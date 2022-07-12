Не многие знают, что на самом деле баклажан — это не овощ, а ягода из семейства пасленовых.

Необычный оттенок баклажана — заслуга антоцианов в их составе. Эти пигменты очень полезны: они снижают уровень холестерина, работают как антисептики и препятствуют развитию воспаления в организме.

Один из самых известных из них — насунин. Его больше всего в кожуре, поэтому баклажаны не стоит чистить перед готовкой. Насунин защищает организм от окислительного стресса и повреждения клеток.

Еще в баклажанах есть хлорогеновая кислота. Благодаря этому ягода помогают организму в нескольких важных процессах:

противоопухолевых;

антиоксидантных;

гипогликемических;

противовирусных;

противомикробных.

Также в баклажанах множество полезных нутриентов:

Витамины группы В;

Каротин;

Фосфор;

Железо;

Кальций;

Фолиевая кислота;

Калий.

Еще этот продукт богат клетчаткой, которая так нужна нашему организму для здорового пищеварения. Кстати, при этом баклажаны еще и низкокалорийные — всего 25 ккал на 100 граммов. Так что с их помощью худеющие смогут разнообразить свой рацион, отмечает Екатерина Антипова.