Тромбы, или сгустки крови, которые образовываются в кровеносных сосудах, могут представлять смертельную опасность из-за того, что препятствуют притоку крови к жизненно важным органам, таким как сердце и мозг.
Причина образования тромбов
Тромбы могут появиться из-за сидячего образа жизни, вредных привычек, различных хронических заболеваний — особенно, болезней сердца. Известно, что спровоцировать тромбоз может и заражение коронавирусом. Среди факторов тромбоза — прием противозачаточных, беременность, ожирение, перенесенная операция и другие.
Ученые также выяснили, что фактором риска образования тромбов внутри мелких артерий может быть и употребление популярных напитков.
Грозит инсультом
В исследовании, опубликованном в журнале Stroke, ученые выявили связь между диетическими напитками и образованием тромбов в артериях. Они проанализировали данные о здоровье более 80 тысяч женщин в постменопаузе.
Участницы исследования рассказали, как часто они пьют диетические напитки с сахарозаменителями, далее ученые отследили, какие проблемы со здоровьем возникали у женщин в течение последующих 11 лет.
Оказалось, что ежедневное употребление нескольких диетических напитков связано с повышенным риском развития инсульта, вызванного закупоркой мелких артерий.
- Многие люди предпочитают неалкогольные малокалорийные напитки с сахарозаменителями, чтобы сократить количество калорий в рационе, — рассказал Ясмин Моссавар-Рахмани, ведущий автор исследования, доцент Медицинского колледжа Эйнштейна в Бронксе, Нью-Йорк. — Но мы выяснили, что искусственно подслащенные напитки могут быть небезопасными — их чрезмерное употребление связано с более высоким риском инсульта и сердечных заболеваний.
Результаты исследования показали, что у женщин, которые каждый день пили один и больше напитков с надписью «без сахара» упаковке и добавленными подсластителями вероятность инсульта была на 23% выше, чем у тех, кто не употреблял их вовсе или реже раза в неделю.
Вероятность ишемического инсульта, вызванного тромбом, у пьющих диетические напитки на 31% выше.
В идеале — вода
Ученые уверены, что их исследование поднимает важную проблему — многие люди уверены, что напитки с сахарозаменителями полезны для здоровья. Это опасное заблуждение.
- Люди, которые регулярно пьют газировку или другие сладкие напитки, как правило, переключаются на искусственно подслащенные напитки, чтобы похудеть или не навредить здоровью. Но в идеале лучше заменить их водой, — говорит соавтор исследования из Вашингтонского университета Ширли Бересфорд,
Ранее врач Борис Шеляпин рассказал «Доктору Питеру» о продуктах, которые разжижают кровь.
Тромбоз и группа крови
По словам профессора Владимира Подхомутникова, люди, которые реже страдают от тромбозов, как правило, обладатели первой группы крови. Считается, для них мало характерны случаи эмболии, тромбоза и инфаркта миокарда. Обладатели этой группы крови чаще доживают до преклонного возраста.
Ранее «Доктор Питер» рассказывал об исследовании, которое выяснило, что популярные подсластители — сахарин (Е954), сукралоза (Е955) и аспартам (E951) — могут вызывать метаболические нарушения и изменять микрофлору кишечника. Об этом говорится в исследовании британских ученых, которое опубликовано в