мозг упражнения память тренировка
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У переболевших COVID-19 еще в течение полугода-семи месяцев могут наблюдаться нарушения внимания и памяти, скорости обучения и обработки информации.

По разным оценкам, риск потери серого вещества коры головного мозга после заражения коронавирусом эквивалентен 10 годам старения — причем, вне зависимости от тяжести ковида, возраста и пола.

Помочь мозгу вполне реально — причем необязательно для этого пить ноотропы и сосудистые препараты. Натренировать мозг, заставить его работать, можно, например, с помощью специальных «мозговых игр» — это и кроссворды, и настолки, и разнообразные викторины-«мозгобойни».

Есть и менее известные способы. Общие рекомендации для поддержания пластичности мозга дал врач Александр Соловьев.

Александр Соловьев
медицина

врач, организатор здравоохранения, ведущий эксперт Национальной медицинской ассоциации по развитию экспертной деятельности в сфере лабораторной диагностики «МедЛабЭксперт»

t.me/ZdravProsvet

Собирайте большие пазлы

- В этом случае задействована система визуальной обработки — сканирование мелких частей, тонкие различия в форме и цветах, мелкая моторика, переключение с маленького пазла на общую картину, конструирование целостной картины, — поясняет врач Александр Соловьев.

Тренируйте периферическое зрение

- Это упражнение хорошо сочетается с релаксацией за пределами дома (в парке, в лесу, в любом новом месте), — говорит эксперт. — Смотрите прямо, не двигая глазами, и сосредоточьтесь на всем, что попадает в поле зрения без движения глаз, особенно в периферийные участки. Закрыв глаза, мысленно воссоздайте зафиксированную визуальную картину, затем повторите попытку, дополняя список увиденного.

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Запоминайте и пойте на память новые песни

Когда человек поет, его мозг усиленно продуцирует эндорфины, называемые гормонами радости. Пение повышает жизненный тонус, усиливает способность к концентрации внимания, увеличивает физическую и интеллектуальную активность.

Обучение игре на музыкальном инструменте

- Это требует многих взаимосвязанных действий разных отделов мозга, — называет Соловьев одно из самых эффективных для мозга упражнений. — И не обязательно покупать рояль. Игра на укулеле, глюкофоне — это лишь несколько вариантов доступных музыкальных инструментов.

Переключение ведущей руки

- Пробуйте использовать «неправильную» руку в обычных повседневных действиях, — объясняет эксперт. — Если вы «правша», начните чистить зубы левой рукой. Как только вы станете это делать уверенно — перейдите к сложным задачам: используйте «неправильную» руку во время еды, письма или рисования.

Миллионы нейронов приспосабливаются, образуются новые связи, чтобы установить лучший контроль при использовании «другой» руки.

Играйте с мячом

- Даже самые простые игры с маленьким мячом улучшают мозг и взаимодействие между разными отделами мозга, — рекомендует Александр Соловьев. — Простые подбрасывания, перекидывания из руки в руку, бросание в емкость, бросание в стену и ловля мяча на отскоке… Можно даже заняться жонглированием!

Вязание крючком или на спицах

- Это очень хороший способ для тренировки тонкой моторики, безошибочных действий, бдительности и внимания, — говорит врач.

Ходите по неровным поверхностям

- Это улучшает вестибулярную систему, развивает контроль равновесия и баланса. Мощеная булыжником дорога, загородные прогулки по пересеченной местности, подъем в горы — не только ходьба по асфальту! — говорит эксперт.

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Ранее известный ученый Алексей Одинец рассказал «Доктору Питеру», как мы день за днем можем незаметно разрушать свой мозг. Например, мозг «усыхает», если постоянно лениться, не заниматься новой деятельностью и жить по инерции. По словам биолога, рутинная ежедневная деятельность губительна организма и для мозга. Он перестает развиваться. Движение — жизнь. Нужно все время учиться.

Полезные ссылки

Пазлы — они не только для тренировки мозга полезны, но и для успокоения нервов. Психологи советуют перебирать мелкие детали — хоть гречку, хоть семечки — чтобы снять острый стресс, разрушительно действующий на организм. Подобрать пазл на свой вкус можно здесь.

Научиться играть на музыкальном инструменте никогда не поздно. Пусть вы и не станете виртуозом, но зато получите новый полезный и приятный навык. Да и жить веселее станет. Подобрать самоучитель на свой вкус и цвет можно по ссылке.

Анна Майская