Убрали жиры — вернули жиры, потому что без них никак. Убрали сладкое — вернули совсем чуть-чуть, чтобы будни не казались такими безрадостными. Летом популярность запросов со словом «диета» возрастает в разы. Все ходят стать стройными и, желательно, немедленно. Кетодиеты, монодиеты — какими только ограничениями питания мы не истязаем себя и свой организм. А он нам за это «спасибо» не говорит, наоборот, отвечает всевозможными нарушениями. Например, лишает нас памяти и сна.
- Не есть углеводы означает «тормозить» на работе, — дает определение низкоуглеводной диете врач-гинеколог Екатерина Волкова. — Резкое уменьшение количества углеводов может быть причиной проблем со сном и ухудшением когнитивных функций мозга. Когда нужно быстро соображать, реагировать и оставаться в тонусе — необходимы углеводы!
А еще на работу вы, скорее всего, будете приходить в ужасном настроении, страдать от упадка сил.
- Конечно, чему тут радоваться, если основной вопрос, который вас будет волновать, что бы еще съесть на фоне дефицита энергии, — предупреждает врач Волкова. — Салат, мясо уже были, но ими вы не наелись, орешки тоже не помогут. Другое дело бутерброд с рыбой или бужениной с несколькими кружками огурца, тогда бы настроение точно поднялось.
Но настроение и разум со сном, это еще не все последствия низкоуглеводной диеты. Следующее, что мы получим в комплекте со стройностью — проблемы с желудочно-кишечным трактом, а именно запоры, воспаления и дисбактериоз.
- Углеводы являются источником клетчатки, они не только насыщают, но и помогают пищеварению, — предупреждает Екатерина Волкова.
Ну и вишенка на торте: после низкоуглеводной диеты мы с большей вероятностью не только вернем свой первоначальный вес, но и увеличим его на пару килограммов.
- Так как организм не может обойтись без глюкозы, во время диеты без углеводов он добывает ее из резервов: днем из гликогена, ночью — во время жиросжигания, за счет окисления, — объяснила доктор Волкова. — А потом диета кончается, а замедленный ею углеводный обмен остается. Человек начинает возвращать в рацион углеводы. Но вместо стандартного расщепления и поступления глюкозы в кровь для повышения энергии, углеводы, за малым исключением, прямиком уходят в жировые клетки, мы же должны вернуть запасы, которые взяли.
Кроме того, после низкоуглеводной диеты нас ожидает «дикий жор». Глюкоза отправится в жир, организм останется без энергии и будет постоянно подавать сигналы о том, что надо поесть.
- Ни исключение жиров, ни белков, ни углеводов сами по себе не помогают снижать вес, — объяснила Екатерина Волкова. — Путь, который лежит к здоровью и стройности только один — полноценное, разнообразное и сбалансированное питание.