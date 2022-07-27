7 неочевидных признаков, что вам нужно срочно проверить уровень хрома в организме

Многие люди знают хром как один из металлов, который используется в машиностроении и производстве различных изделий. Но для нашего организма этот микроэлемент тоже важен, но конечно, в совершенно других количествах и форме. Биологически активные формы хрома помогают организму поддерживать нормальный обмен веществ, сохраняя силу и здоровье.

Если микроэлемента не хватает, могут возникать серьезные проблемы, в частности — повышается риск развития сахарного диабета. Можно ли пополнить запасы хрома за счет питания и кому нужно определить его уровень в организме, «Доктор Питер» выяснял совместно с врачом-эндокринологом клиники «АБИА» — Анной Шавининой.