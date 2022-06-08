- Секрет вот в чем. Если сильно упрощать, то наше тело как пружина: чем больше мы давим интенсивными физическими нагрузками и жесткими пищевыми ограничениями, тем сильнее «отдача», которую получаем, как только ослабим давление. И как пружина резко откидывает назад, также резко «скакнет» масса тела, — рассказала Екатерина Волкова подписчикам своего телеграм-канала.

По словам врача, избежать стрессового состояния «сжатой пружины» можно — для этого важно, чтобы организм не заподозрил вас в покушении на его «запасы» и не начал активно сопротивляться.

- Секрет стройности заключается в том, чтобы максимально бережно изменить свой рацион и немного подождать. Правда немного, — заверяет врач.

Доктор назвала 4 правила, которые помогут превратить организм в главного союзника при снижении веса и достичь долгосрочных результатов.

1. Не отказываться от привычных продуктов

- Понятно как готовить, не нужно искать по всему городу и что очень важно — их ест вся семья. Не будешь же каждый день готовить себе отдельно — это прямой путь к «кухонным» ночам, отрыву от семьи и отсутствию отдыха, — объясняет врач.

2. Не наказывать себя за срывы

- От того, что ты накажешь себя за вчерашний торт или посиделки с подругами, не выиграет никто. Проснулась, оглянулась — вспоминаешь про вчерашний день только хорошее. И дальше к пункту номер 1 — привычные продукты, ужины вместе с семьей, хорошее настроение и хороший результат.