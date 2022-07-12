Генетический тест и беременность

- Причин бесплодия и невынашивания беременности очень много, но генетические среди них — одни из самых серьезных, — объясняет Ирина Полковникова. — Часто бывают случаи, когда женщина абсолютно здорова, ей удается забеременеть, но, к сожалению, она каждый раз теряет ребенка. Это может продолжаться 6-8 раз подряд и даже более. Вы представляете, какая это трагедия для женщины и какой вред для организма? Далеко не всегда врачи могут дать объяснение данному процессу, и тогда генетика становится последней надеждой.

Например, причиной выкидышей или замершей беременности может быть тромбофилия — нарушение системы свертываемости крови, при котором увеличивается риск развития тромбоза.

- При беременности в целом повышается риск тромбообразования — это естественный процесс, но если у женщины есть еще и генетическая предрасположенность к нему (а при этом все анализы могут быть в норме), то возникают тромбы в плаценте, они закупоривают пуповину. Тогда плод не получает ни кислорода, ни питательных веществ, что в свою очередь приводит к замершей беременности или к выкидышу, — объясняет Ирина Полковникова.

ДНК-тест и спорт

Для выяснения того, какие типы физнагрузки и виды спорта подходят человеку, анализируются гены выносливости и скоростно-силовые гены. По итогу генетического теста можно узнать:

есть ли у человека гены спортивного таланта;

он спринтер или стайер;

одиночка или командный игрок;

может ли он стать чемпионом;

какие у него имеются неблагоприятные для спорта гены;

что с высокой долей вероятности будет мешать ему в достижении лучших результатов.

- К примеру, существует ген, при наличии которого крайне нежелательно заниматься видами спорта, которые сопряжены с возможной травмой головы (гандбол, бокс и другие), — говорит врач. — У носителей этого гена велик риск серьезных черепно-мозговых травм. От генов зависит также и эффективность восстановления после них.

Но бывает и такое — родители делают ДНК-тест ребенку, выясняют, что у него есть все генетические показатели, которые предрекают спортивный талант, отправляют его в соответствующую спортивную секцию, но олимпийским чемпионом ребенок так и не становится. Почему?

- Если у ребенка душа к этому спорту не лежит — заставляй, не заставляй, чемпионом такой малыш не станет. Нужно еще и честолюбие, трудолюбие и упорство, — объясняет эксперт.

Генетика и лишний вес

Генетика помогает разобраться и в проблемах с весом. Для этого изучаются гены углеводно-жирового обмена и гены пищевого поведения. Они дают информацию о том:

как быстро человек насыщается;

есть ли у него склонность к ожирению;

можно ли ему употреблять протеиновые коктейли и специальные пищевые добавки для спорта;

какие виды спорта для человека самые подходящие, чтобы он максимально эффективно сбрасывал вес.

Предрасположенность к зависимостям

Генетический тест также помогает выявить склонность к алкоголизму, наркомании, курению. Возможно определить даже склонность к суициду и к агрессивному поведению.

- Но предрасположенность — это лишь определенный риск, но ни в коем случае не факт, — рассказывает Ирина Полковникова. — Допустим, у человека предрасположенность к алкогольной зависимости, а он живет на острове, где алкоголя попросту нет. Как предрасположенности проявиться? Или человек с детства знает эту информацию и принципиально не пьет, потому что у него сильная воля и высокая сознательность, соответствующее воспитание, хороший пример в семье. Все. Гены себя не проявят. Как можно предупредить развитие болезни, так же можно не допустить проявление алкоголизма.

ДНК-тест и непереносимость некоторых лекарств

- В медицине есть определенная схема лечения для каждой болезни, поэтому пациентам назначаются примерно одни и те же лекарства, — рассказывает Ирина Полковникова. — Большинству людей они будут подходить, но всегда найдутся те люди, организм которых не чувствителен к конкретному препарату или для которых тот же препарат просто-напросто опасен. Этот вопрос во многом и поможет разъяснить фармакогенетика — ДНК-тест может подсказать, как организм реагирует на то или иное лекарство. Благодаря этой методике можно правильно скорректировать схему лечения, увеличив или уменьшив дозу определенного препарата или вовсе заменив его на аналог.