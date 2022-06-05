Волшебное выздоровление

- Только вы сами, а не доктор или волшебная таблетка, которой не существует, способны на изменения своего образа жизни, — говорит врач-кардиолог Анна Кореневич.

По ее словам, те пациенты, которые поправились после тяжелой болезни, у которых произошла спонтанная ремиссия — вовсе не везунчики и счастливчики, «выигравшие» в лотерею.

- Я думаю, тут дело не в везении, а в подходе к собственной жизни, — считает врач. — Те, кто «волшебным образом» побеждают болезнь, привыкли брать ответственность на себя за всё, что происходит в их жизни. Столкнувшись лицом к лицу с опасным недугом, такие люди берут себя в руки и начинают менять свою жизнь в лучшую сторону.