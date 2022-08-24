Диетолог Иванникова назвала специю, которую обязательно надо есть людям старше 65

Врач-эндокринолог, диетолог Екатерина Иванникова посоветовала пожилым людям регулярно добавлять в пищу немного горчицы. По словам специалиста, эта специя помогает улучшать аппетит, который у людей в возрасте часто снижен. Потеря аппетита у пожилых может быть связана с
приемом некоторых лекарственных препаратов,
депрессией,
ухудшением настроения,
потерей интереса к жизни,
нарушением чувствительности к запахам и вкусу пищи. Так, у четверти людей старше 65 лет теряется способность чувствовать один из четырех вкусов: сладкий, горький, соленый, кислый.
Между тем, снижение аппетита считается одной из причин опасной и частой патологии в пожилом возрасте — синдрома мальнутриции.
Врач-эндокринолог, диетолог, руководитель Клиники нутрициологии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Пирогова, кандидат медицинских наук
- Недостаточность питания или синдром мальнутриции является опасной патологией, которой подвержены люди старше 65 лет. Она приводит к снижению мышечной массы тела и разрушению костной ткани, влечет за собой когнитивные нарушения, ухудшает качество жизни человека, снижает уровень его физической активности, замедляет скорость восстановления после перенесенных болезней, — объясняет Екатерина Иванникова.
А горчица, если ее регулярно добавлять в еду, помогает повысить аппетит и не допустить возможных проблем. Как и другие острые и пряные специи, она раздражает слизистую ротовой полости и желудка, стимулируя слюноотделение и секрецию желудочного сока — в итоге улучшается аппетит и пищеварение в целом.
Доктор назвала еще 4 полезных свойства горчицы:
Обладает противовоспалительным действием,
Обладает антиоксидантным эффектом,
Укрепляет иммунитет,
Замедляет образование камней в желчном пузыре.
Кому нельзя есть горчицу
Специалист предупреждает, что эту специю, как и другие острые приправы, надо употреблять в умеренном количестве. И не только в пожилом возрасте.
Однако, есть и некоторые противопоказания. От острой и пряной пищи лучше отказаться тем, у кого есть
заболевания желудочно-кишечного тракта,
аллергия,
лишний вес.
6 причин есть острую пищу каждый день
О них ранее рассказывала врач-терапевт Анастасия Половина. По ее словам, у любителей жгучей и пряной пищи есть приличное количество бонусов для здоровья. Вот лишь некоторые из них:
Улучшить пищеварение;
Бороться с микробами, попадающими в пищеварительный тракт вместе с седой. Это происходит благодаря капсаицину — особому химическому соединению в растениях, которое вызывает характерное чувство жжения во рту при употреблении острых продуктов;
Успокоиться и улучшить настроение. Острая пища повышает в организме уровни гормонов удовольствия — они успокаивают, снижают стресс, притупляют боль;
Облегчать течение ОРВИ. Острая еда способствует очищению носовых ходов и отхождению слизи из бронхов. Это опять все благодаря раздражающему действию капсаицина — он обеспечивает расширение сосудов и приток крови;
Улучшить кровообращение и снизить давление. Острая пища создает ощущение тепла, а расширение сосудов и выделение адреналина приводят к снижению кровяного давления;
Похудеть. Благодаря капсаицину ускоряется кровоток, улучшается работа сердечно-сосудистой системы, лишняя жидкость и токсины лучше выводятся из организма. Главное, не пересаливать еду — иначе избыток соли в еде перевесит все положительные свойства острых продуктов, сохранив воду в теле в виде отеков.