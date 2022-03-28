Много сидеть

На работе за компьютером, дома за столом и под телевизором, в машине — чаще всего мы предпочитаем сидеть, а не стоять или идти. И это плохой знак. Мы все больше времени проводим сидя и убиваем наш организм.

- Некоторые люди думают, что если на вечер у них назначена полуторачасовая тренировка, то можно смело сидеть целый день, практически не вставая с кресла, — предупреждает гематолог, онколог, доктор медицинских наук Дейл Шепард. — Тренировка не отменяет того факта, что вы только что просидели на одном месте девять часов подряд. Периоды бездействия все равно подвергают вас риску.

Слишком длительное сидение влияет на несколько систем организма: