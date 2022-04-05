Страдают только женщины
Несправедливо, конечно, но целлюлит может портить только женскую фигуру — у мужчин его не бывает. По словам врача-гастроэнтеролога Инны Заикиной, специалисты связывают его развитие с высоким уровнем женских половых гормонов — эстрогенов. Поэтому вопрос, как избавиться от целлюлита на ногах и попе — сугубо женский.
врач-гастроэнтеролог, диетолог, к.м.н., старший научный сотрудник Саратовского МНЦ гигиены ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения»
- До сих пор нет единственно верного объяснения, почему целлюлит возникает только у женщин и от чего зависит его степень образования. Хотя считается, что на распространение и выраженность этого косметического дефекта влияет общий уровень эстрогенов. Раньше и быстрее он появляется у женщин с высоким эстрогенным фоном, и наоборот, с низким уровнем эстрогенов — риск значительно меньше. В развитии целлюлита также играет роль интенсивность кровообращения и лимфооттока в проблемных зонах, состояние коллагеновых структур, — объясняет Инна Заикина.
Целлюлит — увеличение жировых клеток в подкожно-жировой клетчатке, которые внешне выглядят на поверхности кожи как чередующиеся бугорки и впадины — по типу «апельсиновой корки». Появляются эти бугорки не где попало, а в определенных зонах — в области живота, бедер и ягодиц. Всего выделяют 4 степени целлюлита.
Факторы риска
Так как важную роль в развитии целлюлита отводят высокому уровню эстрогенов, очевидно, что с этим дефектом чаще сталкиваются женщины 20-45 лет.
- Чаще целлюлит развивается у женщин с избыточным весом. Однако худощавые и с нормальным весом от него не застрахованы — у таких женщин тоже бывают гормональные нарушения и другие факторы риска, — говорит Инна Заикина.
10 факторов, повышающих риск развития целлюлита:
Гиперэстрогенемия — повышенное содержание в организме половых гормонов эстрогенов и их производных;
Длительный менструальный цикл — 30-32 дня;
Генетическая предрасположенность к изменениям в работе яичников;
Курение. Эта вредная привычка не только провоцирует окислительный стресс и оказывает канцерогенное действие на ткани матки, молочной железы и яичников, но и приводит к нарушению баланса эстрогенов;
Прием гормональных контрацептивов или прием женских половых гормонов с лечебной целью;
Ожирение. Оно формирует эстрогендоминирование, так как в жировой ткани накапливается фермент, который преобразует мужские половые гормоны в эстрогены;
Частые диеты, приводящие к дефицитам важных питательных веществ;
Высококалорийное питание с избытками рафинированной и сладкой еды;
Стресс;
Малоподвижный образ жизни. Физнагрузка стимулирует детоксикацию эстрогенов.
- Если не уделять внимания этому косметическому дефекту, в дальнейшем может нарушаться локальный кровоток и лимфоток, появляться отечность тканей, — предупреждает гастроэнтеролог.
Как избавиться от целлюлита дома: 5 полезных привычек
Реально ли избавиться от целлюлита, да еще и в домашних условиях? Да, но будет непросто. Ведь вам придется…
…Питаться осознанно, сбалансировано и разнообразно
Согласны, что эта рекомендация слишком многогранная. Но вот несколько пунктов, на которые обязательно стоит обратить внимание:
откажитесь от рафинированной пищи;
не переедайте;
контролируйте количество сладостей;
включайте каждый день в свой рацион достаточное количество клетчатки — не менее 400 граммов овощей и не менее двух фруктов.
…Пить достаточно воды
Ежедневно рекомендуется выпивать чистой воды из расчета 30 мл жидкости на 1 кг массы тела.
…Высыпаться
Полноценный сон важен не только для того, чтобы избавиться от целлюлита, а в целом для здоровья и бодрости. Надо стараться засыпать не позднее 23 часов, спать по 7-8 часов, а также научиться техникам медитации для лучшего засыпания и снятия стресса.
…Бросить вредные привычки
О вреде курения и злоупотребления алкоголем, особенно для женщин, все понятно. Какие средства помогают бросить курить, читайте ЗДЕСЬ.
…Больше ходить пешком
Образ жизни должен быть активным, исходя из ваших возможностей и предпочтений. Ежедневный минимум — ходьба не менее получаса, оптимальный вариант — делать 11 тысяч шагов. Если у вас сидячая работа — старайтесь делать динамические перерывы каждые два часа (выйти на улицу, прогуляться по офису или пройтись по этажам).
…Подключаем скакалку и массаж
Чтобы привести тело в форму и избавиться от целлюлита, одного питания и пеших прогулок, скорее всего, будет недостаточно. Поэтому важно подключать спорт и массаж.
Фитнес-менеджер сети Pride Fitness
Делайте упражнения на мышцы ног и ягодиц. Это могут быть приседания, выпады, ягодичный мостик и махи ногами.
Уделите внимание кардионагрузкам. Чтобы избавиться от целлюлита в домашних условиях, хорошо подходят бег, степ-аэробика и прыжки на скакалке. Они разгоняют обмен веществ, улучшают кровоснабжение и лимфоотток, помогают сжечь лишний подкожный жир и укрепить мышцы.
Не забывайте об уходе за кожей. В борьбе с «апельсиновой коркой» показан массаж: жесткой щеткой, лимфодренажный, вакуумный или любой другой, который подходит именно вам.
Делайте скрабы. Закрепить результат от массажа и улучшить состояние кожи помогают традиционные кофейные или сахарные скрабы, а также обертывания.