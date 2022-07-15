ПЦР-анализ кала

- Такая методика называется колонофлор, — объясняет врач. — Цифра в конце (8 или 16) обозначает количество видов и семейств, которые обнаруживают в образце. Также оценивается общее количество микроорганизмов.

Минус метода

Анализ направлен на поиск определенных микроорганизмов и их групп. На самом деле их значительно больше.

- Анализ не дает никакого представления о жизнеспособности микроорганизмов, — уточняет Валерия Газина. — Простыми словами — то что обнаружили, не факт, что живое и способно размножаться, колонизировать кишечник и влиять на организм. Стоит такой анализ 2500-2800 рублей.

ХМС по Осипову

- Метод основан на определении состава жирных кислот, входящих в оболочку бактерий и веществ, которые выделяют микроорганизмы на протяжении своей жизни. Для улавливания этих веществ используется высокоточное и дорогостоящее оборудование — масс-спектрометр. Метод выполняется по венозной крови пациента или по элементу стула , — объясняет эксперт.

Минус метода

- Если анализ выполняется по крови, то результат наличия микрофлоры выдается сразу во всем организме человека, без указания локализации, — говорит Валерия Газина. — Это имело бы смысл только для патогенных микроорганизмов. Однако их можно обнаружить значительно более простыми и бюджетными способами.

Остальные микроорганизмы могут встречаться и вызывать заболевания в одном месте организма, а в другом будут в норме, поясняет врач.

- Например, кишечная палочка в горле в 8 степени — это инфекция, и лечить ее надо обязательно, а она же в кишечнике в том же количестве — нормофлора и важный участник пищеварения, — объясняет микробиолог.

Эксперт уточняет, что при детальном изучении бланка результата анализа ХМС по Осипову также возникает вопрос, почему некоторые виды и роды микроорганизмов вынесены из семейств и почему вообще в бланке такая чехарда с систематикой.