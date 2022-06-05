Заболев, мы тут же бежим к врачу и очень надеемся, что он выпишет «чудо-таблетку», которая поможет вылечиться и избавит нас от страданий. Но те, кто столкнулся с серьезными заболеваниями, знают, что врач — не панацея от всех бед и нет таких лекарств, которые исцелят любого.
Врач-кардиолог-психотерапевт уверена, что большую часть работы должен проделать сам пациент, чтобы справиться, например, с хроническими болезнями сердца и сосудов, лёгких и желудочно-кишечного тракта, мочеполовой сферы и даже опорно-двигательного аппарата.
Волшебное выздоровление
- Только вы сами, а не доктор или волшебная таблетка, которой не существует, способны на изменения своего образа жизни, —
По ее словам, те пациенты, которые поправились после тяжелой болезни, у которых произошла спонтанная ремиссия — вовсе не везунчики и счастливчики, «выигравшие» в лотерею.
- Я думаю, тут дело не в везении, а в подходе к собственной жизни, — считает врач. — Те, кто «волшебным образом» побеждают болезнь, привыкли брать ответственность на себя за всё, что происходит в их жизни. Столкнувшись лицом к лицу с опасным недугом, такие люди берут себя в руки и начинают менять свою жизнь в лучшую сторону.
Задайте себе вопросы
Кардиолог рекомендует начать изменения в жизни, задав себе несколько важных вопросов, ответы на которые помогут разобраться — что с вами не так.
- Изменения начинаются с первого важного вопроса для здоровья: Что у меня не так в жизни происходит? Что я должен исправить, чтобы болезнь ушла? Начать больше отдыхать и расслабляться, избавится от токсичных отношений или нелюбимой работы? Скорректировать свои негативные установки и убеждения, которые завели мою жизнь и здоровье в тупик? , — говорит Анна Кореневич. — Или начать правильно питаться, уделять внимание физической активности, побольше гулять на свежем воздухе и чаще общаться с приятными людьми, ложится спать в 22.00, а не смотреть сериалы или обслуживать взрослых членов семьи, которым уже давно пора научится делать это самостоятельно.
Не ищите оправдания
— Изменить свою жизнь очень сложно, скажете вы, и окажетесь абсолютно правы, — признает врач-кардиолог. — На такое способны только единицы — и именно поэтому случаев спонтанной ремиссии и чудесного исцеления не так много.
Люди часто не хотят ничего менять в себе — даже ценой собственного здоровья и жизни.
- Для болезни всегда можно найти причину — возраст, плохая экология, плохие родители, супруги и дети, наследственность, некачественная медицина и плохое государство, которое не может обеспечить своим гражданам защиту от болезней, — говорит врач. — Если вы твёрдо уверены, что причина вашей болезни — не в вас самих, а во внешних обстоятельствах, на которые вы не в силах повлиять, то ни о каком выздоровлении и речи быть не может. Заметьте, что речь идёт не о вине, а о причине. Ни вы и никто другой НЕ виноваты в болезни, просто болезнь — это наши ошибки, которые можно и нужно исправить.
Все допускают ошибки, но только мудрые люди способны извлекать из них уроки и делать жизнь лучше. Остальные люди по привычке ищут проблему во внешнем мире и надеются, что помощь придёт тоже из внешнего мира в виде волшебной таблетки, которой на самом деле нет и никогда не будет.
А зачем нужны врачи
- Врачи нужны в сложных и опасных для жизни ситуациях — травмы, катастрофы, внезапная угроза жизни, — объясняет врач Анна Кореневич. — В лечении хронических болезней роль врачей заключается только лишь в лекарственной поддержке и направлении вашего внимания на необходимые изменения в жизни. Лекарства и операции — это всего лишь поддержка, а не радикальное решение проблемы и уж тем более не панацея. А чудо исцеления — это закономерный исход анализа собственных ошибок и их исправления. Этот путь доступен далеко не всем, а только тем избранным людям, которые берут на себя ответственность за жизнь и здоровье.