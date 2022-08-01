- Глюкоза — основное «топливо» нашего организма, необходимое для жизнедеятельности тела. Она усваивается «напрямую» благодаря сложному биохимическому циклу с участием особого белка — гормона инсулина, который вырабатывается в поджелудочной железе. Инсулин транспортирует глюкозу непосредственно внутрь клетки, где она питает митохондрии (наши «электростанции») через сложный цикл превращений универсального переносчика энергии — аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ).

Также организм запасает глюкозу в виде небольшого количества гликогена — он необходим для питания клеток мышц «здесь и сейчас», и в виде жира. Это «долгое» депо энергии, эволюционно предусмотренное, чтобы пережить голодные времена, с которыми в природе может столкнуться любое животное, не исключая и высших приматов — людей.

Объемы запасаемой энергии, если сравнить гликоген и жиры, несопоставимы: последние примерно в 150 раз эффективнее (их энергетическая ценность практически в 2,5 раза выше, чем у углеводов). Да и запасать их можно многими килограммами. При необходимости — во время предполагаемого голода — организм переработает жир обратно в углеводы с помощью особого процесса — глюконеогенеза. Собственно, на этом основаны все диеты.

В отличие от сахарозы фруктоза («двойняшка»-изомер глюкозы) к клеточному питанию прямого отношения не имеет и с выработкой инсулина практически не связана. Ее основная функция — превратиться в жир с помощью печени и отправиться в жировое депо. Лишь очень небольшая часть фруктозы перерабатывается в глюкозу, причем благодаря все тому же механизму глюконеогенеза.

Важно: при сопоставимой калорийности (чуть меньше 400 ккал / 100 г) фруктоза почти в 2 раза слаще сахарозы и в 3 раза — слаще глюкозы. Поэтому меньшим количеством можно добиться того же вкуса. Хотя собственного привкуса у фруктоза нет, она способна усиливать его во фруктах и овощах.