как правильно есть дыню
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По словам врача-диетолога Анжелики Дюваль, от дыни стоит отказаться, прежде всего, людям с сахарным диабетом и обострением язвы желудка.

Анжелика Дюваль
Анжелика Дюваль
Медицина

Врач-диетолог

- В дынях, как и в арбузах, большое количество сока, содержащего фруктозу. Это будет достаточно сильно повышать сахар в крови. А при обострении язвенной болезни необходима щадящая диета. В этот период многие продукты нужно исключить из рациона, в том числе и дыню, — рассказала диетолог изданию «Москва-24».

Также, по словам врача, дыни, как и арбузы могут приводить к отекам. Поэтому, если у вас есть такая проблема, то лучше от дыни воздержаться какое-то время.

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3 совета от диетолога, как правильно есть дыню:

  1. Не употребляйте дыню вместе с другой едой и на десерт. Она считается тяжелым продуктом и переваривается не в желудке, а в кишечнике. Поэтому лучше это делать в перерывах между приемами пищи — за час до и после дыни не стоит есть другие продукты.

  2. Запивайте дыню чистой водой. Большое количество сахаров может повредить зубную эмаль.

  3. Не употребляйте за раз более 400 граммов дыни, чтобы подъем сахара в крови не был слишком сильным. Детям желательно есть еще меньше — не более 200 граммов.

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Также специалисты портала Роспотребнадзора «Здоровое питание» ранее предупреждали, что нежелательно употреблять дыню на голодный желудок и в сочетании с

  • холодной водой,

  • кисломолочными продуктами,

  • молоком,

  • алкоголем. 

По их словам, в этом случае есть риск получить расстройство желудка. Однако научных доказательств этому факту нет.

В чем польза дыни

Как рассказывала диетолог Елена Кален, дыня хорошо подойдет тем, кто хочет сохранить стройность и сексуальность. Все потому, что в ней содержится кремний — этот элемент благотворно влияет на кожу, устраняет угревую сыпь и морщинки. А чем больше мы довольны своей внешностью, по мнению специалиста, тем сексуальнее выглядим в глазах партнера.

Также дыня

  • поддерживает иммунитет благодаря высокому содержанию витамина С,

  • содержит много витаминов В6 и К, а также калия и меди,

  • способствует снижению кровяного давления.

Анастасия Романова