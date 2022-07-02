Многие болезни появляются из-за неправильного питания. Одна из самых опасных среди них — сахарный диабет. Для того чтобы снизить возможные риски или не дать болезни прогрессировать, важно пересмотреть свой рацион и приобрести полезные пищевые привычки.

Например, приучите себя использовать приправы: они не только делают пищу вкуснее и позволяют разнообразить меню, но еще и идут на пользу здоровью. Вот несколько специй, которые помогают регулировать уровень сахара в крови.

Корица

Корица — отличное средство против инсулинорезистентности. Эта специя мешает сахару попадать в кровь и преобразует его в энергию. Кстати, если вы пытаетесь приучить себя пить кофе без сахара — попробуйте добавлять в напиток немного корицы.

Главное — правильно выбрать корицу! Существует два вида: цейлонская, также ее называют благородной или настоящей корицей, и китайская корица, другие названия — кассия, ароматная или индийская. Больше полезных свойств именно у цейлонской, более дорогой. О том, как выбрать качественную корицу, читай ЗДЕСЬ.