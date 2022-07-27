7 неочевидных признаков, что вам нужно срочно проверить уровень хрома в организме

Многие люди знают хром как один из металлов, который используется в машиностроении и производстве различных изделий. Но для нашего организма этот микроэлемент тоже важен, но конечно, в совершенно других количествах и форме. Биологически активные формы хрома помогают организму поддерживать нормальный обмен веществ, сохраняя силу и здоровье.
Если микроэлемента не хватает, могут возникать серьезные проблемы, в частности — повышается риск развития сахарного диабета. Можно ли пополнить запасы хрома за счет питания и кому нужно определить его уровень в организме, «Доктор Питер» выяснял совместно с врачом-эндокринологом клиники «АБИА» — Анной Шавининой.
Хром в человеческом теле
В организме взрослого относительно здорового человека содержится около 6 мг хрома. В основном это комплексы с белками, накапливающиеся в селезенке, печени и костях. По мнению ученых, основная роль микроэлемента в организме — помочь в усвоении тканями глюкозы. Хром входит в состав соединения FTG — фактора толерантности к глюкозе.
Он помогает в регуляции поглощения сахара клетками. Помимо этого, микроэлемент помогает в сжигании жиров, регулирует потребление мышцами энергии, что стимулирует поддержание физической силы и выносливости. Есть данные о том, что хром помогает снижать уровень «плохого» холестерина.
Какой хром полезен
Сплавы хрома с металлами в организме не усваиваются, более того, соединения шестивалентного хрома, используемые в металлургии — токсичны и обладают мутагенным аффектом. А вот соли трехвалентного хрома содержатся в пище и поступают в организм с продуктами. В сутки требуется примерно 80-100 мкг хрома.
Почему возникают проблемы
Если рацион сбалансирован и нет серьезных заболеваний, тело усваивает достаточно микроэлемента. Но при употреблении большого количества сладостей, рафинированной пищи и жира хром расходуется активнее, а запасается хуже. При дефиците этого вещества уровень глюкозы крови повышается, поскольку нехватка хрома блокирует действие инсулина, который проводит сахар внутрь клеток.
Еще одна проблема — уровень хрома постепенно снижается по мере возраста, поэтому пожилые люди чаще страдают от проблем с метаболизмом глюкозы.
Определенные нарушения могут быть во время беременности.
Хром хуже усваивается при избытке в организме железа, особенно — при гемохроматозе, при нехватке в пище незаменимых аминокислот, витаминов С и Д3. Уменьшать уровень хрома в организме могут мочегонные препараты и различные добавки для похудения (со слабящими и мочегонными компонентами).
Кому стоит проверить уровень хрома?
Специалисты выделяют целый ряд показаний, при наличии которых стоит проверить уровень хрома в вашем организме. К ним относятся следующие случаи:
В вашей семье есть близкие родственники, страдающие сахарным диабетом или нарушениями метаболизма глюкозы.
В ходе обследования у вас выявлен высокий уровень гемоглобина, повышены показатели трансферрина и ферритина плазмы.
Уровень холестерина в плазме крови повышен, особенно высоки показатели ЛПНП (плохой холестерин).
Выявлена предрасположенность к развитию сахарного диабета- например, по данным генетических тестов.
Если выявлен синдром поликистозных яичников (у женщины).
Выявлен высокий уровень гликированного гемоглобина и повышен уровень глюкозы плазмы.
Определен повышенный индекс HOMA-IR (инсулинорезистентности).
Коррекция диеты важна, но не решает все проблемы
Повысить уровень хрома в организме при его выраженном дефиците только диетой не получится. Продукты питания содержат невысокие уровни этого микроэлемента, и нужно употреблять их в слишком больших количествах. Например, в тунце содержится 90 мкг хрома, причем этот продукт считается рекордсменом по содержанию хрома. При этом лечебная доза составляет 200-400 мкг хрома.
Как определяют уровень хрома
Хром определяют в крови, в волосах (методом масс-спектрометрии). Причем в крови определяют его дефицит, а в волосах или ногтях — токсические концентрации опасных соединений с хромом, попадающих из внешней среды.
В любом случае, решение о проведении анализа определяет врач, и он же уточнит — какие типы биоматериалов нужно сдать, какое исследование необходимо. Никакой особой подготовки к анализу не требуется, кровь сдают утром натощак, волосы или ногти — в любое время суток.
Что делать, если дефицит
Принимать различные препараты хрома, включая и различные биодобавки, широко рекламируемые в Интернете, следует только под контролем врача. Это связано с тем, что при избыточном потреблении этого микроэлемента возможно его токсическое действие.
Кроме того, важно сочетание приема добавок хрома с другими микроэлементами. Например, как уже говорилось, железо — антагонист хрома. Поэтому при совместном приеме с добавками железа микроэлемент может просто не усваиваться. И эффект от лечения будет неожиданным. Все нюансы лечения будет учитывать врач, ему обязательно нужно будет предварительно изучить данные всех проведенных анализов.