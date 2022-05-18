- Не надо хватать на улице здоровых людей и тащить их на генетическое тестирование — это непродуктивно, — предупреждает врач-генетик Елена Заклязьминская.

Профессор уверена, что этот метод диагностики можно использовать, когда есть клинически обоснованные подозрения в отношении той или иной группы наследственных или иных заболеваний . То есть, врач уже поставил предварительный диагноз, использовал другие методы обследования, а для уточнения отправил пациента на генетическое тестирование.

- Также при помощи генетики нельзя исключать диагноз, — объяснила генетик на V Инновационном Петербургском медицинском форуме, который проходит в Центре Алмазова. — Есть до 20-30 генов, которые отвечают за конкретное заболевание, однако их вклад в развитие этого заболевания не доказан на 100 процентов.

Генетическое тестирование позволяет поставить диагноз, выбрать терапию и строить прогнозы по тому, как будет протекать заболевание.