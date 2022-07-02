Многие болезни появляются из-за неправильного питания. Одна из самых опасных среди них — сахарный диабет. Для того чтобы снизить возможные риски или не дать болезни прогрессировать, важно пересмотреть свой рацион и приобрести полезные пищевые привычки.
Например, приучите себя использовать приправы: они не только делают пищу вкуснее и позволяют разнообразить меню, но еще и идут на пользу здоровью. Вот несколько специй, которые помогают регулировать уровень сахара в крови.
Корица
Корица — отличное средство против инсулинорезистентности. Эта специя мешает сахару попадать в кровь и преобразует его в энергию. Кстати, если вы пытаетесь приучить себя пить кофе без сахара — попробуйте добавлять в напиток немного корицы.
Главное — правильно выбрать корицу! Существует два вида: цейлонская, также ее называют благородной или настоящей корицей, и китайская корица, другие названия — кассия, ароматная или индийская. Больше полезных свойств именно у цейлонской, более дорогой. О том, как выбрать качественную корицу, читай ЗДЕСЬ.
Имбирь
Имбирь имеет славу отличного продукта для лечения простуды. Однако эта приправа хороша не только для укрепления иммунитета: имбирь еще и понижает уровень глюкозы в крови.
А еще имбирь полезен при похудении: ученые доказали, что этот продукт помогает эффективно сжигать висцеральный жир. Регулярное употребление этой пряности снижает массу тела, уменьшает соотношение талии и бедер. А как известно, лишний вес — один из факторов риска для диабета.
Тмин
Люди с диагностированным диабетом могут смело добавлять тмин в любое блюдо. Эта приправа быстро уменьшает уровень сахара в крови и замедляет прогресс недуга. Кроме того, тмин — отличный антиоксидант, который помогает глюкозе превращаться в энергию.
А еще тмин понижает артериальное давление и даже работает как эффективное лекарство от коронавируса.
Куркума
Еще одна крайне полезная специя — куркума. Ее любят повара: с помощью этой приправы можно придать блюду аппетитный запах и привлекательный цвет. А еще куркума, пишет издание
Для того чтобы усилить полезные свойства куркумы, используйте ее в сочетании с черным перцем.
врач-диетолог, терапевт
Как понять, что вы близки к диабету
По словам врача-диетолога, терапевта Натальи Сычевой, есть несколько ярких признаков инсулинорезистентости — состояния, которое обычно предшествует предиабету.
Проблемы с весом: вы можете долго пытаться похудеть, но лишние килограммы будут уходить очень медленно;
Энергии не хватает до конца дня;
Вам постоянно хочется есть, особенно вечером;
Мышцы слабеют, кости становятся особенно хрупкими;
Начинаются проблемы с женским здоровьем: миомы, недержание мочи, кисты, синдром поликистозных яичников;
Давление и уровень холестерина в крови растут;
Появляются морщины, родинки и папилломы;
Растут волосы на лице;
На локтях появляется сухость и темные пятна.