Ограничения в питании, курс дорогостоящих косметологических процедур, физическая активность — раньше только такими методами было реально подготовиться к пляжу за две-три недели. Но все может получиться и без серьезных материальных вложений. Речь идет о диете, которую использует актриса Николь Кидман. Особый рацион позволяет всего за 15 дней увидеть на весах минус 11 килограммов. А это серьезная заявка на победу!

И так, что же мы должны есть две недели? Никаких заморских фруктов и многочасовых готовок, достаточно съедать в день 4-5 сваренных вкрутую яиц . Рецепт настолько прост, что даже не надо следить за тем, чтобы яйца не переварились.