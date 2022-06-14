Открытие новых кафе вместо ушедшего в прошлое в России «Макдональдса» стало причиной нового всплеска обсуждений — вредны ли бургеры и фастфуд в целом? Можно ли человеку, считающему калории, позволить себе булочку с котлетой и «отработать» потом лишнее приседаниями и пробежкой? Врач-эндокринолог объясняет, в чем главная опасность даже одного съеденного бургера.
Удар по организму
- Средний гамбургер «стоит» примерно 650 ккал, маленькая упаковка картошки фри — еще 250, большая кола — еще 200 ккал, — расписала «калораж» блюд из бывшего «Макдака» врач-эндокринолог Зухра Павлова. — Всего — 1100 килокалорий.
По словам врача, по самой простой схеме подсчета калорий, человеку, пообедавшему в кафе бургером и картошкой, оставшихся «разрешенных» на день калорий останется совсем мало.
- В течение оставшегося дня вам останется съесть всего 500-600 калорий, если вы девушка средних размеров, или 1000-1100, если вы мужчина, занимающийся преимущественно сидячей работой, — говорит эксперт.
Но на самом деле, считать только калории — не совсем правильный подход к питанию, считает эндокринолог. Важно также учитывать и состав того блюда, что вы съели — баланс белков, жиров и углеводов. В идеале он должен быть в пропорции 40/30/30.
- Гамбургер с картошкой — это преимущественно жиры и углеводы, ценного белка маловато, — уверяет Зухра Павлова. — Кроме того, жареная во фритюре картошка, да и сама котлетка дадут перегруз по конечным продуктам гликирования — а это один из главных факторов старения. Также в бургере содержится множество трансжиров, которые очень плохо влияют на сердечно-сосудистую систему. Жирный соус к котлетке — это тоже исходник топлива для гликирования белков, по сути, катализатор перевода полезной пищи во вредную. Плюс — уксус в кетчупе, а также много лишней соли. В итоге мы получаем достаточно серьезный удар по организму.
Тяжесть в желудке
Врач объясняет, что насытиться едой вроде бургеров и картошки очень непросто.
- Насыщение — достаточно сложный процесс, который включает в себя, кроме всего прочего, правильное физическое наполнение желудка. Если мы наполняем желудок клетчаткой, то при соблюдении баланса белков, жиров и углеводов, мы достаточно долго не хотим есть, — говорит Зухра Павлова. — И вспомните себя после похода в бигмачную? Вы быстро проголодаетесь, в том числе потому, что это пища бедна на клетчатку, а «быстрые» углеводы вызовут выброс инсулина, провоцирующий аппетит.
У многих «мусорная еда» вызовет еще и тяжесть в желудке из-за ферментной недостаточности, которая в разной степени развивается с возрастом у всех, предупреждает врач.
- Перенести такое раз в месяц можно. Но постоянно — зачем? — спрашивает доктор. — И дело не в том, что можно сильно поправиться на такой диете. Допустим, все лишнее вы сожжете в спортзале. Но такая пища лишит вас тонуса, вам в спортзал и не захочется.
Как выяснили ученые, люди, питающиеся фастфудом в качестве эксперимента и записывающие свои впечатления, говорят, что очень быстро теряют мотивацию к движению, впадают в депрессию и так далее. Это — побочное явление от плохой пищи, предупреждает врач.
Запрещенка и читмилы
Худеющие, придерживающиеся диеты и считающие калории, иногда позволяют себе расслабиться и съесть то, что в диету не вписывается — жирное, сладкое, бургер, шоколад, мороженое и так далее. По словам эндокринолога, подобные «праздники живота» для сидящих на диете — не самый правильный выбор.
- У любителей читмила («загрузочного дня» — ред.) часто бывает нарушение пищевого поведения, — объясняет Зухра Павлова. — Они «вознаграждают» себя «запрещенкой» за какие-то достижения или заедают стресс. Но проблема в том, что после этого человек мучается от чувства вины — и получается какой-то замкнутый круг, разобраться в котором может только психиатр (или психолог).
Врач признает, что иногда в диете бывают погрешности. И это не страшно — если случается достаточно редко.
- Допустим, вы действительно съели сладкую булочку. Ну и на здоровье. Одна сладкая булочка в месяц талию вам не испортит. Организм справится, — резюмирует эндокринолог.
Ранее «Доктор Питер» рассказывал об американце, который каждый день вот уже в течение 50 лет съедает по одному-два бургера. Всего набралось больше 32 тысяч съеденных бигмаков. Но мужчина при этом остается абсолютно здоровым и выглядит прекрасно для своих лет.
Врач терапевт-диетолог Елена Черненко рассказала, что если есть только бигмак, без картошки и газировки, ничего плохого в этом нет — при условии, что он будет заменять полноценный прием пищи.