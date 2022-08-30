Гастроэнтеролог Лопатин перечислил овощи и фрукты, которые после 50 лучше не есть

Нам всегда говорили, что фрукты полезны и нужно есть их как можно больше. Но как оказалось, это утверждение не всегда верно, особенно, если вам уже больше 50 лет и ваше здоровье далеко от идеала.