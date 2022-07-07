Вы обезвожены

Вы можете проснуться с головокружением, потому что вашему организму нужно больше воды. Без достаточного количества жидкости уменьшается объем крови, давление падает, результат — ваш мозг не получает достаточно кислорода и вы чувствуете головокружение.

Особенно ярко такой симптом может проявляться, если накануне вы выпили много алкоголя. Спиртное подавляет всасывание питательных веществ и жидкости.

Что делать: необходимо пополнить запас жидкости — пейте много воды, чтобы избежать обезвоживания. А чтобы предотвратить эту проблему в будущем, старайтесь чередовать каждый алкогольный напиток со стаканом воды.

У вас низкий уровень сахара в крови

Низкий уровень сахара в крови (гипогликемия) может привести к утреннему головокружению.

Когда вам не хватает глюкозы (она — основной источник топлива), работа органов и систем организма замедляется. Страдает в том числе и мозг — это тоже орган, зависимый от глюкозы. Поэтому при низком уровне сахара в крови вы запросто можете проснуться с головокружением.