Врач Лебедева назвала 7 признаков, что ваш организм переполнен шлаками и токсинами

- Частая причина отеков — нарушение оттока лимфы из межклеточной жидкости, — объяснила эндокринолог, гастроэнтеролог Диляра Лебедева. — Организм не может справиться с нагрузкой.

В итоге результат очевиден, ноги отекают и привычные средства не в состоянии с ними справиться. Обычно такую картину связывают с варикозным расширением вен или нарушениями в работе сердца и почек.

Угри и прыщи

В появлении высыпаний на коже может быть виноваты печень и желчный пузырь.

- Органы не справляются, организм начинает выводить токсины через потовые железы, — считает врач Лебедева.