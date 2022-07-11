Морская, гималайская, каменная: какая соль самая полезная

Соль бывает разной

Сегодня на прилавках магазинов представлено огромное количество разных видов соли. От простой поваренной до экзотических сортов или смесей с пряностями и специями. В зависимости от способа добычи и технологии производства она бывает разных типов:

каменной,

выварочной,

садочной и самосадочной.

Так, хорошо знакомая всем поваренная соль относится к каменному виду: ее добывают в специальных соляных шахтах и карьерах. Не менее популярная морская соль обычно бывает садочной или самосадочной. Ее получают путем выпаривания из соленой воды — в специально созданных резервуарах или прямо в водоемах.

Чаще всего в России можно встретить разновидности морской, поваренной и гималайской соли, а также ароматические смеси на основе соли. Они различаются не только по составу, но и по своей пользе для организма человека.