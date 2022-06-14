Удар по организму

- Средний гамбургер «стоит» примерно 650 ккал, маленькая упаковка картошки фри — еще 250, большая кола — еще 200 ккал, — расписала «калораж» блюд из бывшего «Макдака» врач-эндокринолог Зухра Павлова. — Всего — 1100 килокалорий.

По словам врача, по самой простой схеме подсчета калорий, человеку, пообедавшему в кафе бургером и картошкой, оставшихся «разрешенных» на день калорий останется совсем мало.

- В течение оставшегося дня вам останется съесть всего 500-600 калорий, если вы девушка средних размеров, или 1000-1100, если вы мужчина, занимающийся преимущественно сидячей работой, — говорит эксперт.

Но на самом деле, считать только калории — не совсем правильный подход к питанию, считает эндокринолог. Важно также учитывать и состав того блюда, что вы съели — баланс белков, жиров и углеводов. В идеале он должен быть в пропорции 40/30/30.