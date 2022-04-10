Как проводилось исследование

Ученые получили доступ к записям почти 400 тысяч человек (средний возраст — 57 лет), которые предоставили данные о состоянии здоровья в Британский биобанк.

- Были оценены потенциальные связи между употреблением алкоголя и сердечно-сосудистыми заболеваниями (например, гипертонией и ишемической болезнью сердца). Анализ данных проводился с июля 2019 года по январь 2022 года, — говорится в отчете ученых.

Исследователи разделили участников исследования на пять категорий — от полных трезвенников до злоупотребляющих алкоголем. Малопьющими считались те, кто выпивал в неделю не более бутылки сухого вина, умеренно пьющими — две-три бутылки вина, сильнопьющими — по бутылке вина в день, злоупотребляющими — еще больше.

Французский парадокс

Исследователи обнаружили, что у малопьющих был самый низкий риск развития сердечных заболеваний, причем, даже ниже, чем у трезвенников.

- Очень умеренное употребление алкоголя было связано с минимальным увеличением сердечно-сосудистого риска, тогда как при увеличении дозы (у сильнопьющих и злоупотребляющих) резко увеличиваются риски клинических и субклинических сердечно-сосудистых заболеваний.

Но самый главный вывод, который сделали ученые — любое употребление алкоголя связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. А на то, что малопьющие оказались более здоровыми, чем трезвенники, влияют другие факторы. В этом и есть одно из объяснений «французского синдрома».

- Люди в группе с малым и умеренным употреблением алкоголя вели более здоровый образ жизни, чем трезвенники, они сообщали о лучшем общем состоянии здоровья и демонстрировали более низкие показатели курения, более низкий ИМТ, более высокую физическую активность и чаще включали в свой ежедневный рацион полезные овощи, — говорится в исследовании.

Авторы исследования предполагают, что наблюдаемая польза сердцу от алкоголя — это следствие достатка, благоприятного образа жизни, социально-экономических и поведенческих факторов, которые, как правило, совпадают с умеренным потреблением алкоголя.