По мнению акушера-гинеколога Екатерины Волковой, мечтающим привести вес в норму женщинам не стоит никогда отчаиваться. Даже если они перепробовали множество диет и тренировок, но вес все равно потом возвращался — это не повод считать идею напрасной или невыполнимой. Причина возврата в исходную точку может быть не в возрасте или слабой силе воли.
- Секрет вот в чем. Если сильно упрощать, то наше тело как пружина: чем больше мы давим интенсивными физическими нагрузками и жесткими пищевыми ограничениями, тем сильнее «отдача», которую получаем, как только ослабим давление. И как пружина резко откидывает назад, также резко «скакнет» масса тела, — рассказала Екатерина Волкова подписчикам своего телеграм-канала.
По словам врача, избежать стрессового состояния «сжатой пружины» можно — для этого важно, чтобы организм не заподозрил вас в покушении на его «запасы» и не начал активно сопротивляться.
- Секрет стройности заключается в том, чтобы максимально бережно изменить свой рацион и немного подождать. Правда немного, — заверяет врач.
Доктор назвала 4 правила, которые помогут превратить организм в главного союзника при снижении веса и достичь долгосрочных результатов.
1. Не отказываться от привычных продуктов
- Понятно как готовить, не нужно искать по всему городу и что очень важно — их ест вся семья. Не будешь же каждый день готовить себе отдельно — это прямой путь к «кухонным» ночам, отрыву от семьи и отсутствию отдыха, — объясняет врач.
2. Не наказывать себя за срывы
- От того, что ты накажешь себя за вчерашний торт или посиделки с подругами, не выиграет никто. Проснулась, оглянулась — вспоминаешь про вчерашний день только хорошее. И дальше к пункту номер 1 — привычные продукты, ужины вместе с семьей, хорошее настроение и хороший результат.
3. Не торопиться
- Любые резкие изменения — стресс для организма. А организм не любит стресс и будет всеми доступными методами пытаться тебе помешать. А у него есть на что надавить. При резком изменении питания может появиться быстрая утомляемость, головная боль, ухудшение концентрации и, конечно, испорченное настроение. И тут уже будет не до похудения.
4. Привести в порядок сопутствующие заболевания
- Да, многие «подводные камни» мешают нам снизить вес. Кто-то принимает препараты, у кого-то нет желчного пузыря, у кого-то — приливы раз в час, от которых жизни нет, тревожные расстройства и депрессия. Со всем важно разобраться.
7 вечерних привычек, от которых стоит отказаться
А вот что диетологи не советуют делать вечером, если в ваших планах нет желания поправиться на несколько килограммов. Дело в том, что некоторые вечерние привычки могут лишить вас полноценного сна, а без него, как уже давно утверждают ученые и врачи, практически невозможно сбросить лишний вес.
Много есть перед сном. Вместо того, чтобы отдыхать, ваш организм будет занят перевариванием пищи и заснуть вовремя из-за этого вряд ли удастся;
Поедать шоколад перед тем, как лечь в постель. Он тоже стать причиной проблем со сном, ведь в нем содержится бодрящий кофеин;
Тренироваться слишком поздно. Продолжительные упражнения перед сном могут настолько зарядить тело энергией, что вы просто не сможете успокоиться до отхода ко сну;
«Сидеть» в смартфоне допоздна. Свет от экрана вашего телефона или планшета фактически подавляет выработку гормона сна — мелатонина;
Не упаковывать обед с вечера. Если вы забыли с вечера приготовить и упаковать свой ланч-бокс, придется довольствоваться тем, что сможете найти в офисной столовой или ближайших кафе;
Выпивать бокал вина перед сном. Может показаться, что бокал вина помог расслабиться и быстрее заснуть, но на самом деле алкоголь мешает организму полностью погрузиться в так называемую REM-фазу сна, с которой начинается по-настоящему спокойный сон.;
Употреблять острую пищу. Острая еда может ускорить метаболизм, но в то же время снизит шансы заснуть.
Как можно изменить эти вечерние привычки, читайте ЗДЕСЬ.