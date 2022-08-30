Гастроэнтеролог Лопатин перечислил овощи и фрукты, которые после 50 лучше не есть

Всегда в здоровом питании особое место уделяется достаточному употреблению фруктов. Отрицать пользу этих продуктов нельзя, ими зачастую рекомендуют заменить сладости, конфеты и тортики. Большое количество витаминов, микроэлементов, биологически активных соединений –антиоксидантов, клетчатки, эфирных масел, фруктовых кислот помогает пищеварению и метаболизму.
Однако после 50 лет часть фруктов уже не так полезна, как принято думать. О том, какие плоды стоит сократить в рационе в этом возрасте, «Доктору Питеру» рассказал Сергей Лопатин, гастроэнтеролог, терапевт, врач первой категории.
терапевт, гастроэнтеролог СМ-Клиника в Санкт-Петербурге, врач первой категорииvk.com/smclinic_spb
Повод задуматься о своем питании
После 50 лет люди начинают внимательнее следить за своим питанием. Они стремятся есть меньше жирной и жареной пищи, исключают из рациона соления и полуфабрикаты. При этом фруктам в этом вопросе выдается своеобразная «индульгенция».
Считается, что их можно есть в любом виде и любых количествах. В реальности все не так просто: далеко не все фрукты одинаково полезны для организма человека в этом возрасте. На что стоит обратить внимание при планировании рациона?
Полностью не исключаем, но ограничим
Строгих возрастных ограничений для употребления свежих фруктов нет. В умеренных количествах они не повредят, при этом неважно, сколько человеку лет — 20, 40 или 50. Другое дело — наследственность, приобретенные хронические заболевания, которые, как правило, с годами проявляются. Поэтому при планировании рациона эксперты рекомендовали обратить более пристальное внимание на употребление целого ряда традиционных и экзотических фруктов.
В них слишком много сахара
С возрастом у человека возрастают риски развития сахарного диабета. Поэтому после 50 лет не стоит злоупотреблять фруктами с высоким содержанием простых сахаров, и прежде всего — глюкозы. К ним относятся:
ананасы,
виноград,
арбузы,
спелые бананы.
Такие плоды отличаются высоким гликемическим индексом, провоцируют колебания сахара в крови и стимулируют выработку гормона инсулина. Остальные фрукты также стоит есть в меру, отслеживая количество потребляемого с ними сахара. Согласно рекомендациям ВОЗ, взрослому человеку следует съедать около 400 граммов фруктов или овощей в день, однако после 50 лет фруктовую норму смело можно урезать в полтора — два раза.
Вызовут восстание ЖКТ
Яблоки и груши следует ограничить после 50 лет при заболеваниях желудка и поджелудочной железы. Так, яблоки богаты клетчаткой, а некоторые сорта к тому же имеют высокий уровень кислотности. Последним «грешат» и цитрусовые, например, грейпфруты. Переедание этих фруктов может спровоцировать обострение гастрита, язвенной болезни, колита, панкреатита и т.д.
Груши, в свою очередь, плохо уживаются с другими продуктами, включая мясо и «молочку». Желудочно-кишечный тракт молодого человека с комбинацией груши и кефира, конечно, справится, но в более зрелом возрасте такая комбинация легко может вызвать несварение и расстройство кишечника.
Сливы, абрикосы, персики — слабят
После 50 лет люди часто сталкиваются с проблемой метеоризма и вздутия живота. Поэтому им следует с осторожностью подходить к употреблению продуктов, обладающих газообразующим и слабительным эффектом. К таковым, например, относятся сливы, абрикосы и персики.
Небольшое количество плодов поможет при запоре, но вот злоупотребление ими легко может вызвать вздутие живота, чрезмерное газоотделение и даже диарею.
Овощи под вопросом
Конечно, в рационе старше 50 лет, стоит ограничивать не все овощи, а только те из них, которые могут резко повышать уровень сахара крови. К ним можно отнести:
Морковь;
Свеклу;
Пастернак;
Кукурузу;
Картофель.
В общем объеме данных овощей суммарно не должно быть более 200 граммов. Причем лучше есть их небольшими порциями на протяжении дня, чем сразу, одним приемом.
Если витаминов не хватает
Возникает логичный вопрос, если нужно ограничивать потребление некоторых фруктов, то как пополнять запасы витаминов? Ответ простой — можно подобрать вместе с врачом поливитаминный комплекс, который сможет покрыть потребность человека после 50 лет во всех необходимых веществах. кроме того, можно составить сбалансированный рацион из всего многообразия незапрещенных плодов — фруктов, ягод и овощей, дополнив их качественными белками из мяса и рыбы. В этом тоже поможет врач.
Категорически стоит отказаться от любых фруктов в случае возникновения непереносимости или аллергии. Хотя реже, чем в детском и молодом возрасте, но аллергия возможна и после 50 лет. Иногда проблемы с переносимостью продуктов провоцируются болезнями кишечника, перенесенными кишечными инфекциями или отравлениями.