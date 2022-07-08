Почему у гипотоников в холодильнике всегда должна быть соленая рыба — объясняет кардиолог
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Вообще, настоящая гипотония начинается ниже артериального давления 90/60 миллиметров ртутного столба. Но некоторые даже пограничные показатели переносят плохо — страдают от головокружения, слабости, потемнения в глазах, находятся на грани потери сознания.

Ольга Бокерия
Ольга Бокерия
Медицина

Кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН

- Если у вас низкие цифры артериального давления — в пределах 90/60 +- 3 миллиметра ртутного столба, но чувствуете вы себя нормально, нет необходимости беспокоиться, — говорит профессор, кардиолог Ольга Бокерия. — Другое дело, если вы чувствуете себя плохо.

Гипотония делится на три типа.

Ортостатическая

Она возникает при смене положения тела. Вы встаете из положения сидя или лежа, и у вас резко падает давление.

- Для ортостатической гипотензии есть несколько причин: сильное обезвоживание, длительный постельный режим, беременность, некоторые заболевания и некоторые лекарства, — предупреждает Ольга Бокерия.

Но чаще всего от такого типа пониженного давления страдают пожилые люди, так как они мало двигаются, редко занимаются физкультурой.

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Постпрандиальная

В этом случае давление падает примерно через 1-2 часа после еды. Страдают от него пожилые люди, особенно с нарушениями вегетативной нервной системы — болезнью Паркинсона.

- Справиться с таким состоянием может большое количество воды и питание небольшими порциями пищей с низким содержанием углеводов, — рекомендует кардиолог Бокерия.

Нейрогенная

Давление резко снижается после долгого стояния. Здесь чаще страдают молодые люди и дети. Есть мнение, что нейрогенную гипотензию вызывает неправильный сигнал между сердцем и мозгом.

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Что делать

  • Исключить лекарства, которые могут стать причиной падения давления. Например, препараты для лечения аденомы простаты у мужчин, могут вызвать ортостатическую гипотензию. Также могут сработать и мочегонные препараты, которые используют для снижения давления.

  • Стараться вставать медленно из положения сидя и лежа.

  • Отказаться от алкоголя.

  • Пить больше воды.

  • Отдавать предпочтение пище с низким содержанием углеводов.

  • Обязательно есть фрукты и овощи.

  • Добавить физические нагрузки.

  • Принимать контрастный душ, чтобы стимулировать сосудистый тонус.

  • В жаркую погоду, если есть какие-то нарушения в венах ног, использовать компрессионный трикотаж, потому что он увеличивает приток крови к сердцу.

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- Если давление резко упало, нужно вызывать скорую, так как это может быть признаком внутреннего кровотечения, инфаркта и других опасных состояний, — предупредила профессор Бокерия. — Иногда помогает использование соленого продукта, например, соленой рыбы с достаточным количеством чая или воды.

Однако эксперт предупреждает, речь идет о небольшом кусочке соленой рыбы. Не стоит переусердствовать, чтобы не спровоцировать у себя гипертонический криз.

Алена Безменова