По каким ощущениям при пробуждении можно заподозрить рак

Чем быстрее вы заподозрите онкологию, тем проще будет добиться стойкой ремиссии или же победить болезнь раз и навсегда. По статистике, самая высокая смертность — от сердечно-сосудистых заболеваний, за ними сразу же следуют злокачественные новообразования. И многих людей удалось бы спасти, если бы они вовремя обратились к онкологу, говорят врачи. Наш организм всегда старается подать какие-то тревожные звоночки. Но мы зачастую их игнорируем или же списываем на какие-то другие болезни.
Красные флажки
Когда вы просыпаетесь из-за каких-то неприятных ощущений — это всегда стоит воспринимать как тревожный звоночек. Особенно, если подъемы до будильника стали для вас обыденностью.
«Правило, которое надо помнить всегда: если у вас есть боль или что-то еще, что мешает вашему сну, то это ненормально», — объяснил доктор Найгат британскому изданию
Так, стоит обеспокоиться, если вы просыпаетесь от сильной головной боли. Конечно, это может быть обусловлено другими факторами: вы спите в душной комнате, накануне был сильный стресс или же вечеринка, на которой вы переборщили с алкоголем. В таком случае паниковать не стоит. Но если же такие пробуждения стали постоянными, а вы никак не можете их объяснить, то обязательно стоит записаться на прием к неврологу.
Второй тревожный звоночек: вы просыпаетесь, потому что сильно хотите в туалет. Желание опорожнить кишечник как можно скорее, особенно ночью — это тревожный симптом. Он может указывать на рак ЖКТ.
«Задайте себе вопрос: я проснулся, а потом захотел в туалет или же я проснулся, потому что сильно захотел в туалет? Если вам ближе второй вариант, то запишитесь на прием к врачу», — пояснил доктор Найгат.
И третий симптом, который нельзя оставлять без внимания — это тошнота. Некоторые просыпаются с чувством, что их сильно мутит. Иногда кажется, что нужно вызвать рвоту, чтобы стало легче.
Последите за своими ощущениями 2-3 недели. Постарайтесь вести дневник: записывайте все ваши симптомы, как они менялись, когда приходили, а когда уходили. И с этими записями идите на прием к специалисту.
И еще про симптоматику
На первом месте среди всех видов рака уже много лет находится рак легкого. Его можно заподозрить по боли в груди, одышке и постоянному кашлю. Но есть и весьма нетипичная симптоматика. Эксперты рассказали, по каким признакам можно заподозрить это опасное заболевание.