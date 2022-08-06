По словам врача-диетолога Анжелики Дюваль, от дыни стоит отказаться, прежде всего, людям с сахарным диабетом и обострением язвы желудка.
Врач-диетолог
- В дынях, как и в арбузах, большое количество сока, содержащего фруктозу. Это будет достаточно сильно повышать сахар в крови. А при обострении язвенной болезни необходима щадящая диета. В этот период многие продукты нужно исключить из рациона, в том числе и дыню, —
Также, по словам врача, дыни, как и арбузы могут приводить к отекам. Поэтому, если у вас есть такая проблема, то лучше от дыни воздержаться какое-то время.
3 совета от диетолога, как правильно есть дыню:
Не употребляйте дыню вместе с другой едой и на десерт. Она считается тяжелым продуктом и переваривается не в желудке, а в кишечнике. Поэтому лучше это делать в перерывах между приемами пищи — за час до и после дыни не стоит есть другие продукты.
Запивайте дыню чистой водой. Большое количество сахаров может повредить зубную эмаль.
Не употребляйте за раз более 400 граммов дыни, чтобы подъем сахара в крови не был слишком сильным. Детям желательно есть еще меньше — не более 200 граммов.
Также специалисты портала Роспотребнадзора «Здоровое питание» ранее
холодной водой,
кисломолочными продуктами,
молоком,
алкоголем.
По их словам, в этом случае есть риск получить расстройство желудка. Однако научных доказательств этому факту нет.
В чем польза дыни
Как рассказывала диетолог Елена Кален, дыня хорошо подойдет тем, кто хочет сохранить стройность и сексуальность. Все потому, что в ней содержится кремний — этот элемент благотворно влияет на кожу, устраняет угревую сыпь и морщинки. А чем больше мы довольны своей внешностью, по мнению специалиста, тем сексуальнее выглядим в глазах партнера.
Также дыня
поддерживает иммунитет благодаря высокому содержанию витамина С,
содержит много витаминов В6 и К, а также калия и меди,
способствует снижению кровяного давления.