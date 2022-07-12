Баклажаны — продукт не для всех: одни их просто обожают, другие не понимают, как вообще можно это есть. Однако на самом деле есть много причин, чтобы полюбить баклажаны.
О том, какие полезные свойства есть в баклажанах, как их правильно готовить и кому лучше не есть, рассказывает ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии
Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Не многие знают, что на самом деле баклажан — это не овощ, а ягода из семейства пасленовых.
Необычный оттенок баклажана — заслуга антоцианов в их составе. Эти пигменты очень полезны: они снижают уровень холестерина, работают как антисептики и препятствуют развитию воспаления в организме.
Один из самых известных из них — насунин. Его больше всего в кожуре, поэтому баклажаны не стоит чистить перед готовкой. Насунин защищает организм от окислительного стресса и повреждения клеток.
Еще в баклажанах есть хлорогеновая кислота. Благодаря этому ягода помогают организму в нескольких важных процессах:
противоопухолевых;
антиоксидантных;
гипогликемических;
противовирусных;
противомикробных.
Также в баклажанах множество полезных нутриентов:
Витамины группы В;
Каротин;
Фосфор;
Кальций;
Фолиевая кислота;
Калий.
Еще этот продукт богат клетчаткой, которая так нужна нашему организму для здорового пищеварения. Кстати, при этом баклажаны еще и низкокалорийные — всего 25 ккал на 100 граммов. Так что с их помощью худеющие смогут разнообразить свой рацион, отмечает Екатерина Антипова.
Как готовить баклажаны
Есть много способов приготовления баклажанов, однако если говорить с точки зрения здоровья, то лучше всего эти ягоды запекать, тушить, варить или готовить на гриле. А вот жареные баклажаны уже не будут такими полезными. Дело в том, что этот продукт отлично впитывает масло. Кроме того, баклажаны при жарке теряют все полезные свойства. При таком способе их приготовления появляются продукты распада жирных кислот, которые заставляют человека набирать вес и в целом вредят здоровью.
Кому в первую очередь стоит есть баклажаны: этот продукт определенно стоит включить в меню людям с повышенным холестерином, тем, кто страдает от болезней сердца и сосудов, а также тем, кто болеет диабетом.
Кому баклажаны есть нельзя: в баклажанах много солей и эфиров щавелевой кислоты — оксалатов. У людей с больными почками оксалаты могут накапливаться и спровоцировать в итоге развитие мочекаменной болезни.
Кроме того, с баклажанами лучше быть поосторожней тем, кто страдает от гастрита, язвы желудка, желчнокаменной болезни. Дело в том, что этот продукт может увеличить выделения соляной кислоты, что может навредить слизистой желудка.
Наконец, баклажаны могут вызывать аллергию. Как и в случае с любыми другими продуктами, есть их нужно в разумных количествах.