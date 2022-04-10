Многие уверены в пользе бокала вина для здоровья. Есть даже такое понятие — французский синдром (парадокс), то есть сравнительно низкий уровень сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, наблюдающийся у жителей Франции, несмотря на то, что они едят калорийную пищу и пьют много красного сухого вина.
Но на самом ли деле вино в умеренных дозах так полезно для здоровья? Каков реальный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у тех, кто употребляет алкоголь?
Ответы нашли исследователи из Массачусетского университета. Их исследование о пользе и вреде алкоголя опубликовано на днях в
Как проводилось исследование
Ученые получили доступ к записям почти 400 тысяч человек (средний возраст — 57 лет), которые предоставили данные о состоянии здоровья в Британский биобанк.
- Были оценены потенциальные связи между употреблением алкоголя и сердечно-сосудистыми заболеваниями (например, гипертонией и ишемической болезнью сердца). Анализ данных проводился с июля 2019 года по январь 2022 года, — говорится в отчете ученых.
Исследователи разделили участников исследования на пять категорий — от полных трезвенников до злоупотребляющих алкоголем. Малопьющими считались те, кто выпивал в неделю не более бутылки сухого вина, умеренно пьющими — две-три бутылки вина, сильнопьющими — по бутылке вина в день, злоупотребляющими — еще больше.
Французский парадокс
Исследователи обнаружили, что у малопьющих был самый низкий риск развития сердечных заболеваний, причем, даже ниже, чем у трезвенников.
- Очень умеренное употребление алкоголя было связано с минимальным увеличением сердечно-сосудистого риска, тогда как при увеличении дозы (у сильнопьющих и злоупотребляющих) резко увеличиваются риски клинических и субклинических сердечно-сосудистых заболеваний.
Но самый главный вывод, который сделали ученые — любое употребление алкоголя связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. А на то, что малопьющие оказались более здоровыми, чем трезвенники, влияют другие факторы. В этом и есть одно из объяснений «французского синдрома».
- Люди в группе с малым и умеренным употреблением алкоголя вели более здоровый образ жизни, чем трезвенники, они сообщали о лучшем общем состоянии здоровья и демонстрировали более низкие показатели курения, более низкий ИМТ, более высокую физическую активность и чаще включали в свой ежедневный рацион полезные овощи, — говорится в исследовании.
Авторы исследования предполагают, что наблюдаемая польза сердцу от алкоголя — это следствие достатка, благоприятного образа жизни, социально-экономических и поведенческих факторов, которые, как правило, совпадают с умеренным потреблением алкоголя.
Чем больше вина, тем хуже
Авторы исследования также отмечают, что кривая взаимосвязи употребления спиртного и развития сердечных болезней выглядит как буква J. То есть риск резко возрастает при употреблении алкоголя все в больших количествах.
- Риск развития ишемической болезни сердца у малопьющих мужчин (после исключения других факторов здоровья) был примерно на 75% выше по сравнению с непьющими, у сильнопьющих — на 225%, а у злоупотребляющих — на 660%, — говорится в отчете.
Сколько алкоголя не навредит здоровью
В 2018 году в The Lancet было опубликовано
Один из выводов ученых: «Количество алкоголя, сводящее к минимуму вред для здоровья — это ноль спиртных напитков в неделю».
Как понятно и из этого исследования, любой алкоголь в любых количествах вреден для здоровья сердечно-сосудистой системы.
Но при этом отмечается, что забота о своем здоровье — физические упражнения, здоровое питание, поддержание веса и воздержание от курения — обладают впечатляющей способностью уравновешивать возможный вред от употребления небольших доз алкоголя.