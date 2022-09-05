Утренний кофе для одних — часть рутины, ритуал, для других — уже физическая необходимость. И отмена вроде бы одной, даже небольшой, утренней порции кофеина вполне может проявиться физически. Почему?
Как только мы делаем первый глоток утреннего кофе, в кровь тут; t попадает определенная порция кофеина (это зависит от крепости напитка). Это вещество сразу начинает свой путь к нашему мозгу и блокирует ингибирующий нейромедиатор аденозин. Это приводит к высвобождению гормонов дофамина и серотонина, которые оказывают на мозг стимулирующее действие,
Кофеин «бродит» в нашем организме не так уж долго — его уровень снижается на 50% уже через несколько часов. Именно поэтому кофеманам нужна еще одна чашечка ближе к обеду.
То, как быстро кофеин покидает наш организм, зависит от многих факторов — это и возраст, здоровье в целом, привычка к курению и так далее.
Что будет, если не выпить утренний кофе
Когда по каким-то причинам с утра нам не удается выпить привычную чашку кофе, мы страдаем не только из-за «сбитого» режима, но и из-за изменений, происходящих в нашем организме. Это научный факт, описанный в обзоре исследований, опубликованном в 2020 году в
Побочный эффект отказа от кофеина — даже разового — может быть весьма заметным и раздражающим. Появляются вот такие симптомы:
усталость,
вялость,
головокружение или головная боль,
туман в голове,
физическая слабость.
Исследователи обнаружили, что чем больше кофеина в течение дня вы пьете, тем более серьезные изменения вы почувствуете.
- Синдром отмены появляется уже через 12-24 часов после последней чашки кофе и может длиться до девяти дней, — говорит доктор медицинских наук Шерри А. Росс.
Польза кофе доказана
Это вовсе не означает, что вы полностью должны исключить кофе из своей жизни. Наоборот, этот напиток в умеренных количествах полезен для здоровья.
В исследовании 2017 года, опубликованном в научном журнале BMJ, говорится, что употребление кофе не только безопасно для большинства людей (кроме беременных женщин), но и обеспечивает ряд преимуществ для здоровья.
Секрет в том, что пить кофе надо без фанатизма. Норма - не больше 400 мг кофеина в день, это 4-5 чашек кофе в день. Об этом рассказал врач и телеведущий Михаил Гинзбург. По его словам, одна порция натурального кофе должна содержать порядка 60-80 мг кофеина,
Причем важно помнить, что кофеин есть еще и в других напитках и продуктах — 47 мг в чашке черного чая, 28 — зеленого, 80 мг в плитке темного шоколада и до 160 мг в банке энергетика.
Ранее «Доктор Питер» рассказывал, что при передозировке кофеина могут появиться такие симптомы, как учащение мочеиспускания, диарея, расстройство желудка, повышенная тревожность, учащение пульса. В большинстве случаев эти побочные эффекты исчезают после того, как кофеин выйдет из организма. Это может занять до 10 часов.
Также не стоит пить кофе вот с этим.