По каким ощущениям при пробуждении можно заподозрить рак

Чем быстрее вы заподозрите онкологию, тем проще будет добиться стойкой ремиссии или же победить болезнь раз и навсегда. По статистике, самая высокая смертность — от сердечно-сосудистых заболеваний, за ними сразу же следуют злокачественные новообразования. И многих людей удалось бы спасти, если бы они вовремя обратились к онкологу, говорят врачи. Наш организм всегда старается подать какие-то тревожные звоночки. Но мы зачастую их игнорируем или же списываем на какие-то другие болезни.

Красные флажки

Когда вы просыпаетесь из-за каких-то неприятных ощущений — это всегда стоит воспринимать как тревожный звоночек. Особенно, если подъемы до будильника стали для вас обыденностью.