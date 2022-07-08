- Если у вас низкие цифры артериального давления — в пределах 90/60 +- 3 миллиметра ртутного столба, но чувствуете вы себя нормально, нет необходимости беспокоиться, — говорит профессор, кардиолог Ольга Бокерия. — Другое дело, если вы чувствуете себя плохо.

Гипотония делится на три типа.

Ортостатическая

Она возникает при смене положения тела. Вы встаете из положения сидя или лежа, и у вас резко падает давление .

- Для ортостатической гипотензии есть несколько причин: сильное обезвоживание, длительный постельный режим, беременность, некоторые заболевания и некоторые лекарства, — предупреждает Ольга Бокерия.

Но чаще всего от такого типа пониженного давления страдают пожилые люди, так как они мало двигаются, редко занимаются физкультурой.