Такой метод нравится многим: не надо покупать дорогую кофеварку или кофемашину, не нужно искать качественный растворимый кофе, нет нужды внимательно следить за туркой. Просто засыпаешь кофе во френч-пресс, опускаешь поршень — и наслаждаешься.

В отличие от капельных кофеварок, во френч-прессе нет бумажного фильтра для удаления кофейных масел и примесей. Некоторые считают, что от этого кофе только лучше — мол, без фильтра вкус более насыщенный.

Однако на самом деле все не так просто с кофе без фильтра. При таком способе приготовления все вредные вещества оказываются прямиком в вашей чашке. В таком напитке будет много дитерпенов. Эти соединения повышают уровень «плохого» холестерина в крови.