Тромбы, или сгустки крови, которые образовываются в кровеносных сосудах, могут представлять смертельную опасность из-за того, что препятствуют притоку крови к жизненно важным органам, таким как сердце и мозг.

Причина образования тромбов

Тромбы могут появиться из-за сидячего образа жизни, вредных привычек, различных хронических заболеваний — особенно, болезней сердца. Известно, что спровоцировать тромбоз может и заражение коронавирусом. Среди факторов тромбоза — прием противозачаточных, беременность, ожирение, перенесенная операция и другие.

Ученые также выяснили, что фактором риска образования тромбов внутри мелких артерий может быть и употребление популярных напитков.