Есть люди, у которых бокал вина или кружечка пива перед сном стали привычкой. Многие даже полагают, что такая дозировка спиртного даже может быть полезна: мол, и давление понижается вроде как, и сонливость наступает — бессонницу как рукой снимает!
Однако это — заблуждение, притом очень опасное. Алкоголь вызывает зависимость, и чем дольше человек пьет, тем больше риск эту зависимость приобрести. Многие думаю, что раз алкоголь прямо сейчас не оказал никакого очевидного влияния на организм, то все в порядке, дозировка безопасная. Но это не так.
Имитация пользы
Начнем с того, что на самом деле спиртное не понижает давление — это лишь временный эффект. Как пишет издание
Кроме того, спирт вызывает спазм сосудов и существенно увеличивает риск развития атеросклероза. А у тех, кто и так страдает от этого недуга, всего лишь одна алкогольная вечеринка может спровоцировать тромбоз.
Плохой сон
А что насчет убеждения о том что алкоголь помогает уснуть? Спиртное действительно делает людей сонливыми, только вот пользы от такого сна будет мало.
Почему мы вообще чувствуем себя сонными после того, как выпьем? Дело в том, что алкоголь тормозит работу нашей нервной системы — причем эффект заметен уже примерно через 30 минут.
Вы действительно можете быстро уснуть после крепких напитков, однако в глубокий сон так и не погрузитесь. После того как спиртное метаболизируется, вы рискуете проснуться посреди ночи и так и не уснуть. А уже после пробуждения вы наверняка будете мучиться от головокружения, головной боли, проблем с вниманием, тошноты и метеоризма.
Безопасная доза — миф
Увы, вред алкоголя бесспорен. Он вызывает поражение сердца, сосудов, вредит пищеварению, печени. Вот с этими болезнями нередко сталкиваются те, кто предпочитает регулярно выпивать:
Атеросклероз;
Язва желудка;
Острые сердечно-сосудистые и цереброваскулярные заболевания;
Не обольщайтесь: даже если вы выпиваете совсем по чуть-чуть долгое время — например, каждый вечер пьете перед сном, — спиртное все равно вредит вашему организму.
Наконец, алкоголь — известный канцероген. У людей, которые пьют подолгу и много, гораздо выше риск столкнуться с раком ЖКТ и печени.
Врачи не перестают напоминать: безопасной дозы алкоголя просто не существует. Любое количество спиртного вредит, а уж пьянство просто разрушает ваш организм.
Врач-нарколог, психотерапевт, член Ассоциации когнитивно-поведенческой терапииt.me/doctorkisler/600
Вид напитка значения не имеет
Как отмечает врач-нарколог Илья Кислер, существует распространенное заблуждение, что вред от спиртного напитка зависит от его вида: мол, вино и пиво безопаснее виски или водки, других крепких алкогольных напитков. Однако это тоже миф. На самом деле опасность представляет вообще любой алкоголь. И вино, и пиво имеют свои опасные для организма особенности. Но главная характеристика любого подобного напитка — сам по себе этиловый спирт. Он вредит человеку в абсолютно любой концентрации.
Поэтому, подчеркивает специалист, можно легко стать алкоголиком, даже если ежедневно пить «безопасную» дозу спиртного.