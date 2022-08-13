Каждый раз, когда вы чистите банан и избавляетесь от кожуры, вы выбрасываете вкусный и питательный продукт. Конечно, не в оригинальном виде, но кожура банана очень полезна для здоровья. Об этом говорится в недавнем исследовании ученых Хьюстонского университета в США и Алигархского мусульманского университета в Индии.

Исследователи выяснили, что если банановую кожуру бланшировать (обдать кипятком), высушить и перемолоть в муку, из нее можно сделать выпечку, которая будет не только приятной на вкус, но и более полезной для здоровья, чем изделия из чистой пшеничной муки.

Ученые провели эксперимент и описали его результат в работе под названием «Влияние добавления муки из банановой кожуры на антиоксидантные свойства печенья». Они изготовили экспериментальный продукт — печенье, в которое добавили перемолотую кожуру банана в количестве не более 15% от общей массы муки.

Те, кому было предложено попробовать это печенье, признались, что его вкус не хуже обычного, без добавления кожуры, но вид и структура несколько отличаются — печенье с банановой шкуркой оказалось чуть более твердым — возможно, из-за добавленных пищевых волокон.

Но главным преимуществом этой выпечки стало то, что польза ее для здоровья увеличилась в разы.

- Вы получаете щедрую порцию минералов и питательных веществ, — уверяют ученые. — Печенье, обогащенное банановой кожурой, содержало гораздо больше клетчатки, магния, калия и антиоксидантных соединений, которые необходимы, например, для профилактики рака.

Магний и калий, напомним, очень полезны для здоровья сердца — они поддерживают работу главной мышцы в организме. В качестве бонуса оказалось, что печенье с добавлением шкурки банана хранится гораздо дольше, чем изготовленное только из пшеничной муки.

Исследователи отмечают, что банановую муку также полезно добавлять в тесто для хлеба, пирогов, пиццы и домашней лапши.