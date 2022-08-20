От здоровья кишечника зависит очень многое. Несбалансированный микробиом мешает нормальному пищеварению, приводит к ожирению и даже к раку. Кроме того, с больным кишечником вы определенно не будете чувствовать себя хорошо.
Чтобы кишечник был в порядке, придется привить себе парочку полезных ежедневных привычек. Например, попробуйте скорректировать свой рацион и обратить внимание на то, что вы пьете с утра. Пару советов по этому поводу дала представитель Академии питания и диетологии Джен Брюнинг.
Вода
С чего начинается ваше утро? Ответ может быть самым разным, однако будет отлично, если вы приучите себя после пробуждения выпивать стакан обычной чистой воды.
Как отмечает диетолог, после сна мы все обезвожены. Если хотите запустить работу пищеварения и предотвратить запор, нужно как можно скорее обеспечить свое тело необходимым количеством воды. Без воды, кстати, от проблем с пищеварением не спасет даже клетчатка — она просто не сможет подействовать как надо.
Да и вообще пить воду — такая простая, но такая важная привычка.
Кофе
Возрадуйтесь, кофеманы: есть еще один повод для того, чтобы считать кофе полезным напитком!
Дело в том, отмечает Брюнинг, что кофе стимулирует пищеварение и позволяет очистить кишечник. Кроме того, этот напиток благотворно влияет на ваш микробиом.
Главное правило: если хотите держать себя в форме, старайтесь почаще пить обычный черный кофе без сахара и сливок. Тогда и лишний вес не наберете, и побаловать себя сможете. И помните, что перебарщивать даже с таким полезным напитком все же не стоит.
Томатный сок
Еще один способ наладить работу кишечника — приучить себя пить по стакану томатного сока каждое утро. Как отмечает диетолог, в таком напитке есть и вода, и клетчатка. Идеальное сочетание для отличной работы пищеварения! Особенно, если в течение дня вы не так часто едите насыщенную клетчаткой пищу.
Более того, в таком соке есть и растворимая, и нерастворимая клетчатка. Первая запускает пищеварительные процессы, вторая — смягчает стул.
Смузи
Наконец, есть отличный сытный и весьма модный в последнее время вариант для завтрака — смузи!
Брюнинг советует добавлять в утренний ягодные смеси, молотые семена льна или чиа. Такой напиток вас и водой обеспечит, и полезными витаминами, и клетчаткой. А если делать смузи на основе йогурта или кефира, тогда вы еще и обеспечите кишечник полезными пробиотиками, пишет