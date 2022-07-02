Поза просителя и синдром катания пилюль: неочевидные, но серьезные признаки болезни Паркинсона
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Тремор рук и ног, неконтролируемые движения, трудности с равновесием и координацией движений, мелкий, практически бисерный почерк, лицо, превратившееся в маску — это все признаки болезни Паркинсона — состояния, при котором нарушается связь между мозгом и нервной системой.

Симптомов заболевания действительно много, но сотрудники Британской организации, которая поддерживает людей с этим диагнозом, просят обратить внимание в первую очередь на походку человека. Если она определенным образом изменилась, это может говорить о начале болезни.

  • Мелкие шаркающие шаги.

  • Сутулость — ее называют «позой просителя».

  • Медлительность.

  • Человек может жаловаться, что ему трудно поднимать ноги, как будто они прилипли к земле.

  • При ходьбе пациент с Паркинсоном не размахивает руками, как обычно. Зачастую нарушается равновесие.

Эти симптомы возникают из-за ригидности, то есть скованности мышц. Кстати, среди распространенных жалоб болезненные мышечные спазмы, часто их списывают на нехватку каких-либо витаминов или минералов, но если жалобы повторяются, а походка и мимика изменились — это тревожный сигнал.

Еще один необычный симптом — это «синдром катания пилюль» — даже в состоянии покоя человек перебирает пальцами, как будто скатывает хлебные крошки или считает монетки.

Кстати, ранее эксперт рассказывала «Доктору Питеру» об еще одном неспецифическом проявлении болезни Паркинсона.

Ирина Милюхина
Ирина Милюхина
Неврология

Руководитель научно-клинического центра нейродегенеративных заболеваний и ботулинотерапии, заведующая отделением неврологии Института мозга им. Бехтеревой

- В определенную фазу сна у человека появляется спонтанное движение рук и ног. Он может кричать, резко двигать руками и ногами. В тяжелых случаях может ударить своего партнера. В научной литературе описаны несколько летальных случаев. Человеку может сниться, что на него напали, он от кого-то убегает, и в этом состоянии он может напасть на человека, который находится рядом с ним, и даже сильно его травмировать.

Как отмечает врач, чаще всего страдают движения именно рук. К примеру, при ходьбе человек начинает будто немного прижимать руку к телу, уже не так активно ею двигает. Движения замедляются, а сесть или встать становится сложнее — на это уходит гораздо больше времени, чем раньше.

Кроме того, зачастую возникает тремор рук — или одной руки, нарушения мелкой моторики.

Ирина Себелева