Известна уже сто лет

О кетогенной диете известно уже давно — она была предложена еще 100 лет назад доктором Расселом Уайлдером. Как рассказала врач-диетолог ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Солнцева, изначально она применялась только для лечения детской эпилепсии, позже выяснилось, что она также помогает взрослым при некоторых формах этой болезни.

В середине прошлого века, после разработки действенных противоэпилептических препаратов, кетодиета отошла на второй план. И вспомнили про нее только в 90-е годы с подачи американского режиссера Джима Абрахамса, чей сын страдал тяжелой формой детской эпилепсии. Диетотерапия оказалась эффективной, и тогда Абрахамс создал специальный фонд. О кетодиете заговорили. К тому же у нее обнаружился привлекательный «побочный» эффект — быстрое снижение веса, из-за чего ее стали использовать еще и при лечении ожирения. Врач-диетолог объяснила, за счет чего быстро теряются килограммы.