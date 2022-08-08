Кожный зуд

Гормоны, в частности, эстроген помогают регулировать увлажнение тканей организма и стимулируют выработку коллагена . По словам врача, из-за гормонального дисбаланса уровень коллагена и увлажняющих масел снижается, а кожа становится сухой и раздраженной.

— Появляется ощущение, будто по вам постоянно кто-то ползает, — объясняет Кинселла.

Проблемы с деснами

Опухшие, кровоточащие, отекшие, болезненные десны — это признак того, что организм борется с воспалением. Как пояснил эксперт, чаще всего это происходит, когда нарушен уровень прогестерона .

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