Организм на пределе: как распознать опасно высокий уровень тестостерона у мужчины

Тестостерон — один из основных половых гормонов мужчины. Именно он помогает мужчине быть мужественным, наращивать мышечную массу, выносливость и формирует мужской тип фигуры, стимулирует рост волос на лице и теле. При изменении уровня тестостерона мужчины отмечают у себя не самые приятные симптомы.
Чаще всего мужчины волнуются, не понижен ли у них уровень этого гормона, особенно после достижения 40-45 лет. Однако, и слишком высокий уровень этого гормона — это не хорошо. Особенно заметны проблемы с гормональным фоном в период полового созревания и юношеском возрасте. Но и у зрелых мужчин избыточная продукция тестостерона может негативно отразиться на общем и половом здоровье.
Почему важно держать тестостерон под контролем и не допускать его повышения, «Доктор Питер» обсудил со Станиславом Сосновским, кандидатом медицинских наук, врачом урологом-андрологом, репродуктологом.
врач уролог-андролог, репродуктолог клиники «АБИА», кандидат медицинских наукvk.com/abia_clinika
Что это такое и зачем нужно?
Тестостерон относится к группе стероидных гормонов. В мужском организме большая часть гормона производится яичками, и некоторая часть — надпочечниками. Это соединение обладает высокой биологической активностью и помогает контролировать многочисленные процессы в мужском организме.
Так, тестостерон стимулирует рост тела в длину в периоде полового созревания, набор веса за счет мышц, синтез белка для использования его в разных процессах метаболизма. Именно за счет достаточного количества гормона формируется специфическое телосложение по мужскому типу. Это происходит за счет распределения жира и мышц.
Тестостерон стимулирует синтез красных клеток крови и гемоглобина, влияет на нервную систему и половую сферу, формируя либидо и стимулируя кровообращение для поддержания полноценной эрекции.
И не много, и не мало
Тестостерон — один из главных мужских гормонов. Его переизбыток, как и недостаток, существенно сказывается на качестве жизни пациента. Именно поэтому врачи категорически не рекомендуют употреблять тестостерон (или его синтетические аналоги) для увеличения мышечной массы.
Но если о нехватке тестостерона задумываются чаще, то о влиянии избыточного уровня этого гормона на тело мужчины знают очень мало. Уточним, как вовремя распознать повышение тестостерона, и что с ним делать.
Симптомы повышенного тестостерона
Высокий тестостерон сказывается на физическом и психическом состоянии мужчины. Вы можете заметить следующие признаки:
Агрессивность. Мужчину выводит из себя любая мелочь, и порой подобная импульсивность приводит к дракам.
Облысение по мужскому типу. Если тестостерон завышен, столкнуться с потерей волос на голове может даже молодой парень.
Чрезмерный рост волос на теле. Становится заметным увеличение «растительности» на груди, спине, ногах и других частях тела.
Преждевременное половое созревание. Подросток выглядит существенно старше своего возраста.
Высыпания на коже. Появляются болезненные гнойные угри.
Повышение уровня тестостерона возможно в любом возрасте, включая даже пожилых мужчин. Но особенно заметными изменения, связанные с повышением уровня тестостерона, становятся у детей и подростков. Во взрослом возрасте изменения гормонального фона заметить сложнее.
Почему организм переполняется тестостероном?
Чаще всего страдают механизмы регуляции тестостерона, повышение уровня гормона формируется при серьезных поражениях в области гипоталамуса и гипофиза, патологий в области коркового слоя надпочечников или розничных процессов в области яичек.
Резкое увеличение уровня тестостерона у мужчины может быть одним из признаков опухоли в области яичек, надпочечников (часто в сочетании с другими видами гормонов) или головного мозга.
Последствия для организма: почему много — это плохо?
Повышенный тестостерон — вовсе не показатель силы и мужественности! Это серьезная проблема, требующая оперативного лечения. Избыток гормона заставляет организм работать «на износ», что может в скором времени сказаться на самочувствии и привести к бессоннице, депрессии и истощению организма. Нередки случаи атрофии яичек, возникающей при попытке организма самостоятельно снизить уровень тестостерона.
Для быстрого и грамотного лечения переизбытка тестостерона пациент должен пройти как можно более полное обследование, которое позволит точно установить причину заболевания. Затем мужчине понадобится пройти курс лечения по коррекции уровня гормона в крови.