- Не есть углеводы означает «тормозить» на работе, — дает определение низкоуглеводной диете врач-гинеколог Екатерина Волкова. — Резкое уменьшение количества углеводов может быть причиной проблем со сном и ухудшением когнитивных функций мозга . Когда нужно быстро соображать, реагировать и оставаться в тонусе — необходимы углеводы!

А еще на работу вы, скорее всего, будете приходить в ужасном настроении, страдать от упадка сил.

- Конечно, чему тут радоваться, если основной вопрос, который вас будет волновать, что бы еще съесть на фоне дефицита энергии, — предупреждает врач Волкова. — Салат, мясо уже были, но ими вы не наелись, орешки тоже не помогут. Другое дело бутерброд с рыбой или бужениной с несколькими кружками огурца, тогда бы настроение точно поднялось.