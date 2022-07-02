Плохой сон

А что насчет убеждения о том что алкоголь помогает уснуть? Спиртное действительно делает людей сонливыми, только вот пользы от такого сна будет мало.

Почему мы вообще чувствуем себя сонными после того, как выпьем? Дело в том, что алкоголь тормозит работу нашей нервной системы — причем эффект заметен уже примерно через 30 минут.

Вы действительно можете быстро уснуть после крепких напитков, однако в глубокий сон так и не погрузитесь. После того как спиртное метаболизируется, вы рискуете проснуться посреди ночи и так и не уснуть. А уже после пробуждения вы наверняка будете мучиться от головокружения, головной боли, проблем с вниманием, тошноты и метеоризма.