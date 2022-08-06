- В дынях, как и в арбузах, большое количество сока, содержащего фруктозу. Это будет достаточно сильно повышать сахар в крови. А при обострении язвенной болезни необходима щадящая диета. В этот период многие продукты нужно исключить из рациона, в том числе и дыню, — рассказала диетолог изданию «Москва-24».

Также, по словам врача, дыни, как и арбузы могут приводить к отекам. Поэтому, если у вас есть такая проблема, то лучше от дыни воздержаться какое-то время.