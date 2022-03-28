Рак не всегда звучит, как приговор. Обнаруженный на ранней стадии он дает довольно серьезные шансы на выздоровление. Но идеальный сценарий: делать все, чтобы избежать этого заболевания. Однако, как оказалось, мы сами можем быть причиной появления рака, просто выполняя привычные нам дела.
Много сидеть
На работе за компьютером, дома за столом и под телевизором, в машине — чаще всего мы предпочитаем сидеть, а не стоять или идти. И это плохой знак. Мы все больше времени проводим сидя и убиваем наш организм.
- Некоторые люди думают, что если на вечер у них назначена полуторачасовая тренировка, то можно смело сидеть целый день, практически не вставая с кресла, — предупреждает гематолог, онколог, доктор медицинских наук Дейл Шепард. — Тренировка не отменяет того факта, что вы только что просидели на одном месте девять часов подряд. Периоды бездействия все равно подвергают вас риску.
Слишком длительное сидение влияет на несколько систем организма:
страдает позвоночник, так как это не самая физиологичная для него поза;
увеличивается риск ухудшения кровотока и застоя крови;
повышается вероятность набрать лишний вес, а ожирение — это чуть ли не прямой путь к онкологии.
Копить лишний вес
Из-за ожирения повышается риск заболеть 13 типами рака. На их долю приходится почти 40 процентов всех выявляемых онкологических заболеваний.
- Надо понять, что жировые клетки изменяют среду внутри тела, — предупреждает директор по финансированию исследований и внешним связям в области научных исследований Международного фонда исследования рака, доктор Панайота Митроу на портале
Так как жировые клетки присутствуют во всем организме, то онкология может развиться в разных частях тела.
Неправильно питаться
Это не значит, что нам в день положен листик салата и тарелка гречи без соли. «Правильное питание» вовсе не равно «скудное питание». Но в повседневной жизни стоит избегать жареного мяса, копченостей, большого количества жира, недостатка клетчатки.
Сейчас самым эталонным считается средиземноморский тип питания, где присутствует много овощей и фруктов, рыба и достаточное количество оливкового масла. Такая диета, наоборот, может снизить риск рака.
А вот переедание, пережаренное мясо приводит нас к высокому риску появления рака.
- Еда оказывает мощное влияние на наш организм, — предупреждает диетолог Джозеф Дауделл. — Важно вести здоровый образ жизни, а если очень хочется шашлыка или кусок торта, то побалуйте себя, например, в день рождения, а все остальное время строго следите за тем, что вы едите.
Если вы съедаете что-то «вредное» время от времени — это нормально. Но это не должно происходить ежедневно, чтобы не спровоцировать последствия в виде рака.
Курить
И речь не только о раке легкого. Клиника Кливленда провела исследования и выяснила, что, например, раком мочевого пузыря курильщики страдают в три раза чаще, чем некурящие.
- Канцерогены, которые мы получаем с курением, выходят из организма через мочевыводящие пути, — предупредил уролог, доктор медицинских наук Роберт Абуассали.
Моча находится в контакте с мочевым пузырем несколько часов подряд, она подвергает его воздействию токсинов в очень высокой концентрации.
Вот такая неочевидная связь, которая приводит к очень печальным последствиям. Многие часто удивляются такой закономерности. Поэтому решение только одно — бросать курить.
Пить алкоголь
Сразу же оговоримся, это касается всех, даже тех, кто выпивает бокал вина раз в неделю. Дело в том, что в любом алкоголе содержится этанол. А этанол — это признанный канцероген.
- Когда мы пьем этанол, он преобразуется ферментов в наших клетках в токсичное вещество — ацетальдегид, — рассказала представительница Всемирного фонда исследования рака Люси Экклс. — Обычно ацетальдегид перерабатывается другими ферментами в ацетат, который полезен клеткам для выработки энергии.
Но есть вероятность, что ферменты не успеют переработать весь ацетальдегид, и он начинает накапливаться в организме.
- Ацетальдегид может напрямую повреждать ДНК, влияя на функции и способность к самовосстановлению, это может привести к раку клеток, — говорит Люси Экклс. — Чем больше мы пьем, тем больше ацетальдегида вырабатывается, сильнее происходит повреждение ДНК и повышается риск развития рака.
Кстати, ацетальдегид может вырабатываться из-за бактерий во рту, которые начинают превращать этанол в ацетальдегид заранее.