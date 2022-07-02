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Многие болезни появляются из-за неправильного питания. Одна из самых опасных среди них — сахарный диабет. Для того чтобы снизить возможные риски или не дать болезни прогрессировать, важно пересмотреть свой рацион и приобрести полезные пищевые привычки.

Например, приучите себя использовать приправы: они не только делают пищу вкуснее и позволяют разнообразить меню, но еще и идут на пользу здоровью. Вот несколько специй, которые помогают регулировать уровень сахара в крови.

Корица

Корица — отличное средство против инсулинорезистентности. Эта специя мешает сахару попадать в кровь и преобразует его в энергию. Кстати, если вы пытаетесь приучить себя пить кофе без сахара — попробуйте добавлять в напиток немного корицы.

Главное — правильно выбрать корицу! Существует два вида: цейлонская, также ее называют благородной или настоящей корицей, и китайская корица, другие названия — кассия, ароматная или индийская. Больше полезных свойств именно у цейлонской, более дорогой. О том, как выбрать качественную корицу, читай ЗДЕСЬ.

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Имбирь

Имбирь имеет славу отличного продукта для лечения простуды. Однако эта приправа хороша не только для укрепления иммунитета: имбирь еще и понижает уровень глюкозы в крови.

А еще имбирь полезен при похудении: ученые доказали, что этот продукт помогает эффективно сжигать висцеральный жир. Регулярное употребление этой пряности снижает массу тела, уменьшает соотношение талии и бедер. А как известно, лишний вес — один из факторов риска для диабета.

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Тмин

Люди с диагностированным диабетом могут смело добавлять тмин в любое блюдо. Эта приправа быстро уменьшает уровень сахара в крови и замедляет прогресс недуга. Кроме того, тмин — отличный антиоксидант, который помогает глюкозе превращаться в энергию.

А еще тмин понижает артериальное давление и даже работает как эффективное лекарство от коронавируса.

Куркума

Еще одна крайне полезная специя — куркума. Ее любят повара: с помощью этой приправы можно придать блюду аппетитный запах и привлекательный цвет. А еще куркума, пишет издание Haber7, снижает уровень сахара в крови и удерживает этот параметр на нормальном уровне.

Для того чтобы усилить полезные свойства куркумы, используйте ее в сочетании с черным перцем.

Наталья Сычева
Наталья Сычева

врач-диетолог, терапевт

Как понять, что вы близки к диабету

По словам врача-диетолога, терапевта Натальи Сычевой, есть несколько ярких признаков инсулинорезистентости — состояния, которое обычно предшествует предиабету.

  • Проблемы с весом: вы можете долго пытаться похудеть, но лишние килограммы будут уходить очень медленно;

  • Энергии не хватает до конца дня;

  • Вам постоянно хочется есть, особенно вечером;

  • Мышцы слабеют, кости становятся особенно хрупкими;

  • Начинаются проблемы с женским здоровьем: миомы, недержание мочи, кисты, синдром поликистозных яичников;

  • Давление и уровень холестерина в крови растут;

  • Появляются морщины, родинки и папилломы;

  • Растут волосы на лице;

  • На локтях появляется сухость и темные пятна.

Дарья Гапионок