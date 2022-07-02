Поза просителя и синдром катания пилюль: неочевидные, но серьезные признаки болезни Паркинсона

Тремор рук и ног, неконтролируемые движения, трудности с равновесием и координацией движений, мелкий, практически бисерный почерк, лицо, превратившееся в маску — это все признаки болезни Паркинсона — состояния, при котором нарушается связь между мозгом и нервной системой.
Симптомов заболевания действительно много, но сотрудники Британской организации, которая поддерживает людей с этим диагнозом,
Мелкие шаркающие шаги.
Сутулость — ее называют «позой просителя».
Медлительность.
Человек может жаловаться, что ему трудно поднимать ноги, как будто они прилипли к земле.
При ходьбе пациент с Паркинсоном не размахивает руками, как обычно. Зачастую нарушается равновесие.
Эти симптомы возникают из-за ригидности, то есть скованности мышц. Кстати, среди распространенных жалоб болезненные мышечные спазмы, часто их списывают на нехватку каких-либо витаминов или минералов, но если жалобы повторяются, а походка и мимика изменились — это тревожный сигнал.
Еще один необычный симптом — это «синдром катания пилюль» — даже в состоянии покоя человек перебирает пальцами, как будто скатывает хлебные крошки или считает монетки.
Кстати, ранее эксперт рассказывала «Доктору Питеру» об еще одном неспецифическом проявлении болезни Паркинсона.
Руководитель научно-клинического центра нейродегенеративных заболеваний и ботулинотерапии, заведующая отделением неврологии Института мозга им. Бехтеревой
- В определенную фазу сна у человека появляется спонтанное движение рук и ног. Он может кричать, резко двигать руками и ногами. В тяжелых случаях может ударить своего партнера. В научной литературе описаны несколько летальных случаев. Человеку может сниться, что на него напали, он от кого-то убегает, и в этом состоянии он может напасть на человека, который находится рядом с ним, и даже сильно его травмировать.
Как отмечает врач, чаще всего страдают движения именно рук. К примеру, при ходьбе человек начинает будто немного прижимать руку к телу, уже не так активно ею двигает. Движения замедляются, а сесть или встать становится сложнее — на это уходит гораздо больше времени, чем раньше.
Кроме того, зачастую возникает тремор рук — или одной руки, нарушения мелкой моторики.