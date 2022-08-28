«За 30 лет ни разу не менялся размер одежды»: 5 секретов стройности от кардиолога

Как рассказала врач-кардиолог с 20-летним стажем Анна Кореневич, она с юности следила за своей фигурой, благодаря чему выработала несколько принципов — они позволяют ей есть разные продукты и иногда много, но при этом всегда оставаться стройной. Своими секретами стройности доктор поделилась с подписчиками своего телеграм-канала. Их всего пять.
Хлеб — это отдельное блюдо, а не дополнение к еде и только до 16.00;
Все простые и сложные углеводы, включая фрукты и десерты — только до 16.00;
На ужин порция мяса (птицы, рыбы) и обязательно ежедневно овощной салат. Порция не ограничена, ем сколько влезет;
Все напитки без сахара, включая кофе и чай;
Картошка, белый рис, макароны, фастфуд и полуфабрикаты (крайне редко) — не чаще 1 раза в неделю и стараюсь до 16.00.
- Конечно, бывают отступления, но редко. Результат вы видите сами. Но не все так просто. У меня есть психологические особенности личности или, другими словами, свои большущие тараканы, которые помогают мне быть стройной. Без них мне было бы гораздо сложнее. Некоторые тараканы могут приносить и пользу, —
Так, по словам врача, женственность и восхищенный взгляд любимого мужчины ее мотивируют гораздо сильнее, чем картошка и десерты.
Диета древних людей, которая сжигает жир и снижает сахар
О ней ранее рассказала другой кардиолог, профессор Ольга Бокерия. Речь об интервальном голодании.
По словам врача, наш обычный тип питания не дает отдыхать печени, желудку и кишечнику (по сути, органы работают на износ), а также мешает организму активно расходовать жир. Адепты интервального голодания считают, что 3-4-разовое питание противоестественно для организма. И приводят в пример наших предков, которые могли длительное время вообще обходиться без пищи. Как напомнила Ольга Бокерия, во многих религиях до сих пор присутствуют постные дни, что тоже дает организму своеобразную разгрузку.
При интервальном голодании в течение суток чередуются периоды голодания — например, 12-16 часов, и прием пищи. В то же время нет специфического набора продуктов, которые можно или нельзя есть — надо только придерживаться общих принципов питания. Профессор Бокерия сослалась на исследования, которые показывают: такой способ питания оказывает мощное влияние на организм. Как работает интервальное голодание, читайте ЗДЕСЬ.