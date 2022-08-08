Гормоны отвечают за ключевые процессы в организме: от метаболизма и аппетита до циркадных ритмов и настроения. Если их баланс нарушается, это чревато проблемами со здоровьем, но мы часто не обращаем внимания на симптомы или же списываем их на что-то другое. Доктор Мартин Кинселла
Косметолог, специалист по антивозрастной медицине
Кожный зуд
Гормоны, в частности, эстроген помогают регулировать увлажнение тканей организма и стимулируют выработку коллагена. По словам врача, из-за гормонального дисбаланса уровень коллагена и увлажняющих масел снижается, а кожа становится сухой и раздраженной.
— Появляется ощущение, будто по вам постоянно кто-то ползает, — объясняет Кинселла.
Проблемы с деснами
Опухшие, кровоточащие, отекшие, болезненные десны — это признак того, что организм борется с воспалением. Как пояснил эксперт, чаще всего это происходит, когда нарушен уровень прогестерона.
Звон в ушах
Гормональный дисбаланс может быть причиной звона или странного шума в ушах. Как пояснил врач, гормоны могут влиять на центральные и периферические нервы. А низкий эстрадиол «отвечает» за путаницу при передаче звуковых сигналов от уха к мозгу.
Истонченные волосы и ломкие ногти
Снижение уровня гормонов эстрогена и прогестерона может влиять на волосяные фолликулы. В итоге волосы станут более тонкими по текстуре. Кроме того, эстроген, как мы уже сказали, регулирует уровень воды в организме. Если его уровень падает и начинается обезвоживание, это в первую очередь отразится на ногтях — они станут ломкими.
Усы и борода у женщин
Тестостерон — гормон, который помогает мужчинам быть мужчинами, в том числе и отвечает за вторичные половые признаки — бороду и усы, а также волосы по всему телу. Если тестостерона много у женщин, то у них тоже начнут расти волосы в местах, где их быть не должно.
— К счастью, сейчас есть множество эффективных методов лечения, которые могут навсегда удалить нежелательные волосы. Например, лазерные процедуры, — добавил доктор Кинселла.
Тревожность
При стрессе организм переполняется кортизолом — «стероидным гормоном», который замедляет способность организма вырабатывать тестостерон.
— Повышенный кортизол в сочетании с пониженным тестостероном заставляет многих людей чувствовать себя тревожнее обычного, — объясняет доктор Кинселла. — Поэтому если нас вас регулярно накатывает необоснованная паника, возможно это гормональный дисбаланс.