Врач Лебедева назвала 7 признаков, что ваш организм переполнен шлаками и токсинами

Наш организм система самоочищающаяся, внутри все предусмотрено. Но иногда что-то идет не так, некоторые внешние проявления врачи приписывают избытку шлаков и токсинов, которые скопились в организме. Причем, обычно эти признаки мы связываем совсем с другими нарушениями, а не с общей «токсичностью».
Отеки
- Частая причина отеков — нарушение оттока лимфы из межклеточной жидкости, — объяснила эндокринолог, гастроэнтеролог Диляра Лебедева. — Организм не может справиться с нагрузкой.
В итоге результат очевиден, ноги отекают и привычные средства не в состоянии с ними справиться. Обычно такую картину связывают с варикозным расширением вен или нарушениями в работе сердца и почек.
Угри и прыщи
В появлении высыпаний на коже может быть виноваты печень и желчный пузырь.
- Органы не справляются, организм начинает выводить токсины через потовые железы, — считает врач Лебедева.
Поэтому эндокринолог не рекомендует начинать лечение прыщей с похода к косметологу на чистку, а сначала озаботиться состоянием внутренних органов, чтобы создавать внешнюю красоту.
Лишний вес
Если печень не успевает выводить токсины, они прячутся в жировой ткани. Когда места становится мало, то организм начинает наращивать дополнительную ткань. В итоге лишний вес только увеличивается.
Неприятный запах тела
Как и в случае с прыщами, организм начинает выводить излишки токсинов, с которым не может справиться печень, через кожу. Это не самый естественный процесс для очищения от накопившихся ядов. Поэтому и появляется неприятный запах.
Целлюлит
По мнению эксперта, от переизбытка токсинов в организме, подкожная клетчатка отекает из-за нарушения оттока лимфы. В итоге на определенных участках тела появляется бугристость, кожа становится неровной.
Мозговой туман
От того, что организм не в силах почиститься самостоятельно, происходит интоксикация нервной системы. Она тормозит процессы в мозге, снижаются когнитивные способности, пропадает внимательность и быстрота реакции.
Миомы, эндометриоз
- Тут посложнее — это нарушение утилизации эстрогенов в печени, или нарушение оттока желчи, или нарушение своевременной эвакуации содержимого кишечника, — предложила свое объяснение проблем с женским здоровьем Диляра Лебедева.
Однако не все врачи склонны разделять мнение эндокринолога.
врач аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиолог, Junior Member WAO ( Всемирная организация по аллергии)
- Стоит сразу прояснить — в официальной медицине, которая оперирует принципами доказательности, понятий «шлаки и токсины» нет. В медицине есть продукты метаболизма, промежуточные и конечные. Организму они навредить могут только в ситуации, когда при тяжелых заболеваниях происходит отказ печени и(ли) почек, которые выводят эти продукты. Но речь об очень тяжелых состояниях, требующих лечения в стационаре, зачастую в отделении реанимации.
Токсины — это вещества, которые вырабатываются микроорганизмами при возникновении инфекций. Также они могут проникать в организм извне. Например, алкоголь. Тогда проявляется токсикоз или синдром интоксикации, состояние, которое сопровождается достаточно тяжелыми симптомами и признаками отравления.
Опять же — состояния требуют детоксикационных мероприятий в клинике. Помочь витаминами, каким-либо «детоксом» на смузи, соках или БАДах никак нельзя. Вообще понятие «детокс» в медицине не применимо — есть лечебная процедура — детоксикация, это введение препаратов, растворов и антидотов для связывания и выведения токсинов. Но проводит ее врач-токсиколог.