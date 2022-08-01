Что такое фруктоза
Фруктоза — вещество, относящееся к моносахаридам (одна из основных групп углеводов — самая простая форма сахара).
В натуральном виде фруктоза содержится практически во всех фруктах, ягодах, овощах, орехах, меде. При этом ее содержание может отличаться — примерно от 10 г / 100 г у винограда до 1,5 г в персиках. Приблизительно столько же фруктозы содержит репчатый лук.
Также этот моносахарид входит во многие продукты глубокой фабричной обработки (например, полуфабрикаты) в виде сиропа из кукурузы. В них он используется как подсластитель и усилитель вкуса. За рубежом такой сироп обозначается как HFCS (high fructose corn syrup), а в России — ГФС (глюкозно-фруктозный сироп), а также кукурузный или высокофруктозный зерновой.
Чем фруктоза отличается от обычного сахара
Фруктоза — составная часть сахарозы (дисахарида), то есть обычного сахара. Его молекула состоит уже из двух химически связанных единиц — фруктозы и глюкозы. По словам майер-терапевта Софьи Маховой, попадая в организм, сахароза распадается на эти две части, причем дальнейший процесс усвоения происходит совершенно по-разному.
Майер-терапевт, врач оздоровительного и спа-центра Verba Mayr, клиники превентивной и антиэйдж-медицины на основе майер-терапии
- Глюкоза — основное «топливо» нашего организма, необходимое для жизнедеятельности тела. Она усваивается «напрямую» благодаря сложному биохимическому циклу с участием особого белка — гормона инсулина, который вырабатывается в поджелудочной железе. Инсулин транспортирует глюкозу непосредственно внутрь клетки, где она питает митохондрии (наши «электростанции») через сложный цикл превращений универсального переносчика энергии — аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ).
Также организм запасает глюкозу в виде небольшого количества гликогена — он необходим для питания клеток мышц «здесь и сейчас», и в виде жира. Это «долгое» депо энергии, эволюционно предусмотренное, чтобы пережить голодные времена, с которыми в природе может столкнуться любое животное, не исключая и высших приматов — людей.
Объемы запасаемой энергии, если сравнить гликоген и жиры, несопоставимы: последние примерно в 150 раз эффективнее (их энергетическая ценность практически в 2,5 раза выше, чем у углеводов). Да и запасать их можно многими килограммами. При необходимости — во время предполагаемого голода — организм переработает жир обратно в углеводы с помощью особого процесса — глюконеогенеза. Собственно, на этом основаны все диеты.
В отличие от сахарозы фруктоза («двойняшка»-изомер глюкозы) к клеточному питанию прямого отношения не имеет и с выработкой инсулина практически не связана. Ее основная функция — превратиться в жир с помощью печени и отправиться в жировое депо. Лишь очень небольшая часть фруктозы перерабатывается в глюкозу, причем благодаря все тому же механизму глюконеогенеза.
Важно: при сопоставимой калорийности (чуть меньше 400 ккал / 100 г) фруктоза почти в 2 раза слаще сахарозы и в 3 раза — слаще глюкозы. Поэтому меньшим количеством можно добиться того же вкуса. Хотя собственного привкуса у фруктоза нет, она способна усиливать его во фруктах и овощах.
Фруктоза вместо сахара: польза и вред
Как напоминает Софья Махова, во всем нужна мера. По словам известного врача и философа эпохи Возрождения Парацельса, «все есть яд, и все есть лекарство — дело в дозе».
- Нельзя говорить сугубо о вреде или пользе фруктозы, сахарозы и глюкозы вне контекста: если человек переедает, избыток калорий будет откладываться в виде жира, слишком большие его запасы обязательно приведут к проблемам со здоровьем. В том числе, к диабету 2-го типа, связанному с инсулинорезистентностью — это когда инсулин вырабатывается, но из-за поломки механизма переноса глюкозы клетки ее не получают. Соответственно, организм будет буквально голодать даже при избытке пищи, — объясняет наш эксперт.
По словам врача, фруктоза показана при сахарном диабете 2-го типа, поскольку не вызывает колебания уровня инсулина в крови. А вот в качестве «средства для похудения» использовать ее бессмысленно — лучше контролировать количество углеводов в своем рационе.
- Американское исследование, проведенное в середине прошлого десятилетия, показало: нет разницы во влиянии на метаболические нарушения напитков, подслащенных сахаром, фруктозой, кукурузным сиропом с высоким содержанием фруктозы или глюкозы. Ключевой фактор — именно количество углеводов. При этом нужно учитывать, что клетчатка замедляет усвоение фруктозы — то есть, съеденный фрукт и напиток из него дадут разное количество моносахарида. Сок будет «углеводной бомбой», — предупредила Софья Махова.
Кому нельзя есть фруктозу
Как говорит специалист, по сути, основное противопоказание для фруктозы только одно — непереносимость (мальабсорбция):
- Если не говорить о редких генетических заболеваниях, то непереносимость может возникнуть из-за переизбытка моносахарида в рационе. Доказано, что при потреблении фруктозы больше рекомендованной дозы (в среднем это 35–50 г в сутки), она не усваивается. А ее избыток поглощается бактериями кишечника, которые разлагают ее до газов (водорода и углекислого газа) и ряда жирных кислот. Все вместе это приводит к метеоризму и диарее.
3 совета врача, которые помогут избежать неприятностей:
Внимательно читайте состав продуктов и избегайте тех, куда производитель добавил разные виды фруктозных сиропов;
Откажитесь от соков в пользу натуральных фруктов;
Проверьте свой организм на отношение к фруктозе. Например, можно провести эпигенетическую диагностику, которая учитывает все факторы, включая наследственность и образ жизни.