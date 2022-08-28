Если хотите получить заряд бодрости с утра€€ и сохранить здоровье, важно обращать внимание на то, как именно вы готовите напиток.
28 августа 2022
Кофе — один из самых неоднозначных напитков. Если пить его в умеренных количествах, он поможет и пищеварение наладить, и печень укрепить. Переборщишь — и рискуешь получить повышенное давление, тахикардию и бессонницу.
Впрочем, важно не только следить за дозировкой, но еще и правильно готовить кофе. Есть популярный способ варки этого бодрящего напитка, который может серьезно навредить вашему здоровью.
Такой метод нравится многим: не надо покупать дорогую кофеварку или кофемашину, не нужно искать качественный растворимый кофе, нет нужды внимательно следить за туркой. Просто засыпаешь кофе во френч-пресс, опускаешь поршень — и наслаждаешься.
В отличие от капельных кофеварок, во френч-прессе нет бумажного фильтра для удаления кофейных масел и примесей. Некоторые считают, что от этого кофе только лучше — мол, без фильтра вкус более насыщенный.
Однако на самом деле все не так просто с кофе без фильтра. При таком способе приготовления все вредные вещества оказываются прямиком в вашей чашке. В таком напитке будет много дитерпенов. Эти соединения повышают уровень «плохого» холестерина в крови.
Важно помнить: высокий уровень холестерина повышает риск смертельно опасных болезней сердца и сосудов. Фильтр помогает избавиться от большей части дитерпенов, а вот в одной чашке нефильтрованного кофе, как говорят эксперты Гарвардского университета, дитерпенов в 30 раз больше.
По словам диетолога Викки Шанта Ретельни, нефильтрованный кофе значительно повышает уровень плохого холестерина в крови у людей, выпивающих по 5-8 чашек ежедневно. Если пить кофе из френч-пресса в таких количествах, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний станет выше.
Значит ли это, что от фильтрованного кофе нужно обязательно отказаться? Нет, но лучше соблюдать три простых правила:
Если у вас есть проблемы с сердцем или уровень холестерина в крови и так зашкаливает, посоветуйтесь с терапевтом, насколько для вас может быть опасен такой вид кофе;
Если очень любите именно такой кофе, постарайтесь пробовать разные способы приготовления: сегодня можно выпить чашечку нефильтрованного кофе, завтра — сварить его в турке. Если есть выбор между фильтрованным и нефильтрованным, выбирайте первое;