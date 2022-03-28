У переболевших COVID-19 еще в течение полугода-семи месяцев могут наблюдаться нарушения внимания и памяти, скорости обучения и обработки информации.

По разным оценкам, риск потери серого вещества коры головного мозга после заражения коронавирусом эквивалентен 10 годам старения — причем, вне зависимости от тяжести ковида, возраста и пола.

Помочь мозгу вполне реально — причем необязательно для этого пить ноотропы и сосудистые препараты. Натренировать мозг, заставить его работать, можно, например, с помощью специальных «мозговых игр» — это и кроссворды, и настолки, и разнообразные викторины-«мозгобойни».

Есть и менее известные способы. Общие рекомендации для поддержания пластичности мозга дал врач Александр Соловьев.