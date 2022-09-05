Утренний кофе для одних — часть рутины, ритуал, для других — уже физическая необходимость. И отмена вроде бы одной, даже небольшой, утренней порции кофеина вполне может проявиться физически. Почему?

Как только мы делаем первый глоток утреннего кофе, в кровь тут; t попадает определенная порция кофеина (это зависит от крепости напитка). Это вещество сразу начинает свой путь к нашему мозгу и блокирует ингибирующий нейромедиатор аденозин. Это приводит к высвобождению гормонов дофамина и серотонина, которые оказывают на мозг стимулирующее действие, рассказали эксперты Афинской академии наук.

Кофеин «бродит» в нашем организме не так уж долго — его уровень снижается на 50% уже через несколько часов. Именно поэтому кофеманам нужна еще одна чашечка ближе к обеду.

То, как быстро кофеин покидает наш организм, зависит от многих факторов — это и возраст, здоровье в целом, привычка к курению и так далее.