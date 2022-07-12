баклажан
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Баклажаны — продукт не для всех: одни их просто обожают, другие не понимают, как вообще можно это есть. Однако на самом деле есть много причин, чтобы полюбить баклажаны.

О том, какие полезные свойства есть в баклажанах, как их правильно готовить и кому лучше не есть, рассказывает ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Екатерина Антипова.

Екатерина Антипова
Екатерина Антипова
Медицина

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

Не многие знают, что на самом деле баклажан — это не овощ, а ягода из семейства пасленовых.

Необычный оттенок баклажана — заслуга антоцианов в их составе. Эти пигменты очень полезны: они снижают уровень холестерина, работают как антисептики и препятствуют развитию воспаления в организме.

Один из самых известных из них — насунин. Его больше всего в кожуре, поэтому баклажаны не стоит чистить перед готовкой. Насунин защищает организм от окислительного стресса и повреждения клеток.

Еще в баклажанах есть хлорогеновая кислота. Благодаря этому ягода помогают организму в нескольких важных процессах:

  • противоопухолевых;

  • антиоксидантных;

  • гипогликемических;

  • противовирусных;

  • противомикробных.

Также в баклажанах множество полезных нутриентов:

  • Витамины группы В;

  • Каротин;

  • Фосфор;

  • Железо;

  • Кальций;

  • Фолиевая кислота;

  • Калий.

Еще этот продукт богат клетчаткой, которая так нужна нашему организму для здорового пищеварения. Кстати, при этом баклажаны еще и низкокалорийные — всего 25 ккал на 100 граммов. Так что с их помощью худеющие смогут разнообразить свой рацион, отмечает Екатерина Антипова.

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Как готовить баклажаны

Есть много способов приготовления баклажанов, однако если говорить с точки зрения здоровья, то лучше всего эти ягоды запекать, тушить, варить или готовить на гриле. А вот жареные баклажаны уже не будут такими полезными. Дело в том, что этот продукт отлично впитывает масло. Кроме того, баклажаны при жарке теряют все полезные свойства. При таком способе их приготовления появляются продукты распада жирных кислот, которые заставляют человека набирать вес и в целом вредят здоровью.

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Кому в первую очередь стоит есть баклажаны: этот продукт определенно стоит включить в меню людям с повышенным холестерином, тем, кто страдает от болезней сердца и сосудов, а также тем, кто болеет диабетом.

Кому баклажаны есть нельзя: в баклажанах много солей и эфиров щавелевой кислоты — оксалатов. У людей с больными почками оксалаты могут накапливаться и спровоцировать в итоге развитие мочекаменной болезни.

Кроме того, с баклажанами лучше быть поосторожней тем, кто страдает от гастрита, язвы желудка, желчнокаменной болезни. Дело в том, что этот продукт может увеличить выделения соляной кислоты, что может навредить слизистой желудка.

Наконец, баклажаны могут вызывать аллергию. Как и в случае с любыми другими продуктами, есть их нужно в разумных количествах.

Дарья Гапионок