально.

Недосып

Недостаток сна также может провоцировать повышенный аппетит и тягу к фаст-фуду, содержащему много соли. Зачастую мы не замечаем, как начинаем переедать, ведь организму надо как-то восполнить дефицит энергии.

Беременность

Тут все просто и очевидно: причина тяги к соленому — это ничто иное, как гормональные изменения в организме.

Высокое давление

У людей, страдающих артериальной гипертензией, снижена чувствительность вкусовых рецепторов к соли, поэтому таким пациентам может постоянно хотеться соленого, говорит Наталья Круглова.

Нарушение функции надпочечников

В этом случае тяга к соленому — один из симптомов болезни Аддисона. Это редкое эндокринное заболевание, которое характеризуется недостаточной выработкой гормонов кортизола и альдостерона. Тут уже без врача точно не обойтись.

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Как понять, что в организме слишком много соли

Определить избыток соли в организме не так сложно, уверена диетолог. Достаточно лишь внимательно понаблюдать за изменениями, которые с вами происходят.

На обилие соли могут указать:

  1. Натрий притягивает воду, поэтому при повышенном употреблении соли может возникнуть набор веса и задержка жидкости в организме — отеки лица, рук, ног, лодыжек.

  2. Сильная жажда.

  3. Учащенное мочеиспускание.

  4. Повышение артериального давления — задержка натрия и воды в организме приводит к повышению объема циркулирующей крови и дополнительному давлению на стенки сосудов.

  5. Употребление на ночь соленых продуктов может способствовать нарушению сна, частым пробуждениям.

  6. Некоторые исследования показали, что избыточное потребление соли может вызывать головные боли и тошноту.

  7. Постоянная тяга к соленым продуктам также может сигнализировать о том, что в рационе много соли. Когда вкусовые рецепторы привыкают ко вкусу соленой пищи, то может возникнуть желание есть еще больше соленой еды.

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В каких продуктах искать скрытую соль

 Соль можно найти в продуктах, в которых, как мы думаем, ее быть не должно. Поэтому крайне важно читать состав на этикетках.

Топ продуктов, в которых больше всего «скрытой» соли:

  • бекон, колбасы, сосиски, ветчина

  • полуфабрикаты, фастфуд

  • сыр

  • оливки

  • соленья, маринады, квашенные овощи

  • соленая рыба, креветки

  • снеки: соленые и жареные орехи, чипсы, сухарики

  • копченое мясо и рыба

  • соевый соус

  • бульонные кубики и универсальные приправы с солью в составе

  • майонез и готовые соусы на основе майонезе

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Кстати

Соль на прилавках в магазинах продается в разных видах. Но какая все-таки полезнее — каменная, морская, йодированная или экстра? И есть ли смысл в горячей ванне с солью? «Доктор Питер» совместно с Еленой Манило, гастроэнтерологом, гепатологом, определяли — какая соль лучше внутрь или наружно.

Софья Хромова