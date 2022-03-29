Известна уже сто лет
О кетогенной диете известно уже давно — она была предложена еще 100 лет назад доктором Расселом Уайлдером. Как рассказала врач-диетолог ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Солнцева, изначально она применялась только для лечения детской эпилепсии, позже выяснилось, что она также помогает взрослым при некоторых формах этой болезни.
В середине прошлого века, после разработки действенных противоэпилептических препаратов, кетодиета отошла на второй план. И вспомнили про нее только в 90-е годы с подачи американского режиссера Джима Абрахамса, чей сын страдал тяжелой формой детской эпилепсии. Диетотерапия оказалась эффективной, и тогда Абрахамс создал специальный фонд. О кетодиете заговорили. К тому же у нее обнаружился привлекательный «побочный» эффект — быстрое снижение веса, из-за чего ее стали использовать еще и при лечении ожирения. Врач-диетолог объяснила, за счет чего быстро теряются килограммы.
Врач-диетолог, научный сотрудник лаборатории иммунологии ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук
- При переходе на такой режим питания полностью меняется биохимия метаболизма. Обычно организм в качестве источника энергии использует углеводы — расщепляет их и превращает в глюкозу. Но при кетодиете углеводов не хватает, и происходит вынужденная адаптация к новому источнику энергии — жирам.
Это стрессовое состояние продолжается несколько дней. Затем организм входит в кетоз — начинает использовать вместо глюкозы кетоновые тела. Они синтезируются в печени из длинноцепочечных жирных кислот, к ним относятся β-оксибутират, ацетоацетат и ацетон. И поэтому, кстати, от тех, кто соблюдает кетодиету, иногда пахнет специфически.
Состояние кетоза может также возникать и при различных заболеваниях — оно сопровождает, например, декомпенсацию сахарного диабета, тиреотоксикоз, инфекционный токсикоз, черепно-мозговые травмы, опухоли мозга, —
Принципы кетодиеты
Кетогенная диета предусматривает исключение углеводов — в классической версии их можно употреблять до 20 г в день, в некоторых вариантах их вообще сводят к нулю. Количество белков тоже ограничено. Основная доля в рационе приходится на жиры.
Есть несколько вариантов низкоуглеводных диет: от строгих до более щадящих. Например, диета Аткинса, которая предусматривает сначала полное исключение углеводов, затем их частичное возвращение в рацион. Есть диета LCHF (Low Carb High Fat). Она не отрицает углеводы, но снижает их количество в рационе до 20-40% в рационе, тогда как при здоровом питании они должны составлять от 45 до 60%.
Можно есть:
мясо,
рыбу,
молочные продукты (все с повышенной жирностью),
яйца,
масло,
некоторые виды орехов,
некоторые овощи (листовые, которые содержат в основном клетчатку),
ягоды в небольшом количестве.
Нельзя есть:
крахмалистые овощи,
зерновые продукты,
бобовые,
фрукты.
Среди основных противопоказаний кетодиеты — сахарный диабет первого типа, обменные заболевания (включая подагру, мочекаменную и желчекаменную болезнь), подростковый возраст, беременность.
Приятные плюсы, небезопасные минусы
Специалист назвала 5 основных плюсов кетодиеты:
быстрое и значительное снижение массы тела,
уменьшение уровня глюкозы в крови,
повышение работоспособности,
притупленное чувство голода (жиры и белки дают более длительное насыщение),
улучшение настроения, ощущение эйфории.
Все эти плюсы появляются не сразу, а когда организм перестроится на новый тип питания. В первое время у человека могут быть головокружение, слабость, упадок сил.
Все же несмотря на, казалось бы, приятные результаты Татьяна Солнцева не рекомендует увлекаться кетодиетой дольше нескольких месяцев.
– Кетодиета — очень серьезное мероприятие, не зря ее используют для лечения болезней. Поэтому говорить о каком-то гарантированно безопасном периоде нельзя. Активное снижение массы тела приходится обычно на первые месяцы отказа от углеводов. Потом человек может какое-то время оставаться в одном весе.
Но исследования показали, что после трех-четырех месяцев такого питания начинаются проблемы со здоровьем. Поэтому лучше не увлекаться. Выходить из этой диеты нужно постепенно, понемногу добавляя углеводы. Потому что для организма это стресс. И, конечно, нельзя сразу налегать на булочки, варенье, пирожные и конфеты — это приведет к возвращению прежнего веса, — считает Татьяна Солнцева.
Она также перечислила возможные последствия кетодиеты. На самом деле их даже больше, а некоторые и вовсе опасные для здоровья.
Потеря запасов гликогена, а он очень хорошо связывает воду, поэтому человек лишается и ее. Только за счет этого могут уйти до 4 кг веса.
Недостаток минералов, особенно магния. Это может привести к судорогам, нарушению работы сердечно-сосудистой системы, включая тахикардию.
«Кетоновая простуда», которая по симптомам не отличается от обычной.
Сыпь на коже.
Неприятный запах изо рта.
Повышение уровня холестерина.
Дефицит клетчатки в организме, выполняющей функции пребиотиков — питания для полезных бактерий, обитающих в нашем кишечнике. Это в целом влияет не только на пищеварительную систему, но и на иммунную. Состав микробиоты может измениться, что отразится на общем состоянии организма.
В долгосрочной перспективе побочные эффекты могут вылиться в хронические заболевания: патологию кишечника, почек, остеопороз, мочекаменную болезнь.
- Любая ограничительная диета в той или иной степени вредна, а иногда и опасна для здоровья. Лучше придерживаться нормального, сбалансированного режима питания. Должно быть достаточное количество углеводов, белков и жиров. Если вы хотите похудеть, следует повысить физическую активность и снизить калорийность рациона, чтобы тратить энергии больше, чем получать. На мой взгляд, это самый надежный способ, — заключила специалист ФИЦ питания и биотехнологии.
Другие мнения
Ранее врач-диетолог Александр Андреев рассказывал, как популярные диеты могут убивать сердце, печень и почки. В своем обзоре он разобрал в том числе плюсы и минусы диет по группе крови, на кефире и гречке, «рот на замок», Кремлевской диеты, диет Орниша и Дюкана, интервального голодания. По мнению врача, кетодиета противопоказана практически всем. Как пояснял доктор, все потерянные на этой диете килограммы вернутся сразу же, как только вы перестанете придерживаться этих ограничений. И продолжительность «сидения» на диете здесь роли не играет.
Гастроэнтеролог Вера Самсонова также рассказывала о том, что будет с организмом, если питаться только животной пищей. Последователи плотоядной диеты считают, что человек от природы охотник и хищник, поэтому ему не нужны овощи и зерно. Однако врачи нередко критикуют такой стиль питания — он может быть опасен для здоровья, особенно если уже есть проблемы с почками или печенью.
Так, по словам Веры Самсоновой, избыток белка в рационе может привести к резкому ухудшению работы почек — вплоть до почечной недостаточности, нарушению работы кишечника и печени — высок риск запоров, тошноты, крайне неприятного запаха дыхания, пота и кожи. Кроме того, он способен повышать уровень мочевой кислоты, которая может провоцировать повреждение суставов, кожи и почек. Помимо этого, жареное мясо богато канцерогенами, которые связывают с риском рака.