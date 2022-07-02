Поза просителя и синдром катания пилюль: неочевидные, но серьезные признаки болезни Паркинсона

- В определенную фазу сна у человека появляется спонтанное движение рук и ног. Он может кричать, резко двигать руками и ногами. В тяжелых случаях может ударить своего партнера. В научной литературе описаны несколько летальных случаев. Человеку может сниться, что на него напали, он от кого-то убегает, и в этом состоянии он может напасть на человека, который находится рядом с ним, и даже сильно его травмировать.

Как отмечает врач, чаще всего страдают движения именно рук. К примеру, при ходьбе человек начинает будто немного прижимать руку к телу, уже не так активно ею двигает. Движения замедляются, а сесть или встать становится сложнее — на это уходит гораздо больше времени, чем раньше.

Кроме того, зачастую возникает тремор рук — или одной руки, нарушения мелкой моторики.