Никакого голодания! 5 правил питания, чтобы не набрать вес после 40

- Похудеть в старшем возрасте, голодая, не получится. Это еще более снизит скорость обмена. Но и так, как питались раньше, тоже не пойдет — у нас просто не будет возможности утилизировать такую пищу, — объясняет акушер-гинеколог Екатерина Волкова.

По словам специалиста, после 40 у женщин в силу вступают другие механизмы набора веса, поэтому и худеть тоже надо по другим правилам. И если их знать, проблема с набором веса перестанет казаться нерешаемой.

Почему после 40 женщины поправляются

В своем телеграм-канале Екатерина Волкова объяснила, какие процессы в женском организме с возрастом приводят к набору лишнего веса.

Недостаток эстрогенов

В молодости яичники работают активно, поэтому и эстрогенов вырабатывают в достаточном количестве. Эстрогены делают ткани более чувствительными к инсулину — другому гормону, который отвечает за переработку сахаров. С возрастом уровень эстрогенов снижается, и тогда клетки перестают нормально усваивать сахара. В итоге уровень глюкозы в крови повышается, а организм стремится любым способом его привести в норму, экстренно перерабатывая глюкозу в жиры.

Недостаток лептина

Уровень этого гормона, который контролирует аппетит и чувство насыщения, зависит от уровня эстрогенов. Снижается уровень эстрогенов, уменьшается и концентрация лептина. А это, в свою очередь, провоцирует голод — хочется есть, даже если запасов энергии объективно хватает.

Жировая ткань «замещает» работу яичников

После 40 лет в организме женщины включается механизм, призванный компенсировать дефицит женских половых гормонов: жировая ткань берет на себя часть функций яичников, которые уже не вырабатывают эстрогены в прежнем количестве. Жир «пытается спасти ситуацию». Физиологической нормой в этот период считается прибавка в 6-7 килограммов.