Организм на пределе: как распознать опасно высокий уровень тестостерона у мужчины

Тестостерон — один из основных половых гормонов мужчины. Именно он помогает мужчине быть мужественным, наращивать мышечную массу, выносливость и формирует мужской тип фигуры, стимулирует рост волос на лице и теле. При изменении уровня тестостерона мужчины отмечают у себя не самые приятные симптомы.

Чаще всего мужчины волнуются, не понижен ли у них уровень этого гормона, особенно после достижения 40-45 лет. Однако, и слишком высокий уровень этого гормона — это не хорошо. Особенно заметны проблемы с гормональным фоном в период полового созревания и юношеском возрасте. Но и у зрелых мужчин избыточная продукция тестостерона может негативно отразиться на общем и половом здоровье.

Почему важно держать тестостерон под контролем и не допускать его повышения, «Доктор Питер» обсудил со Станиславом Сосновским, кандидатом медицинских наук, врачом урологом-андрологом, репродуктологом.