Факторы риска

Так как важную роль в развитии целлюлита отводят высокому уровню эстрогенов, очевидно, что с этим дефектом чаще сталкиваются женщины 20-45 лет.

- Чаще целлюлит развивается у женщин с избыточным весом. Однако худощавые и с нормальным весом от него не застрахованы — у таких женщин тоже бывают гормональные нарушения и другие факторы риска, — говорит Инна Заикина.

10 факторов, повышающих риск развития целлюлита:

Гиперэстрогенемия — повышенное содержание в организме половых гормонов эстрогенов и их производных; Длительный менструальный цикл — 30-32 дня; Генетическая предрасположенность к изменениям в работе яичников; Курение. Эта вредная привычка не только провоцирует окислительный стресс и оказывает канцерогенное действие на ткани матки, молочной железы и яичников, но и приводит к нарушению баланса эстрогенов; Прием гормональных контрацептивов или прием женских половых гормонов с лечебной целью; Ожирение. Оно формирует эстрогендоминирование, так как в жировой ткани накапливается фермент, который преобразует мужские половые гормоны в эстрогены; Частые диеты, приводящие к дефицитам важных питательных веществ; Высококалорийное питание с избытками рафинированной и сладкой еды; Стресс; Малоподвижный образ жизни. Физнагрузка стимулирует детоксикацию эстрогенов.

- Если не уделять внимания этому косметическому дефекту, в дальнейшем может нарушаться локальный кровоток и лимфоток, появляться отечность тканей, — предупреждает гастроэнтеролог.