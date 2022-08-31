Никакого голодания! 5 правил питания, чтобы не набрать вес после 40

Стройная и красивая фигура для женщин в любом возрасте — предмет особой заботы и гордости. Но с возрастом держать себя в форме становится все труднее, а с наступлением менопаузы и вовсе проблематично. Однако некоторым это удается.
- Похудеть в старшем возрасте, голодая, не получится. Это еще более снизит скорость обмена. Но и так, как питались раньше, тоже не пойдет — у нас просто не будет возможности утилизировать такую пищу, — объясняет акушер-гинеколог Екатерина Волкова.
По словам специалиста, после 40 у женщин в силу вступают другие механизмы набора веса, поэтому и худеть тоже надо по другим правилам. И если их знать, проблема с набором веса перестанет казаться нерешаемой.
Почему после 40 женщины поправляются
В своем телеграм-канале Екатерина Волкова объяснила, какие процессы в женском организме с возрастом приводят к набору лишнего веса.
Недостаток эстрогенов
В молодости яичники работают активно, поэтому и эстрогенов вырабатывают в достаточном количестве. Эстрогены делают ткани более чувствительными к инсулину — другому гормону, который отвечает за переработку сахаров. С возрастом уровень эстрогенов снижается, и тогда клетки перестают нормально усваивать сахара. В итоге уровень глюкозы в крови повышается, а организм стремится любым способом его привести в норму, экстренно перерабатывая глюкозу в жиры.
Недостаток лептина
Уровень этого гормона, который контролирует аппетит и чувство насыщения, зависит от уровня эстрогенов. Снижается уровень эстрогенов, уменьшается и концентрация лептина. А это, в свою очередь, провоцирует голод — хочется есть, даже если запасов энергии объективно хватает.
Жировая ткань «замещает» работу яичников
После 40 лет в организме женщины включается механизм, призванный компенсировать дефицит женских половых гормонов: жировая ткань берет на себя часть функций яичников, которые уже не вырабатывают эстрогены в прежнем количестве. Жир «пытается спасти ситуацию». Физиологической нормой в этот период считается прибавка в 6-7 килограммов.
Что делать
Доктор назвала 5 правил питания после 40, которые помогут вам держать вес под контролем.
Употреблять минимум легких углеводов (хлеб, сахар);
Включать в меню больше ненасыщенных жирных кислот (растительные масла, орехи, семечки);
Добавлять в каждый прием пищи сложные углеводы;
Снизить в рационе количество красного мяса, и, наоборот, увеличить — рыбы и мяса птицы;
Съедать не менее 500 граммов овощей в день.
Добавляйте эти 6 специй
По словам диетологов, чтобы избавиться от лишних килограммов раз и навсегда, не стоит демонизировать еду. Жесткие диеты и запреты работают недолго: рано или поздно все равно происходит срыв, который в итоге приводит к перееданию и еще большему плюсу на весах.
Ранее массажист Владимир Яременко рассказывал о том, какие специи и приправы могут стать хорошими помощниками худеющим — они снижают аппетит и не дают переедать:
Имбирь. Он наградит блюда прекрасным ароматом и вкусом, а также улучшит работу пищеварительной системы, поможет метаболизму и снизит уровень холестерина в крови.
Перец чили. Всего лишь одна щепотка перца чили сможет ускорить метаболизм на 25 процентов, но добавлять эту специю нужно крайне осторожно. Ее не рекомендуют, например, при болезнях ЖКТ, повышенной потливости.
Корица. Считается, что всего четверть чайной ложки может в 20 раз улучшить углеводный процесс. Специю также хвалят за ее аромат: он способен немного снижать аппетит.
Кардамон. Его называют антиоксидантом и сжигателем жира. Кардамон способен расщепить и вывести холестерин из организма, повысить иммунитет.
Куркума. Это прекрасный активатор обмена веществ. Вещество куркумин, которое содержится в специи, может препятствовать накоплению жировых отложений, улучшать пищеварение.
Анис. Он способен снизить аппетит, а также уменьшить спазмы гладкой мускулатуры кишечника.