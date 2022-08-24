Диетолог Иванникова назвала специю, которую обязательно надо есть людям старше 65

- Недостаточность питания или синдром мальнутриции является опасной патологией, которой подвержены люди старше 65 лет. Она приводит к снижению мышечной массы тела и разрушению костной ткани, влечет за собой когнитивные нарушения, ухудшает качество жизни человека, снижает уровень его физической активности, замедляет скорость восстановления после перенесенных болезней, — объясняет Екатерина Иванникова.

А горчица, если ее регулярно добавлять в еду, помогает повысить аппетит и не допустить возможных проблем. Как и другие острые и пряные специи, она раздражает слизистую ротовой полости и желудка, стимулируя слюноотделение и секрецию желудочного сока — в итоге улучшается аппетит и пищеварение в целом.

Доктор назвала еще 4 полезных свойства горчицы:

Обладает противовоспалительным действием, Обладает антиоксидантным эффектом, Укрепляет иммунитет, Замедляет образование камней в желчном пузыре.

Кому нельзя есть горчицу

Специалист предупреждает, что эту специю, как и другие острые приправы, надо употреблять в умеренном количестве. И не только в пожилом возрасте.

Однако, есть и некоторые противопоказания. От острой и пряной пищи лучше отказаться тем, у кого есть