Каждый раз, когда вы чистите банан и избавляетесь от кожуры, вы выбрасываете вкусный и питательный продукт. Конечно, не в оригинальном виде, но кожура банана очень полезна для здоровья. Об этом говорится в
Исследователи выяснили, что если банановую кожуру бланшировать (обдать кипятком), высушить и перемолоть в муку, из нее можно сделать выпечку, которая будет не только приятной на вкус, но и более полезной для здоровья, чем изделия из чистой пшеничной муки.
Ученые провели эксперимент и описали его результат в работе под названием «Влияние добавления муки из банановой кожуры на антиоксидантные свойства печенья». Они изготовили экспериментальный продукт — печенье, в которое добавили перемолотую кожуру банана в количестве не более 15% от общей массы муки.
Те, кому было предложено попробовать это печенье, признались, что его вкус не хуже обычного, без добавления кожуры, но вид и структура несколько отличаются — печенье с банановой шкуркой оказалось чуть более твердым — возможно, из-за добавленных пищевых волокон.
Но главным преимуществом этой выпечки стало то, что польза ее для здоровья увеличилась в разы.
- Вы получаете щедрую порцию минералов и питательных веществ, — уверяют ученые. — Печенье, обогащенное банановой кожурой, содержало гораздо больше клетчатки, магния, калия и антиоксидантных соединений, которые необходимы, например, для профилактики рака.
Магний и калий, напомним, очень полезны для здоровья сердца — они поддерживают работу главной мышцы в организме. В качестве бонуса оказалось, что печенье с добавлением шкурки банана хранится гораздо дольше, чем изготовленное только из пшеничной муки.
Исследователи отмечают, что банановую муку также полезно добавлять в тесто для хлеба, пирогов, пиццы и домашней лапши.
Где еще можно использовать кожуру банана
Ранее уже проводились похожие исследования,
Употребление в пищу кожуры банана также может помочь уменьшить количество пищевых отходов. Около 40 процентов веса фрукта приходится на кожуру, и в большинстве случаев ее просто выбрасывают.
На самом деле, банановая кожура — вовсе не бесполезная шкурка.
ее можно использовать как удобрение для домашних растений,
она обладает свойством фильтровать воду от тяжелых металлов,
из банановой кожуры можно приготовить вкусный квас,
внутренней частью кожуры банана можно потереть место укуса комара или ссадину — заживать будет лучше.
Ранее «Доктор Питер» рассказывал о новом исследовании, которое доказало пользу зеленых бананов для предотвращения рака.
Все дело в резистентном крахмале, который содержится в недозрелых фруктах. Он может защитить от неколоректальных онкозаболеваний: пищевода, желудка, желчевыводящих путей, поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки.
Устойчивый крахмал также содержится в овсе и бобовых культурах.