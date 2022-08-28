«За 30 лет ни разу не менялся размер одежды»: 5 секретов стройности от кардиолога

- Конечно, бывают отступления, но редко. Результат вы видите сами. Но не все так просто. У меня есть психологические особенности личности или, другими словами, свои большущие тараканы, которые помогают мне быть стройной. Без них мне было бы гораздо сложнее. Некоторые тараканы могут приносить и пользу, — поделилась кардиолог.

Так, по словам врача, женственность и восхищенный взгляд любимого мужчины ее мотивируют гораздо сильнее, чем картошка и десерты.