Ограничения в питании, курс дорогостоящих косметологических процедур, физическая активность — раньше только такими методами было реально подготовиться к пляжу за две-три недели. Но все может получиться и без серьезных материальных вложений. Речь идет о диете, которую использует актриса Николь Кидман. Особый рацион позволяет всего за 15 дней увидеть на весах минус 11 килограммов. А это серьезная заявка на победу!
И так, что же мы должны есть две недели? Никаких заморских фруктов и многочасовых готовок, достаточно съедать в день 4-5 сваренных вкрутую яиц. Рецепт настолько прост, что даже не надо следить за тем, чтобы яйца не переварились.
- Яйца — очень питательный продукт, и у них прекрасный вкус, — говорят эксперты портала
В день на этой диете вам потребуется съедать 3-4 сваренных вкрутую яиц. Но это в том случае, если не будет каких-то дополнений. Если вы планируете соблюдать монодиету, то в день разрешается съедать до 5 яиц, чтобы не чувствовать голод.
- В идеале стоит есть яйца в первой половине дня. Например, два на завтрак, два на обед, или вариант: два на завтрак, и по одному на обед и ужин, — рекомендуют диетологи.
Чтобы проще придерживаться ограничений, можно добавить в рацион овощи и фрукты, а также куриную грудку. Разрешено помимо воды пить кофе и чай, но строго без сахара. В этой диете категорически запрещены углеводы, абсолютно все. Результаты вы заметите уже через 15 дней. Но есть ограничения: на яичной диете можно сидеть не более 10 недель, а потом потребуется вводить углеводы
- Яичная диета — это разновидность кетодиеты, — говорит эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника в Санкт-Петербурге», кандидат медицинских наук Оксана Панова. — Такой режим питания подразумевает низкое содержание углеводов в рационе и смещение акцента в питании в сторону жиров. Похудение достигается благодаря сочетанию двух факторов: контроля калорий и подавления аппетита за счет отказа от сахара.
У человека на кетодиете снижается пик выброса инсулина в кровь и появляются кетоновые тела. Это особые питательные вещества, образующиеся в печени из собственных жировых тканей человека или из поступающих с пищей жиров.
- Яичная диета совсем небезобидна и подойдет далеко не всем, — предупреждает Оксана Панова. — Во-первых, она несет серьезные риски для почек. Переизбыток животного белка, получаемого из яиц, повышает уровень мочевой кислоты в организме и снижает уровень цитрата мочи, который защищает от образования почечных камней. Изменения в химических процессах в организме значительно повышают риски образования камней.
Поэтому при проблемах с почками налегать на белковую пищу не рекомендуется. По крайней мере, без предварительной консультации с врачом.
- Также злоупотребление яйцами может привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой, — продолжает диетолог Панова. — Опасность кроется в яичном желтке, известном своим высоким содержанием холестерина. Этой проблеме посвящено множество научных исследований. В целом ученые сходятся на том, одно яйцо в день навредить организму не способно. Но несколько яиц в ежедневном рационе уже чреваты повышением холестерина в крови и появлением холестериновых бляшек на стенках кровеносных сосудов. Кроме того, яичная диета противопоказана людям с заболеваниями печени и различными аллергиями.
Переизбыток белковой пищи в рационе и отказ от углеводов неизбежно вредит пищеварительному процессу. Питаясь одними яйцами, мы лишаем наш организм клетчатки, важных витаминов и минеральных веществ. Кишечнику становится трудно справляться с большим количеством белка, что может привести к постоянным запорам и вздутию живота.
- Продержаться на одних яйцах две недели в теории, реально, — считает эндокринолог, диетолог Оксана Панова. — Но только, если вы полностью здоровы, и у вас нет проблем ни с почками, ни с печенью, ни с уровнем холестерина. В противном случае лучше выбрать более гуманный режим питания. Кроме того, важно помнить, что перед началом любой монодиеты необходимо всегда консультироваться с врачом.