Надпочечники — это органы гормональной системы. Они выделяют целый ряд гормонов, часть из которых, в частности — адреналин, норадреналин и кортизол, отвечают за стрессовые реакции организма. Изначально природой было задумано, что стресс — это полезная вещь. Он позволяет мобилизоваться в момент опасности, и реализовать программу выживания — «беги или бейся». Активность надпочечников позволяет усилить частоту сокращений сердца, участить дыхание, чтобы дать мышцам нужный им кислород и питание для боя или быстрого бега (если силы противников не равны).

В сегодняшнее время стресс организму человека больше вредит, чем помогает. Нам не нужно биться за пищу, жилье и потомство, убегать от хищников. Но в любых непонятных ситуациях, когда мы нервничаем, возбуждены или волнуемся, включаются стрессовые реакции. Естественно, что постоянная работа на «повышенных оборотах» истощает организм и сами надпочечники. Чем этого грозит, «Доктор Питер» уточнил у врача-невролога Евгения Мосина и патофиозиолога Елены Парецкой.